В Израиле тело умершего от коронавируса духовника с боем забрали из больницы

Жители деревни после неудачной попытки договориться с властями решились действовать решительно. Сказано – сделано. Медики решили не спорить с фанатичной толпой в сто человек и после кратковременного штурма больницы просто отдали им покойника. Полиция в конфликт предпочла не вмешиваться.

В субботу, несмотря на все карантинные ограничения, несколько тысяч человек собралось на похоронах шейха Хасана Халаби. Теперь в местном Минздраве ожидают увеличение прироста заразившихся коронавирусом в друзских посёлках, жители которых были на похоронах.