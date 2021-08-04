Больше не с The Offspring: барабанщик Пит Парада уволен из группы за отказ вакцинироваться от КОВИД

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Барабанщик американской панк-рок-группы Пит Парада перешел из категории действующих в категорию бывших участников. Причиной увольнения стал отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Информацию музыкант выложил в своем Твиттере, пояснив, что он не может не только гастролировать в составе группы, но и посещать студию. Нежелание вакцинироваться барабанщик объяснил рекомендациями лечащего врача. К тому же Парада год назад уже перенес коронавирусную инфекцию и полностью уверен, что организм справится с возбудителем снова. А вот в отношении вакцины такой уверенности у Пита нет.
Музыкант объяснил, что у него врожденный синдром Гийена-Барре – аутоиммунное заболевание, проявляющееся поражением иммунной системой человека собственных периферических нервов. В отдельных особенно тяжелых случаях недуг даже может привести к параличу.
Наличие синдрома – большой риск серьезных побочных эффектов при вакцинации. Музыкант подчеркнул, что не в обиде на своих бывших коллег. Парада, пробывший в составе группы 12 лет, призвал общество относиться не так категорично к невакцинированным людям.
Наличие синдрома – большой риск серьезных побочных эффектов при вакцинации. Музыкант подчеркнул, что не в обиде на своих бывших коллег. Парада, пробывший в составе группы 12 лет, призвал общество относиться не так категорично к невакцинированным людям.
Пит заявил, что не считает этичным или мудрым разрешать власть имущим заставлять людей проходить какие-то медицинские процедуры.
Пока не совсем ясно, есть ли шансы, что музыкант вернется к работе в The Offspring. Его коллеги пока еще никак не прокомментировали ситуацию. Но, судя по его заявлению о начале работы над новым проектом совместно с дочерью, шансы на возвращение в группу стремятся к нулю.
Пока не совсем ясно, есть ли шансы, что музыкант вернется к работе в The Offspring. Его коллеги пока еще никак не прокомментировали ситуацию. Но, судя по его заявлению о начале работы над новым проектом совместно с дочерью, шансы на возвращение в группу стремятся к нулю.
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))
Рациональному миру пришёл конец. Наступают времена мракобесия. Его уже и в школах преподают.
Зачем ему в группе мракобес.
На 3 августа 2021 года в Великобритании:
46 928 033 чел. (69.1% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
38 733 334 чел. (57.1% от населения) - полностью привито
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А вот сколько привито в страшном Мордоре под дулом автомата:
На сегодня (04.08.21):
37 716 498 чел. (25.8% от населения, 54.7% от плана**) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
26 560 058 чел. (18.2% от населения, 38.5% от плана**) - полностью привито
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Теперь мне понятна ситуация с прививками на Западе - или прививаешься, или идёшь лесом. А мне эти ироды власовские лапшу на уши вешают про западную свободу и демократию. Запад=ГУЛАГ!