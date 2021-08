Марина Кравец из Comedy Club подсказала фанатам Warcraft, как пройти босса и получить достижение

37-летняя российская теле- и радиоведущая, актриса и юморист Марина Кравец выпустила забавное видео , в котором рассказала, как пройти босса в популярной игре World of Warcraft. Резидент Comedy Club поделилась тактикой прохождения первого босса «Цитадели Ледяной Короны» из дополнения Wrath of the Lich King.