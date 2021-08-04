13 актеров, которые хотели бы вернуть прошлое и отказаться от роли

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В начале карьеры многие актеры хватаются за любую роль - лишь бы засветиться на экране. А потом, спустя годы, при воспоминании об участии в этих фильмах чувствуют себя неловко и стараются о них не упоминать. Да что там в начале карьеры! От неудач не застрахованы и маститые актеры. К несчастью для них, прошлое стереть невозможно.
1. Бен Аффлек, "Сорвиголова"
В интервью TimesTalks в 2016 году Бен Аффлек сказал, что "ненавидит" Сорвиголову. И эта ненависть побудила его сняться в "Бэтмене против Супермена: На заре справедливости" - он "хотел хоть раз сделать все правильно, сделать хорошую версию фильма про супергероев".
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2. Мишель Пфайффер, "Бриолин 2"
Мишель Пфайффер сказала Hollywood.com в 2007 году: "Я ненавидела этот фильм с удвоенной силой и не могла поверить, насколько он плох. В то время я была молода и ничего не знала… Я слышала, что сейчас это культовый фильм".
3. Холли Берри, "Женщина-кошка"
Когда Холли Берри приняла свою награду "Золотая малина" за худшую женскую роль в фильме, она сказала: "Я хочу поблагодарить Warner Bros. за предоставленную мне возможность принять участие в этом ужасном фильме. Это то, что нужно моей карьере: путь от вершины на самое дно".
4. Линдси Лохан, "Я знаю, кто убил меня"
Когда поклонник написал Линдси Лохан в Твиттере о том, что посмотрел этот фильм дважды за ночь, она ответила: "В два раза больше, чем следует!"
5. Николь Кидман, "Австралия"
В интервью на радиостанции Сиднея, когда речь зашла об этом романтическом фильме, Николь Кидман сказала: "Я не могу смотреть его и гордиться тем, что сделала".
6. Ченнинг Татум, "Бросок кобры"
В интервью 2015 года Говарду Стерну Ченнинг Татум сказал: "Я чертовски ненавижу этот фильм. Я ненавижу его. Меня заставили сниматься в этом фильме". И добавил что-то по поводу плохого сценария.
7. Уилл Смит, "После нашей эры"
В интервью журналу Esquire в 2015 году Уилл Смит сказал, что этот фильм был самым болезненным провалом в его карьере. Он отметил, что это было очень мучительно, ведь он привел в проект своего сына Джейдена.
8. Шер, "Бурлеск"
В 2013 году Шер сказала The Guardian, что режиссер Стив Антин был "действительно ужасным режиссером", и добавила: "Этот фильм мог быть намного лучше. Мне всегда было грустно, что он не удался".
9. Келли Кларксон, "От Джастина к Келли"
В 2015 году Келли Кларксон сказала US Weekly: "Я целый час плакала по телефону, разговаривая с создателем музыкального телешоу American Idol и умоляла позволить мне расторгнуть контракт, в котором говорилось, что я должна сниматься в фильме "От Джастина к Келли".
10. Билл Мюррей, "Гарфилд"
В интервью Reddit Билл Мюррей сказал, что единственная причина, по которой он подписал контракт на озвучку "Гарфилда", заключалась в том, что он думал, что режиссер - Джоэл Коэн - был одним из братьев Коэнов. "Я поторопился и не понял, что там написано Cohen, а не Coen. Мне нравятся фильмы братьев Коэнов, они создают замечательные комедии. Так что я даже толком сценарий не прочел, а сразу согласился".
11. Джейми Ли Кертис, "Вирус"
Джейми Ли Кертис в интервью 2018 года назвала фильм "Вирус" "куском дерьма".
"Это настолько плохо, что это шокирует, - сказала она. - Это единственная веская причина сниматься в плохих фильмах. Чтобы потом, когда кто-то из ваших друзей снялся в плохом фильме, вы могли сказать: "Ааа, я все равно выиграла, у меня есть "Вирус".
"Это настолько плохо, что это шокирует, - сказала она. - Это единственная веская причина сниматься в плохих фильмах. Чтобы потом, когда кто-то из ваших друзей снялся в плохом фильме, вы могли сказать: "Ааа, я все равно выиграла, у меня есть "Вирус".
12. Шарлиз Терон, "Азартные игры"
"Это был плохой, плохой, плохой фильм, - сказала Шарлиз Терон Esquire в 2008 году. - Фильм получился отстойным, но зато мне довелось поработать с Джоном Франкенхаймером", - сказала она. "Я не лгала себе - вот почему я это сделала. Я имею в виду, он снял "Маньчжурского кандидата", а это просто великолепное кино".
13. И, наконец, Зак Эфрон, "Классный мюзикл"
Зак Эфрон сказал в интервью Men's Journal, что думая о том времени (когда снималась серия музыкальных фильмов "Классный мюзикл"), он смотрит на себя со стороны и иногда ему "хочется надрать этому парню задницу".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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