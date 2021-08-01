Как выглядели молодые россиянки в 90-е: фото из частных архивов

Предлагаем вам ненадолго окунуться на 30 лет назад - в лихие 90-е. Да, период был очень тяжелый. Речь в данном посте пойдет о девушках того времени, вид которых вызывает неоднозначные эмоции!

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1. Подружки пришли стриптиз-клуб. Москва, 1993 год 0 Источник:

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2. Свидание. Россия, 1996 год 0 Источник:

3. Перекур в реабилитационном центре для наркозависимых. Россия, 1993 год 0 Источник:

4. Жрицы любви в милиции. Россия, 1992 год 0 Источник:

5. Работница массажного салона. 1994 год 0 Источник:

6. Участницы конкурса красоты. 1992 год 0 Источник:

7. Юля Волкова и Лена Катина - начинающие "Тату". Россия, 1990-е 0 Источник:

8. Фото на фоне ковра - это классика 0 Источник:

9. Девушки прогуливаются по летнему Владивостоку, 1990-е 0 Источник:

10. Юлия Стефанович - победительница Кубка России по бодибилдингу. Москва, 1995 год 0 Источник:

11. Участницы конкурса красоты в городе Красный Сулин. Ростовская область, 1997 год 0 Источник:

12. На Большом Московском фестивале пива в Лужниках. 1999 год 0 Источник:

13. Постановочное фото на фоне кумиров того времени. Россия, 1997 год 0 Источник:

14. К слову о кумирах (Немного отойдем от темы). Всеми любимая Пэм Андерсон. 1996 год 0 Источник:

15. Пэм на съемках сериала "Спасатели Малибу", 1992 год 0 Источник: