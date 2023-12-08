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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1007 постов • 45 подписчиков подписаться
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Пьяный подросток устроил погром в&nbsp;супермаркете и заснул

Пьяный подросток устроил погром в супермаркете и заснул

Автор:
08 декабря 2023 09:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Пятерочка   алкоголь   дебошир   магазин   погром   пьяный   
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Пьяный разбил входную дверь и проник внутрь, начал сбрасывать с витрин вино и бить его. До приезда полиции уснул и был задержан сотрудниками.


Инцидент произошел 7 декабре в сетевом супермаркете «Пятерочка» в Вязьме. По словам очевидцев произошедшего, в магазин ворвался пьяный 16-летний юноша.


Молодой человек начал громить прилавки и витрины, скидывая с них продукты, погром длился несколько минут. К моменту прибытия наряда полиции дебошир крепко спал на полу.


Подростка задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сумма причиненного ущерба устанавливается.


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Метки: Видео   Пятерочка   алкоголь   дебошир   магазин   погром   пьяный   
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8  комментариев
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3k
Yus 50 минут назад
Хорошо погулял. А родители то как рады.
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KotSkripaley 7 секунд назад
Всё застраховано...
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Viktor 9 минут назад
Ущерб на родителей, плюс солидный штраф! Пущай дальше колошматит.
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Echo 44 минуты назад
Борьба с зеленым змием она такая
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36k
АнтонПолднев 59 минут назад
Сдачу не додали?
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Alorous

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