Больше не с The Offspring: барабанщик Пит Парада уволен из группы за отказ вакцинироваться от КОВИД

Информацию музыкант выложил в своем Твиттере, пояснив, что он не может не только гастролировать в составе группы, но и посещать студию. Нежелание вакцинироваться барабанщик объяснил рекомендациями лечащего врача. К тому же Парада год назад уже перенес коронавирусную инфекцию и полностью уверен, что организм справится с возбудителем снова. А вот в отношении вакцины такой уверенности у Пита нет.