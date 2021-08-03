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Врач из Израиля об исследованиях по коронавирусу

Врач из Израиля об исследованиях по коронавирусу (2 фото)

Автор:
03 августа 2021 17:36
Метки: Израиль   врач   исследования   коронавирус   
1872
2
Врач из Израиля пишет об исследованиях, которые их группа делала по коронавирусу. Он практикующий врач, также занимающийся наукой. Пишет спокойно, по делу и об исследованиях, в которых он лично принимал участие. Мне кажется, что будет полезно почитать.

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Метки: Израиль   врач   исследования   коронавирус   
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38  комментариев
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15k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Вывод - пейте рыбий жир (витамин Д) и аспирин, и будет вам счастье!
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6k
Goldsmith 22 минуты назад
Если вспомнить что Израиль подписал договор с пфайзером о полном засекречивании результатов вакцинации населения, то можно сделать вывод что статья нарисована для тех кто ещё верит в волшебных исраельских врачей.
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2k
Дмитрий 22 минуты назад
"Врач из Израиля"...уже звучит, как будто сейчас что то втюхивать начнут.)))
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776
RealNo 58 минут назад
Простите, а где можно ознакомится с оригиналом данной статьи ? Хоть на буржуйском, хоть на еврейском.
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27k
Антон Час назад
Как же вы зае***и со своей ковидлой. Когда вы, суки, поймёте, что 70 процентов людей уже сделали свой выбор и им мозги не засрать?
Как же вы зае***и со своей ковидлой. Когда вы, суки, поймёте, что 70 процентов людей уже сделали свой выбор и им мозги не засрать?Посмотреть
Как же вы зае***и со своей ковидлой. Когда вы, суки, поймёте, что 70 процентов людей уже сделали свой выбор и им мозги не засрать?
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380
Дедуля 2 часа назад
В принципе,все верно написано,так и есть. Проверено на себе.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Источник - Фейсбук.
И почему я не удивлен
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
Если кого не ругает много букв и есть желание почитать по Израилю - неплохая подборка в хронологическом порядке https://sites.google.com/view/covid19-news-2021/?fbclid=IwAR2DillRcxrQX3LxakPVqC3q8T5R5E1ppKSDYOVisuZJvG28MOICzVxXjKghttps://sites.google.com/view/covid19-news-2021/?fbclid=IwAR2DillRcxrQX3LxakPVqC3q8T5R5E1ppKSDYOVisuZJvG28MOICzVxXjKg
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
При чём тут исследования и какие то там врачи ? У правительства Израиля с Файзером долгосрочный договор на поставку. По тем цифрам,что они заявляли на закупку сразу было видно,что вакцинация каждые пол года.
Ну и немного видео (рус.титры)
Ссылка www.youtube.com
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15k
albedo 4 часа назад
Врач из Израиля пишет
===============
Уже смешно
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Mosgaz 4 часа назад
Что за врач? Как зовут? На базе какого института или учреждения сделаны исследования? В каких журналах опубликована работа???
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5k
Борис Карабанов 4 часа назад
90% этих исследований заменяет двухнедельное нахождение в "красной" зоне. Кто лежал - тот знает.
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332
Сергей Борис Карабанов 3 часа назад
БОрис, я вполне допускаю, что вы насмотрелись ужасов красной, зоны, но! это не значит что ваше субьективное мнение выше каких, никаких исследований. Я до сих пор не понял то ли вы против, как их, антиваксеров, вроде, то ли вас мотает туда сюда. В посте же не слова о вреде прививок (кроме того что другие аспекты тоже важны)
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9k
Sasa 4 часа назад
Вывод?
Примерно такой - Кто не курит и не пьёт тот здоровеньким помрёт!
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7k
Garpia121 4 часа назад
А про курильщиков ничего не сказал.
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