У сбившей детей на переходе девушки случилась истерика

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Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Валерии Башкировой на изменение меры пресечения. Защита просила отправить её под домашний арест, учесть признание вины и готовность возместить ущерб семье пострадавших. Доводы судью не устроили, Башкирова останется в камере до 16 сентября.
«Меру пресечения оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов отклонить», — озвучил свое решение судья.
Башкирова участвовала в заседании по видеосвязи. Она попросила прощения у родителей жертв и сказала, что хочет продолжить учебу с 1 сентября. Родители девушки пришли в зал суда. Они попытались пообщаться с дочерью, пока судья выносил решение. Девушка все время плакала.
Башкирова участвовала в заседании по видеосвязи. Она попросила прощения у родителей жертв и сказала, что хочет продолжить учебу с 1 сентября. Родители девушки пришли в зал суда. Они попытались пообщаться с дочерью, пока судья выносил решение. Девушка все время плакала.
В июле 18-летняя Башкирова за рулем Mazda сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Двое из них умерли. Сначала девушку отправили под домашний арест, но потом суд решил перевести ее в следственный изолятор.
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Она хочет продолжить учебу с 1 сентября, теперь научиться шить за семь лет.
охренеть...Она до сих пор не поняла, что двух детей убила?
Как? Воскресить убитых ею детей?
Как она хочет возместить смерть двух детей????
Амнистирована дочь экс-главы избиркома Шавенкова, сбившая двух сестер на тротуаре.
Или как
Сын С. Иванова, насмерть сбивший женщину, оправдан
И еще куча примеров. Вот только она ни кто, и родственники ни кто.
Ее тупость столиа жезни двух детей и сама теперь загремит на нары на много лет. Раньше думать надо было, а теперь все. История не любит сослагательных наклонений.
Такой себе на любителя. Но несколько моментов в нем ближе к концу заставляют задуматься.
П.С. там главный герой сбивает человека насмерть и попадает в тюрьму.