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13 актеров, которые хотели бы вернуть прошлое и отказаться от роли

13 актеров, которые хотели бы вернуть прошлое и отказаться от роли (1 фото + 13 гиф)

Автор:
04 августа 2021 15:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   кино   киношное   неудачи   неудачные решения   роли   фильмы   шоу бизнес   
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В начале карьеры многие актеры хватаются за любую роль - лишь бы засветиться на экране. А потом, спустя годы, при воспоминании об участии в этих фильмах чувствуют себя неловко и стараются о них не упоминать. Да что там в начале карьеры! От неудач не застрахованы и маститые актеры. К несчастью для них, прошлое стереть невозможно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   киношное   неудачи   неудачные решения   роли   фильмы   шоу бизнес   
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5  комментариев
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38k
dima423 Час назад
Когда поклонник написал Линдси Лохан в Твиттере о том, что посмотрел этот фильм дважды за ночь, она ответила: "В два раза больше, чем следует!" (с) - то есть надо было 1 раз посмотреть? и что в этой фразе смешного? вот если бы она сказала - "на 2 раза больше чем надо", то тут хоть какой то юмор и смысл был бы)
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rider2 42 минуты назад
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jonnyD 56 минут назад
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