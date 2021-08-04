13 актеров, которые хотели бы вернуть прошлое и отказаться от роли

В интервью Reddit Билл Мюррей сказал, что единственная причина, по которой он подписал контракт на озвучку "Гарфилда", заключалась в том, что он думал, что режиссер - Джоэл Коэн - был одним из братьев Коэнов. "Я поторопился и не понял, что там написано Cohen, а не Coen. Мне нравятся фильмы братьев Коэнов, они создают замечательные комедии. Так что я даже толком сценарий не прочел, а сразу согласился".