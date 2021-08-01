Добрейшего воскресного позитива Вам, друзья, в картинках

1556
19
Недругам могу только предложить побрызгать слюной, лето всё-таки, жарко))).
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу
- Свежая подборка автомобильных приколов
- Большая фотоколлекция всякой всячины
- Свежая подборка автоприколов
- 30 картинок для поднятия настроения
80
Понравилось80
Новости партнёров
мух существует о*х*улеард видов, есть мухи такие же как пчёлы, пьют нектарчик, опыляют цветочки сугубо говном интересуется достаточно узкий круг... ежели брать обычную "домашнюю" муху, то она таки предпочтёт мёд, а не говно
О происхождении слова «чувак» нет единого мнения.
Слово чувиха, засвидетельствованное ещё в начале XX века в воровском жаргоне в значении «проститутка», было в 1931 году рассмотрено А. П. Баранниковым, проанализировавшим его как производное от цыганского слова чаво «парень», то есть «подруга вора»[1][3].
Переход слова из воровского арго в молодёжное процесс, который в 1920-е 1930-е годы отмечал Е. Д. Поливанов[1][4]. Во-первых, отражение безударного а как у в позиции перед губным спорадически встречается в русской разговорной речи, ср. чумодан < чемодан, сурьёзный < серьёзный, кумпания < компания, фульга < фольга[1][5], сувать < совать, жувать < жевать, ночувать < ночевать (в последних случаях подкреплено влиянием основы настоящего времени). Таким образом, в данном окружении исконное а вполне могло отразиться как у. Во-вторых, суффикс -ак, которым оформлено заимствованное слово, характерен для большой группы русской экспрессивной лексики и особенно продуктивен в арго, в том числе, в окказиональном словообразовании, ср. студенческое аргот. проходняк «проходной балл», погодняк «погода», верняк «гарантированный успех», ништяк «хорошо, здорово» (также в других арго), воровское арг. ловак «лошадь», парняк «25 рублей» (записаны в начале века[уточнить]). В этот ряд естественно вписывается и образование «чувак» с парной женской формой «чувиха», ср. воровское арго: маз «мужчина», мазиха «женщина».
Среди стиляг (то есть в «прозападно настроенной молодёжной среде» 1950-х 1960-х годов) «расшифровка» этого слова была такова: «человек, уважающий высокую американскую культуру»[6].
По мнению писателя Василия Аксёнова, слово «чувак» получило распространение из сленга музыкантов («лабухов»).
Происходит это слово от обыкновенного «человек». Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное «человек», а получается «чэ-э-э-к», «чвээк» и в конце концов «чувак».
Василий Аксёнов, произведение «Поиски жанра» (1972 год)
По одной из версий, слово могло первоначально обозначать кастрированного барана или верблюда, однако в словарях такого значения не встречается. Журналист и филолог Фима Жиганец считает такую интерпретацию «нелепой»[7]. Словарное определение кастрированного барана - «валах» или «валух».
- Ага, ага, только джазменам не говорите.