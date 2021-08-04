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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Фотограф Мишель Перес запечатлел суть сицилийской жизни 1960-х годов для журнала Bambi. В серии фотографий Переса «Сицилийское приключение» представлена румынская модель Катринель Менгиа
12.
На пляже. Шон Коннери и Урсула Андресс (стойка на руках в белом бикини) на съёмках "Доктор Ноу".
19.
Джим Керри и Кейт Уинслет на съёмках фильма «Вечное сияние чистого разума». Красавцы! США. 2003 г.
26.
" Знаю, что люди любят меня. Но это от того, что и я их сильно люблю. Всех до одного". Фрунзик Мкртчян
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Метки: знаменитости лица люди фото
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