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У сбившей детей на переходе девушки случилась истерика

У сбившей детей на переходе девушки случилась истерика (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Башкирова   Валерия Башкирова   Москва   арест   видео   дтп   суд   
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Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Валерии Башкировой на изменение меры пресечения. Защита просила отправить её под домашний арест, учесть признание вины и готовность возместить ущерб семье пострадавших. Доводы судью не устроили, Башкирова останется в камере до 16 сентября.

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Метки: 360подмосковье   Башкирова   Валерия Башкирова   Москва   арест   видео   дтп   суд   
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29  комментариев
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140
Fisher1979 59 минут назад
Пора уже ожесточать штрафы за грубые нарушения ПДД в плоть до таких мер и не давать уходить от ответственности. Браво судье который не повёлся.
Она хочет продолжить учебу с 1 сентября, теперь научиться шить за семь лет.
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152
Thomsen 46 секунд назад
<и сказала, что хочет продолжить учебу с 1 сентября>

охренеть...Она до сих пор не поняла, что двух детей убила?
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22k
Slawa49 9 минут назад
куда же курица летела? видя что машины тормозятся на переходе!! очередная ТП на мазде! срок по полной! иначе еще кого убьет!!
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273
Алексей Давыдов 24 минуты назад
кто-то сомневается, что она сидит в ВИП-камере!? Просто девушке нечего постить в инсте, кот и соскучилась!)))
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5k
bum_er 24 минуты назад
Дурку включила с,ука
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21k
Очевидное-Невероятное Полчаса назад
С подборки таких видео надо начинать каждый урок в автошколе.
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2k
Andy Birkin Полчаса назад
Почему-то бухого Мишу Ефремова можно было дома держать, хотя он уж точно мог влиять на свидетелей, а 18-летнюю девушку надо держать в СИЗО. Бред
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8k
Barachek_Obachek 41 минуту назад
Как солнце могло ослепить, ведь на видео оно справа а не в глаза? По любому в телефоне сидела. Редко какая кура не говорит во время движения, для кого громкую связь придумывали
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6k
Михаил 42 минуты назад
По человечески жаль малолетку, но за свои поступки надо отвечать. Надо не проситься на волю, а тихонько сидеть, в СИЗО день за два, быстрее выйдешь. Точно подходит: Раньше сядешь - раньше выйдешь!
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48k
parallax 46 минут назад
Хочет возместить ущерб ...
Как? Воскресить убитых ею детей?
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49k
smakido 47 минут назад
Видите ли она хочет с 1 сентября учиться, а ведь убитые ею дети просто хотели жить!
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15k
Татьяна Юсова 48 минут назад
Убило - "...готовность возместить ущерб семье пострадавших"!!!
Как она хочет возместить смерть двух детей????
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18k
SolomonA 53 минуты назад
Конечно она виновата и сядет. Но кто-нибудь, объясните родителям, что их вина не намного меньше. Да, они уже наказаны и наказание страшное. Но поняли ли они? Что если они не беспокоятся о безопасности своих детей, просто отпуская их бежать через дорогу впереди себя - не факт, что побеспокоится водитель.
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957
Сергей 59 минут назад
пусть сидит!
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40k
Александр Час назад
Что она хочет продолжить? Учебу? Девочка очнись, ты попала года на 3. Забудь о прежней жизни, ты теперь надолго изгой. И тюрьма не смамое плохое, что тебя ждет. Извинения детей не вернут. Да, если честно, в глубине души по человечески жаль немного тебя. Но как представлю, что там на дороге были бы мои дети, то жалость пропадает. Извини голубушка, в кои то веки справедливость торжествует, прими свое наказание и радуйся, что ты еще легко отделаешься.
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9k
Majul Час назад
Вот живой пример когда тупость ломает жизнь.
Ее тупость столиа жезни двух детей и сама теперь загремит на нары на много лет. Раньше думать надо было, а теперь все. История не любит сослагательных наклонений.
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18k
Ego sum qui sum Час назад
Степень тяжести ошибок определяется серьёзностью их последствий
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2k
satra Час назад
Есть такой короткий (всего 3 серии) сериал "Time" 2021 с Шоном Бином в главной роли.
Такой себе на любителя. Но несколько моментов в нем ближе к концу заставляют задуматься.
П.С. там главный герой сбивает человека насмерть и попадает в тюрьму.
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3k
Иван Час назад
В тюрьме на швею выучится.
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