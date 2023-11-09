FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 166 постов • 17 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Герои мемов в стиле мультфильмов студии Pixar

Герои мемов в стиле мультфильмов студии Pixar

Автор:
09 ноября 2023 07:24
Сообщество : Нейротворчество
Метки: DALLE-3   Нейросети   Прикол   Юмор   мем   подборка   
1453
11
8

Пользователь сети перенёс с помощью нейросети Dalle-3 популярных мемных героев в мир Pixar. Знакомые многим персонажи превратились в милых мультяшек.

Нейросеть DALLE-3 превратила мемных героев в мультяшных персонажей в стиле Pixar. На картинках «Повар» улыбается, «Идущий к реке» преобразился, а женщина с кандибобером похожа на Круэллу из «101 далматинца».

Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» сгенерировал с помощью нейросети DALLE-3 изображения по мотивам популярных мемов. Искусственный интеллект перенёс героев трендов в мир мультипликации Disney и Pixar.

На кадрах персонаж знаменитого видео 2000-х «Повар спрашивает повара» превратился в мультяшного мальчика

Женщина из мема «Кандибобер» стала похожа на Круэллу Девиль из мультфильма «101 далматинец».

Герой-философ из мема «Идущий к реке», кажется, и вовсе преобразился.

Никита Литвинков из видео про борщ с капусткой, непонятный салат и вкусный чай на картинках от DALLE-3 — образцовый старшеклассник.

На картинках появился и «Свидетель из Фрязино» в своём знаменитом костюме с белыми штанами Adidas.

А мемная героиня Наталья Морская Пехота из боевой женщины, которая вызывает опасения, превратилась в милую старушку, хотя и с автоматом в руках.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: DALLE-3   Нейросети   Прикол   Юмор   мем   подборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Колька Валеркин сын 50 минут назад
Он его сорвал так, что работать не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Борис Карабанов 4 минуты назад
Некоторые уже давно покойники, а полубезымянная популярность и память остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Χάρων Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Полчаса назад
года 4 наверно было назад, ещё до пандемии по моему
я наткнулся на программу snapcamamera windows по моему, так вот она подключалась к твоей вебке и в реальном времени накладывала не неё какой нибудь фильтр, и там был этот пиксаровский фильтр работал он уже тогда прекрасно, ловил почти всю мимику

я много с ним прикалывался в видеозвонках с друзьями

к чему бишь я - херня это всё ваши нейросети) у нас уже давно есть технологии которые не просто картинки рисовали, а в режиме реального времени потоковое видео преоображают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

652663



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке
Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке
Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Сколько звезд в Млечном Пути?
Сколько звезд в Млечном Пути?
Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти
Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#позитив#кино#фильм#Ynews#истории#полиция
#автомобили#машина#в мире#интересно#аварии#авто аварии#подборка#Разное#шоу бизнес#находка
#люди#Юмор#животные#история#ДТП#Автовсячина#факты#Еда#собака#девушки
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Непростые ситуации, которые скрывает почти любая девушка Непростые ситуации, которые скрывает почти любая девушка Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 ноября

На что жалуетесь?

Вернуться