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Роль профессора стала для Владимира Раутбарта последней

Роль профессора стала для Владимира Раутбарта последней (4 фото)

Автор:
03 августа 2021 00:06
Метки: актер   биография   кино   роли   
305
4

Советский актер Владимир Раутбарт запомнился зрителю по роли профессора в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Его фраза «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем» моментально ушла в народ.

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Метки: актер   биография   кино   роли   
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