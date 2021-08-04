Марина Кравец из Comedy Club подсказала фанатам Warcraft, как пройти босса и получить достижение

«Меня часто спрашивают, как в WoW получить ачивку на Бароне Ребраде в ЦЛК гере на 25 тел. На самом деле ничего сложного. Пул начинается с двух танков, которые выбегают и разворачивают босса спиной к мили и ко входу в зал. Спустя 45 секунд босс начинает вертеться вихрем, люто дамажить и задерживать касты ваших спеллов, так что keep the range, okay? Ребрад будет опускать шипы в трёх случайных игроков и станить вас, так что нужно срочно их сносить...»