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Добрейшего воскресного позитива Вам, друзья, в картинках

Добрейшего воскресного позитива Вам, друзья, в картинках (19 фото)

Автор:
01 августа 2021 09:46
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   картинки   мемы   
1556
19

Недругам могу только предложить побрызгать слюной, лето всё-таки, жарко))).

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Метки: Разное   картинки   мемы   
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560
робт Час назад
какая тупая философия глупого человека

мух существует о*х*улеард видов, есть мухи такие же как пчёлы, пьют нектарчик, опыляют цветочки
сугубо говном интересуется достаточно узкий круг...
ежели брать обычную "домашнюю" муху, то она таки предпочтёт мёд, а не говно

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15k
speaktr-st Минуту назад
Комментарий к фото
Этимология
О происхождении слова «чувак» нет единого мнения.

Слово чувиха, засвидетельствованное ещё в начале XX века в воровском жаргоне в значении «проститутка», было в 1931 году рассмотрено А. П. Баранниковым, проанализировавшим его как производное от цыганского слова чаво «парень», то есть «подруга вора»[1][3].

Переход слова из воровского арго в молодёжное процесс, который в 1920-е 1930-е годы отмечал Е. Д. Поливанов[1][4]. Во-первых, отражение безударного а как у в позиции перед губным спорадически встречается в русской разговорной речи, ср. чумодан < чемодан, сурьёзный < серьёзный, кумпания < компания, фульга < фольга[1][5], сувать < совать, жувать < жевать, ночувать < ночевать (в последних случаях подкреплено влиянием основы настоящего времени). Таким образом, в данном окружении исконное а вполне могло отразиться как у. Во-вторых, суффикс -ак, которым оформлено заимствованное слово, характерен для большой группы русской экспрессивной лексики и особенно продуктивен в арго, в том числе, в окказиональном словообразовании, ср. студенческое аргот. проходняк «проходной балл», погодняк «погода», верняк «гарантированный успех», ништяк «хорошо, здорово» (также в других арго), воровское арг. ловак «лошадь», парняк «25 рублей» (записаны в начале века[уточнить]). В этот ряд естественно вписывается и образование «чувак» с парной женской формой «чувиха», ср. воровское арго: маз «мужчина», мазиха «женщина».

Среди стиляг (то есть в «прозападно настроенной молодёжной среде» 1950-х 1960-х годов) «расшифровка» этого слова была такова: «человек, уважающий высокую американскую культуру»[6].

По мнению писателя Василия Аксёнова, слово «чувак» получило распространение из сленга музыкантов («лабухов»).
Происходит это слово от обыкновенного «человек». Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное «человек», а получается «чэ-э-э-к», «чвээк» и в конце концов «чувак».
Василий Аксёнов, произведение «Поиски жанра» (1972 год)
По одной из версий, слово могло первоначально обозначать кастрированного барана или верблюда, однако в словарях такого значения не встречается. Журналист и филолог Фима Жиганец считает такую интерпретацию «нелепой»[7]. Словарное определение кастрированного барана - «валах» или «валух».
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122
allexx 12 минут назад
>>Слово "Чувак" придумали московские стиляги в 50х.
- Ага, ага, только джазменам не говорите.
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9k
Taxi007 18 минут назад
Звиздеж!!!

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353
Отец Пигидий 2 часа назад
Отличное фото. Пойду посмотрю биллеты в Турцию, может успею до сентября.
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LedorubTroszkogo
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