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Прокурор просит четыре года колонии для пранкера Джаборова за розыгрыш с COVID-19 в метро

Прокурор просит четыре года колонии для пранкера Джаборова за розыгрыш с COVID-19 в метро (1 фото)

Автор:
30 июля 2021 18:21
Метки: COVID-19   метро   пранкер   розыгрыш   
620
1
Гособвинитель потребовал приговорить блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии за имитацию приступа коронавирусной инфекции на станции московского метро в феврале 2020 года.

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Метки: COVID-19   метро   пранкер   розыгрыш   
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24  комментария
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34k
Франц Лефорт 3 часа назад
И сидят сейчас ребятки,и думают: "Ни куя себе пошутили. Лайков надрочили...."
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7k
Doctor_Lector 6 минут назад
Пусть сидит, а потом - депортация. Пусть талибам пранки показывает.
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40k
Прораб 24 минуты назад
Этому маймуну уже 1.5 года сокамерники лайки ставят. Интересно, какой у него рейтинг?
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2k
Дмитрий Полчаса назад
нижалко, петросяны херовы
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14k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Блогер Кароматулло Джаборов звучит примерно так-же, как батыр Арон Рабинович...
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7k
JeanLuk Час назад
Так их, пусть блогерят на зоне
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40k
Прораб 2 часа назад
1,5 года в СИЗО? Нормуль. Полагаю, что этому маймуну там уже не смешно.
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9k
Кыся 2 часа назад
Судья должен сделать так:
Приговор 4 года условно. Ха-ха, пошутил! Строгого режима!
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17k
Robin Hood 2 часа назад
8 больше 4. И 8 хорошая цифра для безмозглой жертвы аборта
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Мало
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68
Олег Леонтьев 2 часа назад
Ну если они полтора года в СИЗО сидят, где день за 2 считается, то меньше трехи естественно не дадут, они ж эту треху уже в СИЗО просидели))
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14k
vikklu 2 часа назад
Ну-ну. Сравнить дела Пердюкова-Васильевой и этих недоумков. Штраф выписать да на общественно-полезные работы на полгода, канализации чистить. Тогда поймут. А на зоне могут и в профи податься.
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23k
Батончик с маком 3 часа назад
Вроде у Петросяна было, типа новый сленг - парашютист это шутник на параше. Вот эта троица и будет "парашутистами"
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990
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Военный комиссариат Душанбе... ауу, ...видеоблогер-пранкер 1999 г.р. не нужен?
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7k
Тудаблин 3 часа назад
удалась же шутка, только посмеются остальные
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34k
Alex 3 часа назад
Можно в зоопарк еще посадить.
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394
Елена Букреева 3 часа назад
Справедливо. Не посадят - хоть крепко напугают.
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