Любитель спиртного "поплыл" во время покупки алкоголя

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Нетрезвый мужчина пришел в магазин за новой порцией алкогольных напитков, однако в самый ответственный момент его "программа" дала сбой. От переизбытка чувств и градусов он оказался на полу.
Был, да сплыл. А счастье было так близко!
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Метки: алкоголь видео магазин неожиданно пьяный
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