Вспоминаем 1980 – 10 самых кассовых фильмов года

4. Аэроплан / Airplane! (1980)

$83,5 млн.

Один из самых громких проектов Джима Абрахамса, Дэвида и Джерри Цукер – конечно же, культовый «Аэроплан». В 1980 году во время показов у зрителей, по слухам, случались даже истерики от смеха – сегодня картина уже не вызывает такой бурной реакции, но все равно – лучше средства расслабиться после трудового дня найти сложно. Абсурд, в который превращается полет на аэробусе – чистый и кристаллизованный «простой юмор», по которому многие скучают в XXI веке.