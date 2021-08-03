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Любитель спиртного "поплыл" во время покупки алкоголя

Любитель спиртного "поплыл" во время покупки алкоголя (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   магазин   неожиданно   пьяный   
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Нетрезвый мужчина пришел в магазин за новой порцией алкогольных напитков, однако в самый ответственный момент его "программа" дала сбой. От переизбытка чувств и градусов он оказался на полу.

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Метки: алкоголь   видео   магазин   неожиданно   пьяный   
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7  комментариев
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35k
Франц Лефорт 59 минут назад
Но как старался,как старался......
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ACU900 8 минут назад
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20k
Matrosskin 9 минут назад
Новость огонь, интернет взорван....
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9k
Majul 21 минуту назад
Перевесило. Противовеса нет ))
Животное тупое
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3k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Ноги от пола оторвались
,По ходу он взял бутылки с ртутью.
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140
Сергей Сергеев 42 минуты назад
Земля, она круглая. К тому же вертится.
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23k
Батончик с маком 50 минут назад
Даже не понюхал, посмотрел и в зюзю
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