Герои мемов в стиле мультфильмов студии Pixar

Пользователь сети перенёс с помощью нейросети Dalle-3 популярных мемных героев в мир Pixar. Знакомые многим персонажи превратились в милых мультяшек.
Нейросеть DALLE-3 превратила мемных героев в мультяшных персонажей в стиле Pixar. На картинках «Повар» улыбается, «Идущий к реке» преобразился, а женщина с кандибобером похожа на Круэллу из «101 далматинца».
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Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» сгенерировал с помощью нейросети DALLE-3 изображения по мотивам популярных мемов. Искусственный интеллект перенёс героев трендов в мир мультипликации Disney и Pixar.
На кадрах персонаж знаменитого видео 2000-х «Повар спрашивает повара» превратился в мультяшного мальчика
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Женщина из мема «Кандибобер» стала похожа на Круэллу Девиль из мультфильма «101 далматинец».
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Герой-философ из мема «Идущий к реке», кажется, и вовсе преобразился.
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Никита Литвинков из видео про борщ с капусткой, непонятный салат и вкусный чай на картинках от DALLE-3 — образцовый старшеклассник.
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На картинках появился и «Свидетель из Фрязино» в своём знаменитом костюме с белыми штанами Adidas.
А мемная героиня Наталья Морская Пехота из боевой женщины, которая вызывает опасения, превратилась в милую старушку, хотя и с автоматом в руках.
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я наткнулся на программу snapcamamera windows по моему, так вот она подключалась к твоей вебке и в реальном времени накладывала не неё какой нибудь фильтр, и там был этот пиксаровский фильтр работал он уже тогда прекрасно, ловил почти всю мимику
я много с ним прикалывался в видеозвонках с друзьями
к чему бишь я - херня это всё ваши нейросети) у нас уже давно есть технологии которые не просто картинки рисовали, а в режиме реального времени потоковое видео преоображают!