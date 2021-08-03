Роль профессора стала для Владимира Раутбарта последней

Советский актер Владимир Раутбарт запомнился зрителю по роли профессора в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Его фраза «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем» моментально ушла в народ.
В этой комедии актер снялся, когда ему не было и 40 лет. И фильм этот стал последним в его жизни – вскоре актер ушел в мир иной.
Родился Владимир Иосифович Раутбарт 3 апреля 1929 года в городе Николаев, вскоре его семья переехала в Ленинград. В 1941 году на фронте погиб отец будущего актера, Володе тогда было всего 12 лет. Вместе с мамой они были в эвакуации – в городе Березники под Пермью в Прикамье.
Сюда же эвакуировали в Ленинградский ТЮЗ, куда парень устроился декоратором, чтобы помогать матери заработком. Здесь Владимира понял, что хочет работать в театре, но отнюдь не мастером декораций, а актером. Через два года ему доверили партию в оперетте. К концу школы он уже был опытным актером и его, человека без диплома, пригласили работать на сцене Омского драмтеатра.
В Омске талант Владимира Раутбарта проявился в полной мере, оказалось, что актер-самоучка хорошо играл самые разные роли, он даже стариков играл так, что зритель поначалу и не догадывался, что на сцене 20-летний юноша.
К 30-ти годам актер получил звание Заслуженного артиста РСФСР, после чего отправился работать в Москву.
В столице за несколько лет Владимир Раутбарт успел поработать в нескольких театрах – в Ленкоме, Театре имени Пушкина и Театре Сатиры. Он часто посещал Омск, ставший ему родным. Ведь именно здесь он получил опыт, позволивший стать успешным актером.
В 33 года актер начинает сниматься в кино. Ему достаются роли второго плана, каждую из которых он делает яркой и незабываемой – его быстро запоминает зритель. В 60-е годы Владимир Иосифович снялся в семи кинолентах, среди которых – «Семь нянек», «Как рождаются тосты», «Им покоряется небо», и, конечно же, «Операция «Ы».
После роли профессора актер стал по-настоящему известным, с ним стали здороваться на улице, многие зрители подумали, что Раутбарт преподает в вузе, а он и в правду преподавал в ГИТИСе.
Его оче6н любили студенты – он их возил в Омск, приглашал на спектакли, и даже в постановки….
Смерть подобралась неожиданно… 26 июля 1969 года, когда ему было всего 40 лет. Диагноз врачей – аневризма аорты. У него осталась супруга Эмма Моисеевна и двое детишек. Вдова актера пережила его на 50 лет. Ее не стало в ноябре 2019 года в возрасте 90 лет. Она не выходила больше замуж и сама вырастила детей – сына Александра и дочь Елену, они стали врачами.
Источник:
- Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
- 10 советских актёров, сыгравших женские роли
- «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
- Малоизвестные роли топовых актёров
- 13 малоизвестных злодейских ролей знаменитых актёров
Понравилось39