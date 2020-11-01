В Израиле тело умершего от коронавируса духовника с боем забрали из больницы

Пока мы наблюдали за противостоянием антимасочников и активистов, на Ближнем Востоке всеми силами презирают смертельную опасность от коронавируса.
В крупнейшей на Голанских высотах друзской деревне Маджаль-Шамс коронавирус так бушует, что населённый пункт внесён в «красную зону», а проживает там по меньшей мере 10 тыс. человек. И вот коварный недуг поразил шейха Абу Зайна ад-Дина Хасана Халаби, признанного духовным лидером друзской общины Голанских высот. Его госпитализировали в израильскую больницу, где он и скончался.
Тут-то и начался театр абсурда. Дело в том, что по местной традиции должна была быть проведена церемония прощания, которая, учитывая популярность покойного, обещала быть многолюдной. Естественно, тело отказались выдавать жителям деревни, так как Халаби скончался от коронавируса и должен быть похоронен с учётом всех мер безопасности.
עשרות תושבי מג'דל שמס פרצו לביה"ח זיו בצפת, ולקחו את גופתו של מנהיג דת דרוזי שמת מקורונה@rubih67 pic.twitter.com/BWwlAuy44X— כאן חדשות (@kann_news) October 30, 2020
Жители деревни после неудачной попытки договориться с властями решились действовать решительно. Сказано – сделано. Медики решили не спорить с фанатичной толпой в сто человек и после кратковременного штурма больницы просто отдали им покойника. Полиция в конфликт предпочла не вмешиваться.
В субботу, несмотря на все карантинные ограничения, несколько тысяч человек собралось на похоронах шейха Хасана Халаби. Теперь в местном Минздраве ожидают увеличение прироста заразившихся коронавирусом в друзских посёлках, жители которых были на похоронах.
В субботу, несмотря на все карантинные ограничения, несколько тысяч человек собралось на похоронах шейха Хасана Халаби. Теперь в местном Минздраве ожидают увеличение прироста заразившихся коронавирусом в друзских посёлках, жители которых были на похоронах.
Русскоязычные жители региона к произошедшему отнеслись философски…
P.S. Для справки: Голанские высоты, где находится Маджаль-Шамс, является спорной территорией. В настоящее время основная её часть контролируется Израилем, под контролем Сирии - восточная часть. Друзы, живущие на израильской части, не имеют израильского гражданства, но обладают правами постоянных жителей Израиля.
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В особых случаях можно выдать родственникам тело и ночью.
Ничего странного или необычного в стране десятка религий.
Главный врач больницы "Зив" - сам друз, и он тоже не понимает, какого рожна понадобилось захватывать тело с боем.
Достаточно было попросить.