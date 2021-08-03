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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
03 августа 2021 21:33
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
795
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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5k
Ruk 5 часов назад
разрешение на сотовый у меня где то лежит. NW GSM. а телефон Максон, 40 центов минута, 10 сек бесплатно ( вобщем то хватало за 10 сек сказать и услышать что надо). пригород шёл как межгород
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11k
поручик Ржевский 5 часов назад
Альберт Эйнштейн и молодой Тилль Линдеманн...

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2k
Frank Borman 7 часов назад
4.
О, вей. Без гениальнейшего гения всех времен и народов, подборка была бы неполной. Таки да.
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