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В Израиле тело умершего от коронавируса духовника с боем забрали из больницы

В Израиле тело умершего от коронавируса духовника с боем забрали из больницы (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2020 14:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   Мадждаль-Шамс   друзы   коронавирус   религия   традиции   
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Пока мы наблюдали за противостоянием антимасочников и активистов, на Ближнем Востоке всеми силами презирают смертельную опасность от коронавируса.

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Метки: Израиль   Мадждаль-Шамс   друзы   коронавирус   религия   традиции   
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Nane First NameLast Час назад
Забрали тело с боем. А зечем его в больницу вообще везли? Пусть бы дома или в своем сельсовете помирал. Странные
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Frank Borman Полчаса назад
От дохлого духовника надо избавляться до того, как он даст душок. Т.е. чем быстрее, тем лучше.
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−79
im240 37 минут назад
да и хрен с ним
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28
Buba_kastorkin 42 минуты назад
Друзы имеют гражданство...мадж-эль-шамс не спорная территория.хорошая кстати деревня.они лучше все переболеют,чем не пойдут на похороны...а то что они с боем тело забирали,так их придурков,просто попросили подождать пару часов,есть процедура выдачи тела.
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6k
Izrin Maria 53 минуты назад
Тела умерших днём выдают в тот же день. Тела умерших ночью - утром.
В особых случаях можно выдать родственникам тело и ночью.
Ничего странного или необычного в стране десятка религий.
Главный врач больницы "Зив" - сам друз, и он тоже не понимает, какого рожна понадобилось захватывать тело с боем.
Достаточно было попросить.
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−24
Князь Курбский 56 минут назад
Друзы они такие. Не ссыкло славянское
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6k
Дарья 58 минут назад
Это норма для нас. Религиозные всех религий х*й ложили на власти. Полное неподчинение и анархия. Власть их не трогает, а дрючит нормальный народ в цивилизованных городах, которые отпор не могут дать полиции.
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3k
Andrey Abramov Дарья Полчаса назад
Почему власти так заботятся о религиозных фанатиках? Все просто! Они как полезная скотинка, дающая нужный государству ресурс - новых людей, причем много и высокого качества, т.к. бдят те бдят за своим потомством очень сурово. Плюс еще и в том, что малообразованный потребитель - идеальный гражданин.
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40k
Митрий Час назад
Пусть там хоть в жопы вприсядку йэбутся - лишь бы к нам не лезли.
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