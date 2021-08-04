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Больше не с The Offspring: барабанщик Пит Парада уволен из группы за отказ вакцинироваться от КОВИД

Больше не с The Offspring: барабанщик Пит Парада уволен из группы за отказ вакцинироваться от КОВИД (3 фото)

Автор:
04 августа 2021 20:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: The Offspring   Вакцинация   Пит Парада   Прививка   барабанщик   ковид-19   отказ   шоу бизнес   
2147
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Барабанщик американской панк-рок-группы Пит Парада перешел из категории действующих в категорию бывших участников. Причиной увольнения стал отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

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Метки: The Offspring   Вакцинация   Пит Парада   Прививка   барабанщик   ковид-19   отказ   шоу бизнес   
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89  комментариев
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137
SilentBob 4 часа назад
ну тогда они такие же панки, как кобзон был рокером
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−21
пальмовое масло 15 минут назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
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657
Torvard Час назад
не важно кто прав,кто нет!все остантуся при своем!
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1k
Бендер Сгибатель Родригес Час назад
Навального, должно быть, насмотрелся. У нас тоже таких дураков презирают.
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657
Torvard 2 часа назад
никогда не шел против власти,мне всегда было безразлично.но сейчас такое ощущение что я из Варшавы.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
да как теперь жить ?..
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5
Zlaja ptica 2 часа назад
Думаю, это был просто повод обойти контракт. Видимо просто выгнать было слишком дорого
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657
Torvard 3 часа назад
панки уже не те!Питу респект!
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31k
Михаил 3 часа назад
вот только 1 песня мне нравится.
Ссылка www.youtube.com
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27k
Антон 3 часа назад
Мир окончательно сошёл с ума...
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9k
Majul 3 часа назад
А чего удивляться. Солист и основатель группы Декстер Холланд имеет степень по моллекулярной биологии. И, если мне не изменяет память, еще и работает изредка приглашенным преподавателм по совему профилю.
Зачем ему в группе мракобес.
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399
да пох Алксандр Шевченко 14 минут назад
Даже интересно посмотреть на вас в аптеке при насморке ...Когда вы покупая нурофен требуете социальных и страховых гарантий.... А есть видео ?
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399
да пох Алксандр Шевченко Минуту назад
Уважаемы открой хоть раз ту брошюрку что сложен а в сотни раз пополам в твоем лекарстве и прочитай .Совершая акт покупки и добровольно принимая лекарство ты под всем подписался . ...Устанешь в страховые ходить у фармацевтов самое сильное лоби .
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36k
Андрей 3 часа назад
В свободной Великобритании граждане прививаются свободно, оттого и такие результаты:

На 3 августа 2021 года в Великобритании:
46 928 033 чел. (69.1% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
38 733 334 чел. (57.1% от населения) - полностью привито
__________________________________________________________

А вот сколько привито в страшном Мордоре под дулом автомата:

На сегодня (04.08.21):
37 716 498 чел. (25.8% от населения, 54.7% от плана**) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
26 560 058 чел. (18.2% от населения, 38.5% от плана**) - полностью привито
______________________________________________________________

Теперь мне понятна ситуация с прививками на Западе - или прививаешься, или идёшь лесом. А мне эти ироды власовские лапшу на уши вешают про западную свободу и демократию. Запад=ГУЛАГ!
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59k
Опиум для народа 4 часа назад
Вот тебе и "бунтари"...Говно,а не бунтари какие-то.) Скоро попсу лирическую запоют походу.
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