Пьяный подросток устроил погром в супермаркете и заснул

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Пьяный разбил входную дверь и проник внутрь, начал сбрасывать с витрин вино и бить его. До приезда полиции уснул и был задержан сотрудниками.
Инцидент произошел 7 декабре в сетевом супермаркете «Пятерочка» в Вязьме. По словам очевидцев произошедшего, в магазин ворвался пьяный 16-летний юноша.
Молодой человек начал громить прилавки и витрины, скидывая с них продукты, погром длился несколько минут. К моменту прибытия наряда полиции дебошир крепко спал на полу.
Подростка задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сумма причиненного ущерба устанавливается.
Если вы не видели ни разу погром в пятерочке? То вот смотрите!
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