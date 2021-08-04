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Марина Кравец из Comedy Club подсказала фанатам Warcraft, как пройти босса и получить достижение

Марина Кравец из Comedy Club подсказала фанатам Warcraft, как пройти босса и получить достижение (1 фото + 2 видео)

Автор:
04 августа 2021 13:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: warcraft   world of warcraft   ynews   Марина Кравец   Юмор   видео   прикол   рейд   тактика   
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37-летняя российская теле- и радиоведущая, актриса и юморист Марина Кравец выпустила забавное видео , в котором рассказала, как пройти босса в популярной игре World of Warcraft. Резидент Comedy Club поделилась тактикой прохождения первого босса «Цитадели Ледяной Короны» из дополнения Wrath of the Lich King.

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Метки: warcraft   world of warcraft   ynews   Марина Кравец   Юмор   видео   прикол   рейд   тактика   
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11  комментариев
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9k
Majul 54 минуты назад
Явно читает с суфлера. Но терминология верная )
Идея очень хорошая, хоть и видно что она сама не в курсе что за ересь читает )
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1k
zu4ara 40 секунд назад
Маринка клёвая!
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35k
jonnyD 39 минут назад
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1k
Hallo FreeSpace 53 минуты назад
Марина милаха, а в WoW еще кто-то играет ?
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40k
Александр Час назад
Почему она не моя жена )
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55k
Нанук Паналык Час назад
Маринка красава!
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