«Что такое счастье и как его достичь» — этот вопрос задает себе каждый человек. Главное, находить радость в том, что мы делаем и получать удовольствие. От первого шага после болезни, от победы любимой команды, от прочитанной книги, от разговора с друзьями, да просто, от солнца за окном.

1. 0 «Последний день детства». Сергей Васильев, Челябинск, 1970-е годы.

2. 0 «Берегись!». Роберт Диамент, 1956 год.

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3. 0 Сборная команда по волейболу. Успешная игра. Евгений Ткаченко, Челябинск, 1970-е годы.

4. 0 Портрет девочки и воспитательницы. Анатолий Морозов, 1960-е годы.

5. 0 Влюбленные. Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский, 1970 год,

6. 0 День учителя. Михаил Петров, Челябинск, 1975 год.

7. 0 Утренняя зарядка. Всеволод Тарасевич, 1960—1965 годы.

8. 0 Двое на острове. Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский, 1965 год, Эстонская ССР

9. 0 У «Детского мира». Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский, Москва, 1961 год.

10. 0 Всеволод Тарасевич, 1970-е годы.

11. 0 «Здравствуй, любовь!». Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский, 1968 год, Эстонская ССР, г. Таллин

12. 0 Автобус. Всеволод Тарасевич, Киргизская ССР, Токтогульская ГЭС, 1975—1976 годы.

13. 0 «Ребята с нашего двора». Дмитрий Дроздецкий, Красногорск, 1976 год.

14. 0 Праздничный вечер. Всеволод Тарасевич, 1965 год, г. Норильск

15. 0 Бабушка и внучка. Всеволод Тарасевич, Ленинград, 1965—1970 годы.

16. 0 Новогодний бал. Марк Марков-Гринберг, 1957 год,

17. 0 На побывку. Александр Стешанов, 1977 год.

18. 0 Городской роддом. Сергей Васильев, Челябинск, 1977 год.

19. 0 Всеволод Тарасевич, Ереван, 1970-е годы.

20. 0 Трамвайщица. Борис Савельев, Ленинград, 1979 год.

21. 0 Девушки. Юрий Садовников, 1970-е годы.

22. 0 Чистые пруды. Средняя школа. Александр Абаза, Москва, 1973 год.

23. 0 Ромуалдас Ракаускас, 1980-е годы.

24. 0 Женщина с книгой на набережной. Всеволод Тарасевич, Ленинград, 1980-е годы.