Вспоминаем 1980 – 10 самых кассовых фильмов года

Мировой прокат 1980 года продемонстрировал неожиданные результаты, а ряд кассовых картин года получил впоследствии культовый статус. Тем не менее, даже в десятке самых популярных в этот период фильмов найдутся малоизвестные сейчас, но весьма увлекательные ленты. Итак, та самая атмосфера, тот самый стиль, настоящее аналоговое кино эпохи зарождения блокбастеров!
10. Братья Блюз / The Blues Brothers (1980)
$57,2 млн.
Сегодня про этот боевой мюзикл знают «и стар, и млад», а в 1980 году для студии запуск ленты был большим риском – ведь на проект потратили сумасшедшие по тем временам $27 млн. Что ж, игра стоила свеч – Том Эрхарт, Джералд Уоллин, Дэн Эйкройд и Джон Белуши точно на своих местах, столь масштабных погонь мир ещё не видел, а уникальный стиль картины позволил сформировать целый поджанр. Итак, Братья-музыканты Джейк и Элвуд Блюзы собирают деньги на спасение церкви…
9. Голубая лагуна / The Blue Lagoon (1980)
$58,9 млн.
Хит отечественных видеосалонов собрал неплохую кассу в мире на момент выхода – зрителям полюбилась история Рэндала Клайзера с Брук Шилдс и Кристофером Аткинсом в главных ролях. Кораблекрушение, необитаемый остров, выживание, побег – да, с точки зрения реализма в картине нет ничего от слова «совсем», но красота постановки завораживает и заставляет поверить в сказку.
8. Смоки и Бандит 2 / Smokey and the Bandit II (1980)
$66,1 млн.
Продолжение первой части знаменитого «гоночного» фильма – в режиссёрском кресле теперь автор сериала «Ангелы Чарли» Хэл Нидэм, а Берту Рейнолдсу придется перевозить куда более хрупкий и опасный груз – беременную слониху! Поверьте, это путешествие из Майами в Техас останется в вашей памяти надолго.
7. Дочь шахтера / Coal Miner's Daughter (1980)
$67,2 млн.
Биографический мюзикл великого Майкла Аптеда с Сисси Спейсек и Томми Ли Джонсом в главных ролях – блюдо для настоящих кино-гурманов. Жизненный путь кантри-певицы Лоретты Линн, начавшийся в бедности в Кентукки, становление звезды, взлеты и падения, разочарования и радости – эта мозаика чувств и переживаний бьет наотмашь.
6. Рядовой Бенджамин / Private Benjamin (1980)
$69,9 млн.
Голди Хоун идет в армию – девушка, подающая надежды, в разрез с ожиданиями родителей поступает на службу. Нельзя сказать, что Ховард Зифф демонстрирует в этом фильме какие-то сверхталанты, но картина весьма гармонично выстроена, приправлена свежим юмором, расцвечена проникновенной историей и трансформацией главной героини. А к игре Голди Хоун нельзя высказать ни единой претензии.
5. Как только сможешь / Any Which Way You Can (1980)
$70,7 млн.
Несерьезный боевик с Клинтом Иствудом в главной роли – снятый, впрочем, «на широкую ногу» (Бадди Ван Хорн получил бюджет в $15 млн.). Произведение расскажет банальную историю – как обычно, у главного героя похитили девушку, так что матерому волку пришлось встать на тропу войны. К счастью, тут все пронизано чёрным юмором и стёбом – по факту, аллюзия на известные «Трудные времена» вышла исключительно удачной и гармоничной.
4. Аэроплан / Airplane! (1980)
$83,5 млн.
Один из самых громких проектов Джима Абрахамса, Дэвида и Джерри Цукер – конечно же, культовый «Аэроплан». В 1980 году во время показов у зрителей, по слухам, случались даже истерики от смеха – сегодня картина уже не вызывает такой бурной реакции, но все равно – лучше средства расслабиться после трудового дня найти сложно. Абсурд, в который превращается полет на аэробусе – чистый и кристаллизованный «простой юмор», по которому многие скучают в XXI веке.
3. Буйнопомешанные / Stir Crazy (1980)
$101,3 млн.
Тандем Джина Уайлдера и Ричард Прайора стал визитной карточкой юморных картин восьмидесятых – и совершенно заслужено. В ленте Сидни Пуатье ребята играют несправедливо обвиненных друзей Скипа и Харри, которые с подачи директора тюрьмы планируют начать выступать на тюремном родео. Каноническая режиссура маэстро управляет действием железной рукой, несмотря на сюжет, картина выглядит абсолютно влюбленной в жизнь, а отточенные диалоги вполне могут служить учебником для новичков в жанре. Как говорится, теперь такого не делают.
2. С девяти до пяти / Nine to Five (1980)
$103,3 млн.
Искрометная комедия Колина Хиггинса – Джейн Фонда в главной роли играет секретаршу, которая вместе с подругами решают «сократить босса». Заключив беднягу под домашний арест, трио наводит в офисе ровно такие порядки, какие необходимы каждой из них. Наивно, но смешно до слез.
1. Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар / Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)
$209,3 млн.
На $18 млн. бюджета Ирвин Кершнер сумел снять сиквел, который, по мнению многих, превзошел даже оригинал самого Джорджа Лукаса. Абсолютная творческая свобода, которую даровали режиссеру, видна, что называется, с первых же кадров – это мрачное зрелище, приправленное ошеломляющим дизайном и крутыми поворотами сюжета, до сих пор венчает большинство рейтингов фантастики и фэнтези.
Источник:
- 5 интересных фактов о фильме "Доживём до понедельника"
- 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
- 5 интересных фактов о фильме «Женитьба Бальзаминова»
- Как подбирали актёров на главные роли в фильме «Неуловимые мстители»
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
Понравилось44
До этого актёр играл только драматический роли, причём не был очень известен
https://www.kinopoisk.ru/box/best_total/view_year/1980/https://www.kinopoisk.ru/box/best_total/view_year/1980/