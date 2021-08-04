Марина Кравец из Comedy Club подсказала фанатам Warcraft, как пройти босса и получить достижение

475
1
2
37-летняя российская теле- и радиоведущая, актриса и юморист Марина Кравец выпустила забавное видео , в котором рассказала, как пройти босса в популярной игре World of Warcraft. Резидент Comedy Club поделилась тактикой прохождения первого босса «Цитадели Ледяной Короны» из дополнения Wrath of the Lich King.
В рубрике #МеняЧастоСпрашивают Марина Кравец неожиданно рассказал тактику на босса из дополнения для World of Warcraft, которое вышло более 10 лет назад:
«Меня часто спрашивают, как в WoW получить ачивку на Бароне Ребраде в ЦЛК гере на 25 тел. На самом деле ничего сложного. Пул начинается с двух танков, которые выбегают и разворачивают босса спиной к мили и ко входу в зал. Спустя 45 секунд босс начинает вертеться вихрем, люто дамажить и задерживать касты ваших спеллов, так что keep the range, okay? Ребрад будет опускать шипы в трёх случайных игроков и станить вас, так что нужно срочно их сносить...»
«...Ну и наконец, чтобы получить ачивку «Косточка попалась», нужно просто чтобы никто из игроков не был пронзён Bone Spike больше восьми секунд. Как-то так. Вы пишите, если что, а я с удовольствием отвечу.»
Это не первый раз, когда Марина помогает геймерам советом. Однажды она рассказала, как доминировать в игре Dota 2
Источник:
Ссылки по теме:
- Кандидат в депутаты рассказала о наслаждении прямо в душе
- Пьяненькая Бузова приставала к пассажирам самолёта с просьбой "побухать"
- Коровы помогли американским полицейским поймать угонщицу автомобиля
- Майонезное безумие на праздновании дня города в Екатеринбурге
- Голые танцы чиновницы, которая "ничего не должна детям", слили в сеть
22
Понравилось22
Новости партнёров
Идея очень хорошая, хоть и видно что она сама не в курсе что за ересь читает )