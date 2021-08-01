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Что такое счастье?

Что такое счастье? (25 фото)

Автор:
01 августа 2021 20:07
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
434
25
«Что такое счастье и как его достичь» — этот вопрос задает себе каждый человек. Главное, находить радость в том, что мы делаем и получать удовольствие. От первого шага после болезни, от победы любимой команды, от прочитанной книги, от разговора с друзьями, да просто, от солнца за окном.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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65k
Варакин Алексей Час назад
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klop 2 часа назад
Что такое счастье на мой взгляд Шукшин вложил в уста учителя из фильма "Живет такой парень".
Ссылка www.youtube.com
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