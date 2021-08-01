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«Что такое счастье и как его достичь» — этот вопрос задает себе каждый человек. Главное, находить радость в том, что мы делаем и получать удовольствие. От первого шага после болезни, от победы любимой команды, от прочитанной книги, от разговора с друзьями, да просто, от солнца за окном.
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11.
«Здравствуй, любовь!». Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский, 1968 год, Эстонская ССР, г. Таллин
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Метки: СССР люди страна фотографии
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