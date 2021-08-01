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Как выглядели молодые россиянки в 90-е: фото из частных архивов

Как выглядели молодые россиянки в 90-е: фото из частных архивов (17 фото)

Автор:
01 августа 2021 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Девушка   Россия   жить в россии   красота   модель   ностальгия   
3294
17
Предлагаем вам ненадолго окунуться на 30 лет назад - в лихие 90-е. Да, период был очень тяжелый. Речь в данном посте пойдет о девушках того времени, вид которых вызывает неоднозначные эмоции!
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Метки: 90-е   Девушка   Россия   жить в россии   красота   модель   ностальгия   
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7  комментариев
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9k
K7OO Полчаса назад
А как Андерсон с Йовович в "молодые россиянки" угодили?
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Shade116 7 минут назад
Потом и тут же разбирали "братки"

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370
Мурчелло Полчаса назад
Года три не видел эту фотку на фишках.Штатные корреспонденты видимо тусуют периодически.
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2k
Natural Selection Полчаса назад
начали за здравие, закончили за упокой
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3k
RALEXXX 53 минуты назад
Как выглядели молодые россиянки в 90х хорошо показано в фильме «Сны» Карена Шахназарова и Александра Бородянского 1993 года.
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