У сбившей детей на переходе девушки случилась истерика

«Меру пресечения оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов отклонить», — озвучил свое решение судья.



Башкирова участвовала в заседании по видеосвязи. Она попросила прощения у родителей жертв и сказала, что хочет продолжить учебу с 1 сентября. Родители девушки пришли в зал суда. Они попытались пообщаться с дочерью, пока судья выносил решение. Девушка все время плакала.