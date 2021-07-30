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Кофе, яблоки, вино — что еще подорожает?

Кофе, яблоки, вино — что еще подорожает? (7 фото)

Автор:
30 июля 2021 15:27
Метки: вино   кофе   подорожает   яблоки   
280
7
В России в последние месяцы сильно растут цены на продукты и некоторые товары. В июне инфляция достигла 6,5% в годовом выражении - это максимум с августа 2016 года. Экономисты и производители уверены, что цены в ближайшие месяцы будут расти и дальше.
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Метки: вино   кофе   подорожает   яблоки   
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40k
Александр 5 часов назад
Мне интересно, откуда взята цифра 6,5%? Я с начала года вижу подорожание всего на 20% минимум? В какой вселенной считают инфляцию?
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Вот я вам щас скажу!!!! Не поверите!!!!! Бензин скоро подорожает!
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Врут гады. Пиломатериал в Европе подоражал на 20 %, а у нас в разы. Это шататели вову скинуть захотели ,как в конце 80х хотят устроить, хомячков на улицы вытащить.
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5k
Ya 3 часа назад
Зачем это вопрос поднимать? Только что бы срач был? Всегда, во всех странах цены росли и будут расти.
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11k
Lynx 4 часа назад
Колониализм - (colonialism)
Политика и практика сильной державы по установлению территориального контроля над слабой страной или народом. Первоначально латинское слово colonia обозначало просто загородное владение.
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20k
Виталий Касандров 4 часа назад
Так кофе я не пью.Яблоки свои. Вино раньше тоже свое было но виноград вымерз а новый не посадил пока ,но как бы по максимуму 10 литров в год беру -переживу .Хлеб ,ну я не диванный воин ,даже если подорожает особо то и не замечу . Ну может не стану брать чабату или багет а перейду на атаманский .
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79
Zlaja ptica Виталий Касандров Час назад
Ну смотря где. Я покупал в 14 году монолит кирпич по 46 тр м2, сейчас больше сотни.
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123
allexx 4 часа назад
Сохранял вкладки с забугорного ресурса (онлайн шоп). Там цены в баксах и, за последний год, они выросли на 10-15% практически на всё. Никак не могу найти этому хоть какого-либо объяснения
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79
Zlaja ptica allexx 4 часа назад
Есть у меня. Из серии теорий заговоров.

После кризиса 2008 Европа больше 10 лет страдала от дефляции, в 2019 году обещали большой мировой экономический кризис, биржи несколько раз закрывали из-за обвалов.

На мой взгляд пандемия использовали для контролируемого снижения производства и решения прочих проблем. Сейчас кризис заканчивается, производители и продавцы начинают отбивать убытки. К тому же, видимо, произошла не заметная девальвация основных валют мира. То есть деньги стали стоить меньше.
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123
allexx Zlaja ptica 4 часа назад
>> девальвация основных валют мира.
Хрен ее знает. Плохо будет, если эта девальвация выстрелит в неконтролируемую инфляцию бакса.
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79
Zlaja ptica allexx 3 часа назад
Ну так я и говорю - скорее всего этими методами пытаются не допустить неконтролируемого обвала.

Согласитесь же, действия правительств мира очень не последовательно и абсурдные с точки зрения медицины. А вот с точки зрения экономики есть только один ответ
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10k
Мафусаил 4 часа назад
Интересно, скоро ли холодильник, победит телевизор? Цены растут, зп нет...
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79
Zlaja ptica 4 часа назад
- Рабинович, специалисты предрекли рост цен на мясо и хлеб в России. Что скажете?
- Напишите, таки, в этом интернете, шо Рабинович предрекает рост цен НА ВСЁ! И прекратим эту сказку-безотвязку...

СМИ:
- Сенсация! Экономисты в шоке. Обозреватели предрекают радикальные перемены в геополитие! Вчера в России не выросли цены на пять (вдумайтесь: целых пять!) видов товаров.
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3k
aleksander 4 часа назад
Россия - развивающаяся страна. Для таких стран высокая инфляция - абсолютно закономерное явление
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2k
Роман 4 часа назад
"Экономисты и производители уверены, что цены в ближайшие месяцы будут расти и дальше."
Для такого предсказания не обязательно быть экономистом.

"что еще подорожает?"
ВСЕ!
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12k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Спички! Про спички забыл!
Они тоже подорожают из-за роста цен на серу, лес, тару, горюче-смазочные материалы.
И керосин! Нефть дорожает и керосин подорожает.

А меня ещё кто-то пытался убедить, что у Кемерова не все посты о негативе.
Согласна, не все, только 90%.
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79
Zlaja ptica Татьяна Юсова Час назад
Можешь написать про рост цен в США, которого не было с 2008 года. Всем было бы интересно.

Вообще то это интересно только американцам и запутинцам. Жителей России больше беспокоят проблемы своей страны.
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4k
Борис Карабанов 4 часа назад
Ну, а морковь-то? Морковь? Я так понимаю, что самый острый вопрос сейчас морковный? С имбирём страсти улеглись, цены на имбирь в разы снизились (правда, этого никто не заметил) и самый острый сейчас вопрос морковки.
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79
Zlaja ptica Борис Карабанов 4 часа назад
Не, с морковью разобрались. Во всяком случае до выборов.
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79
Zlaja ptica Борис Карабанов 4 часа назад
Ну можете не поднимать. В чем проблема? Все же есть! В ассортименте!
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313
Александр 5 часов назад
себестоимость производства яблок
Идиотизм 80го уровня .
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79
Zlaja ptica Александр 4 часа назад
А вы думаете, яблочки сами по себе родятся?

Во первых - большинство саженцев перспективных сортов импортные, удобрения, химикаты в массе тоже.
Плюс посадка, обрезка, охрана, сбор урожая тоже растут в цене. Ну и бензин.
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313
Александр Zlaja ptica 4 часа назад
Есть такой город в Тамбовской обл. Мичуринск , так вот там задел ещё с советских времён яблочные посадки , кроме как охраны и сбора там ни чем не занимаются ,а яблоки по цене дороже турецких , просто бизнес .
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79
Zlaja ptica Александр 4 часа назад
Возможно. Но наверняка меняют посадки. Столько лет яблони не живут, либо урожайность падает. . У нас сейчас в моду вошли шпалерные сады - это веточка 2 метра от земли, усыпанная плодами. Не нужно обрезать, собирать легко, урожайность больше, плодоносит на следующий год после посадки. Когда проезжаю полями - постоянно вижу выкорчеванные старые сады и новые посадки
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313
Александр Zlaja ptica 3 часа назад
Меняют , подсаживают ,но не в таком масштабе ,что бы такие цены были на российскую продукцию .
Тогда какой смысл покупать свои по цене импортных .
А нас в этом году на даче в 270 км от Москвы ,яблок навалом ,ну и что ,падают ,гниют.
НА ранке 15р.кг .и никто не покупает
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