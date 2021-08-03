Врач из Израиля об исследованиях по коронавирусу

Два важнейших исследования, соавтором которых мне довелось быть, недавно сделаны в научно-исследовательском институте службы здоровья Леумит. Учитывая их важность, результаты были опубликованы в СМИ, до того как появились в научных журналах.



В многом наши исследования объясняют эпидемиологическую ситуацию в Израиле и мире.



Итак:



1. Наше первое исследование показало, что рост заражаемости COVID-19, в Израиле связан с тем, что прививка Пфайзер-Бионтек, с временем сильно теряет свой защитный эффект. На данный момент, шансы заразиться у тех, кто привился более полугода, по сравнению с теми, кто привился менее полугода, выше в два с половиной раза. Причём эта разница консистентна, практически во всех возрастных группах.



2. Наше второе исследование объясняет снижение защитного эффекта прививки Пфайзер тем, что титр антител у вакцинированных, каждый месяц падает примерно на 35-40%. Что интересно титр антител у переболевших , тоже снижается, но далеко не так быстро (примерно на 9-10% в месяц).



Отсюда, возникает вопрос, нужна ли третья бустерная прививка?



С одной стороны, бустерная прививка, должна резко повысить титр антител, и соответственно увеличить защиту от COVID-19. С этой точки зрения назначение бустера абсолютно оправдано.



С другой стороны, нужно помнить, что пока не проводились рандомизированные клинические испытания безопасности бустера двойным слепым методом. И нельзя быть абсолютно уверенным, что бустер не вызовет дополнительных серьёзных побочных эффектов.



Будем надеяться, что нет.



Опять-таки, нужно помнить, что COVID-19, особенно опасен именно в группах риска, как по возрасту, так и по количеству хронических заболеваний. То есть именно у той, популяции, которая привилась более полугода назад.



Поэтому, хочу напомнить, о ряде других наших исследованиях, которые мы опубликовали еще в до прививочную эру, и сейчас, в связи со снижением эффективности прививки, актуальность наших исследований сильно возрастает.



1. Витамин Д. Вслед за нами, огромное количество исследований показало, что низкий уровень витамина Д является фактором риска, как заражения COVID-19, так и более тяжёлого течения заболевания.



2. Сахарный диабет. Мы одними из первых показали, что неконтролируюемый диабет с высоким уровнем сахара, как и витамин Д является серьёзным фактором риска, как заражения COVID-19, так и госпитализации. Поэтому контроль уровня сахара ,в период возвращения COVID-19 и снижение эффективности прививки, особенно актуален.



3. Аспирин. Людям, с хроническими заболеваниями, зачастую прописывают аспирин в качестве первичной (или вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний). Мы показали, что те кто получают аспирин:

- реже заражаются,

- реже госпитализируются,

- реже умирают. Последние наблюдение не было статистически достоверным, но защитный эффект аспирина был значительным.



Кроме того, у тех кто принимал аспирин, быстрее проходил процесс конвертация PCR с положительного результата на отрицательный.



4. СДВГ (ADHD). Опять-таки, мы первыми показали, что наличие диагноза ADHD , является достоверным и независимым фактором риска заражения COVID-19, увеличивая этот риск на 50%. Интересно, что у пациентов с ADHD, которые получали для лечения стимулянты(метилфенидат, соли амфетамина), риск заражения абсолютно нивелировался. В преддверии нового учебного года, это особенно актуально.



5. Прививка против сезонного гриппа. В отличие от прививок m-RNA вакцин, прививки от обычного сезонного гриппа, применяются ежегодно уже десятки лет. У этих прививок практически не описаны долгосрочные побочные эффекты. Мы, а за нами многие другие, показали, что люди, регулярно получающие прививки от сезонного гриппа, на 30% меньше заражаются COVID-19. Поэтому крайне важно прививаться от сезонного гриппа, особенно в эпоху COVID-19.



6. Астма. Очень интересное наблюдение, что бронхиальная астма связана с МЕНЬШИМ риском заражения COVID-19. Этому есть ряд объяснений. Например снижение у астматиков количества рецепторов ACE-2, которые являются "входными воротами" для COVID-19. Другим потенциальным объяснением, является использование астматиками стероидных ингаляторов, спреев для очистки носовой полости и мощных антиоксидантов типа n-acetylcysteine(NAC).



7. Ожирение и лишний вес. Практически во всех наших исследованиях мы видели, что ожирение и лишний вес это серьёзнейшие факторы риска. Поэтому крайне важно правильно питаться и заниматься физическими упражнениями.



В данном посте, я дал рекомендации, на основании только тех исследований, которые проводились с моим непосредственным участием, и соответственно я могу быть уверенным в качестве их методологии, честности исследователей и независимости от фарминдустрии. И хотя это только обзервационные исследования на основе базы данных(observational database research), а не рандомальные клинические испытания, с помощью двойного слепого метода(которые в медицине считаются gold standard), однако качество нашей базы данных и статистического анализа, даёт мне уверенность в их абсолютной достоверности.



Конечно, есть ещё большое количество исследований различных фармакологических средств, которым приписывают возможность снизить риск заражения COVID-19.



Как показывает время, как m-RNA вакцины, так и другие прививки от ковида, несмотря на их важность, абсолютно не являются панацеей. Поэтому в борьбе с эпидемией нужно использовать абсолютно все имеющиеся средства(а не только хорошо раскрученные).



Всем здоровья и хорошей недели.