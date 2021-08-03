Роль профессора стала для Владимира Раутбарта последней

Родился Владимир Иосифович Раутбарт 3 апреля 1929 года в городе Николаев, вскоре его семья переехала в Ленинград. В 1941 году на фронте погиб отец будущего актера, Володе тогда было всего 12 лет. Вместе с мамой они были в эвакуации – в городе Березники под Пермью в Прикамье.

Сюда же эвакуировали в Ленинградский ТЮЗ, куда парень устроился декоратором, чтобы помогать матери заработком. Здесь Владимира понял, что хочет работать в театре, но отнюдь не мастером декораций, а актером. Через два года ему доверили партию в оперетте. К концу школы он уже был опытным актером и его, человека без диплома, пригласили работать на сцене Омского драмтеатра.

В Омске талант Владимира Раутбарта проявился в полной мере, оказалось, что актер-самоучка хорошо играл самые разные роли, он даже стариков играл так, что зритель поначалу и не догадывался, что на сцене 20-летний юноша.