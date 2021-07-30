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Вспоминаем 1980 – 10 самых кассовых фильмов года

Вспоминаем 1980 – 10 самых кассовых фильмов года (11 фото)

Автор:
30 июля 2021 16:36
Метки: актеры   интересно   кино   режиссеры   факты   
1951
11

Мировой прокат 1980 года продемонстрировал неожиданные результаты, а ряд кассовых картин года получил впоследствии культовый статус. Тем не менее, даже в десятке самых популярных в этот период фильмов найдутся малоизвестные сейчас, но весьма увлекательные ленты. Итак, та самая атмосфера, тот самый стиль, настоящее аналоговое кино эпохи зарождения блокбастеров!

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Метки: актеры   интересно   кино   режиссеры   факты   
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12  комментариев
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5k
Константин Безумов 7 часов назад
Аэроплан! дал второе дыхание актёрской карьере Лесли Нильсена и раскрыл его талант в комедийном амплуа.
До этого актёр играл только драматический роли, причём не был очень известен
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
невзрачный и никому не интересный фильм
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490
probel01 3 часа назад
То есть во всём остальном мире, в 1980 году не сняли ни одного стоящего фильма?
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3k
Dmitry_61rus 3 часа назад
В эту кучку говна подмешали Голубую лагуну! Ну Аэроплан еще, тупо но прикольно.
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6k
dikijjim 5 часов назад
аи эм йо фазер
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2k
Sergius SPb 5 часов назад
Время жести еще не пришло.
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5k
Bjornsson 5 часов назад
Аэроплан, сука, он на века!
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5k
Ya 8 часов назад
Эта десятка говорит о вкусах и умственном развитии зрителей.
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379
Kulibin7 Василенко Татьяна 4 часа назад
И аффтар, тот ещё ******. Извините за мой франсэ.
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