Кофе, яблоки, вино — что еще подорожает?

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В России в последние месяцы сильно растут цены на продукты и некоторые товары. В июне инфляция достигла 6,5% в годовом выражении - это максимум с августа 2016 года. Экономисты и производители уверены, что цены в ближайшие месяцы будут расти и дальше.
Власти пытаются в административном порядке сдержать рост цен, особенно на продовольствие. Но пока все эти меры не очень эффективны. Регулярно аналитики, представители торговых сетей и бизнеса сообщают, что вскоре подорожают те или иные товары. Причины каждый раз похожи: где-то в мире сократилось производство и цены на международных рынках выросли, растут расходы на транспорт, электричество, а рубль дешевеет.
Хлеб
В середине июля производители предупредили ритейлеров о том, что с августа цены на хлеб вырастут на 7-12%. Производители объяснили рост цен подорожанием сырья, ростом расходов на транспортировку и упаковку.
По словам главы Российского союза пекарей Алексея Лялина, цена на маргарин выросла на 38% год, цена упаковки - на 26%.
При этом в Минсельхозе сообщили, что цены на хлеб находятся "на стабильном уровне".
Чтобы сдержать рост цен на хлеб, с июня российские власти ввели плавающую экспортную пошлину на зерно. Однако эта мера в первую очередь ударила по фермерам - закупочные цены на зерно упали на 20-25%.
При этом производители хлеба отмечают, что на муку приходится лишь 35-40% стоимости хлебобулочного изделия, остальное - это расходы на транспорт, упаковку, растительное масло, электричество и прочие налоги. И по всем этим пунктам расходы продолжают расти, поэтому сдержать рост цен на хлеб за счет введения пошлин на экспорт зерна не представляется реальным.
По словам главы Российского союза пекарей Алексея Лялина, цена на маргарин выросла на 38% год, цена упаковки - на 26%.
При этом в Минсельхозе сообщили, что цены на хлеб находятся "на стабильном уровне".
Чтобы сдержать рост цен на хлеб, с июня российские власти ввели плавающую экспортную пошлину на зерно. Однако эта мера в первую очередь ударила по фермерам - закупочные цены на зерно упали на 20-25%.
При этом производители хлеба отмечают, что на муку приходится лишь 35-40% стоимости хлебобулочного изделия, остальное - это расходы на транспорт, упаковку, растительное масло, электричество и прочие налоги. И по всем этим пунктам расходы продолжают расти, поэтому сдержать рост цен на хлеб за счет введения пошлин на экспорт зерна не представляется реальным.
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Вино
О росте цен на свою продукцию также предупреждают российские виноделы. По данным исследования "Российское виноделие" рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги", в 2021-2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти (и вырастут) на 15-20%.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уточнил, что рост цен "дойдет до полки" в 2022 году, в рознице рост будет в пределах 10%.
Один из главных факторов роста цен на вино - подорожавший виноград. Рост цен на виноград, в свою очередь, связан с запретом на использование импортного винограда. В соответствии с законом 2019 года "О виноградарстве и виноделии" называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья. Закон появился в тот момент, когда Россия обеспечивала себя собственным виноградом только на 30%. В итоге виноград на внутреннем рынке подорожал в среднем на 25-49%.
К тому же дешевеющий рубль обусловливает рост расходов производителей вина на закупку за рубежом бочек, сельхозтехники и саженцев.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уточнил, что рост цен "дойдет до полки" в 2022 году, в рознице рост будет в пределах 10%.
Один из главных факторов роста цен на вино - подорожавший виноград. Рост цен на виноград, в свою очередь, связан с запретом на использование импортного винограда. В соответствии с законом 2019 года "О виноградарстве и виноделии" называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья. Закон появился в тот момент, когда Россия обеспечивала себя собственным виноградом только на 30%. В итоге виноград на внутреннем рынке подорожал в среднем на 25-49%.
К тому же дешевеющий рубль обусловливает рост расходов производителей вина на закупку за рубежом бочек, сельхозтехники и саженцев.
Кофе
Поставщики кофе предупредили о росте цен уже в августе на 10-12%. Сами поставщики объясняют рост цен резким (до 70%) подорожанием сырья. Рост цен на сырье в первую очередь связан с неурожаем в Бразилии - там аномальная засуха сменилась в июле нехарактерными для этих широт заморозками.
К тому же, кофе в течение всего года дорожал уже и по другим причинам: из-за роста расходов на транспорт, нехватку персонала на фоне пандемии. А после гибели урожая в Бразилии в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти в два раза.
К тому же, кофе в течение всего года дорожал уже и по другим причинам: из-за роста расходов на транспорт, нехватку персонала на фоне пандемии. А после гибели урожая в Бразилии в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти в два раза.
Яблоки
Подорожать могут и яблоки. Российские садоводы, опасающиеся банкротства своих предприятий, попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести квоты на импорт яблок с сентября по апрель.
Садоводы указывают на то, что в 2021 году себестоимость производства яблок выросла на 50% из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы. И российские производители не выдержат конкуренции с дешевой продукцией из-за рубежа: яблоками из Ирана и Молдавии.
Поступление на российский рынок большого количества импортных плодов привело к снижению цен на яблоки. Теперь российские садоводы опасаются, что снижение рентабельности может привести к банкротству малых и средних садоводческих хозяйств.
Садоводы указывают на то, что в 2021 году себестоимость производства яблок выросла на 50% из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы. И российские производители не выдержат конкуренции с дешевой продукцией из-за рубежа: яблоками из Ирана и Молдавии.
Поступление на российский рынок большого количества импортных плодов привело к снижению цен на яблоки. Теперь российские садоводы опасаются, что снижение рентабельности может привести к банкротству малых и средних садоводческих хозяйств.
Почему растут цены?
27 июля президент Владимир Путин связал высокие темпы роста инфляции с восстановлением мировой экономики после пандемии. Экономист Алексей Девятов также считает, что рост цен сейчас в основном связан с ситуацией на мировых рынках.
"Там мы видим довольно серьезное подорожание сырьевых товаров: это касается и пиломатериалов, и металлов, и нефти, хлопка и много других товаров", - говорит аналитик. Он отмечает, что в случае с разными товарами рост цен обусловлен зачастую разными, подчас локальными, факторами.
Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова считает, что рост цен может ускориться в четвертом квартале этого года. В июльском обзоре "Альфа-банка" прогноз по инфляции на конец 2021 года повышен до 6,3%.
Один из основных факторов риска продолжения роста цен осенью - сентябрьские выборы в Госдуму, следует из обзора.
"Выборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут усилить инфляционное давление по двум каналам. Во-первых, правительство увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов", - говорится в обзоре.
"Там мы видим довольно серьезное подорожание сырьевых товаров: это касается и пиломатериалов, и металлов, и нефти, хлопка и много других товаров", - говорит аналитик. Он отмечает, что в случае с разными товарами рост цен обусловлен зачастую разными, подчас локальными, факторами.
Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова считает, что рост цен может ускориться в четвертом квартале этого года. В июльском обзоре "Альфа-банка" прогноз по инфляции на конец 2021 года повышен до 6,3%.
Один из основных факторов риска продолжения роста цен осенью - сентябрьские выборы в Госдуму, следует из обзора.
"Выборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут усилить инфляционное давление по двум каналам. Во-первых, правительство увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов", - говорится в обзоре.
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Метки: вино кофе подорожает яблоки
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Политика и практика сильной державы по установлению территориального контроля над слабой страной или народом. Первоначально латинское слово colonia обозначало просто загородное владение.
После кризиса 2008 Европа больше 10 лет страдала от дефляции, в 2019 году обещали большой мировой экономический кризис, биржи несколько раз закрывали из-за обвалов.
На мой взгляд пандемия использовали для контролируемого снижения производства и решения прочих проблем. Сейчас кризис заканчивается, производители и продавцы начинают отбивать убытки. К тому же, видимо, произошла не заметная девальвация основных валют мира. То есть деньги стали стоить меньше.
Хрен ее знает. Плохо будет, если эта девальвация выстрелит в неконтролируемую инфляцию бакса.
Согласитесь же, действия правительств мира очень не последовательно и абсурдные с точки зрения медицины. А вот с точки зрения экономики есть только один ответ
- Напишите, таки, в этом интернете, шо Рабинович предрекает рост цен НА ВСЁ! И прекратим эту сказку-безотвязку...
СМИ:
- Сенсация! Экономисты в шоке. Обозреватели предрекают радикальные перемены в геополитие! Вчера в России не выросли цены на пять (вдумайтесь: целых пять!) видов товаров.
Для такого предсказания не обязательно быть экономистом.
"что еще подорожает?"
ВСЕ!
Инфляция!
Они тоже подорожают из-за роста цен на серу, лес, тару, горюче-смазочные материалы.
И керосин! Нефть дорожает и керосин подорожает.
А меня ещё кто-то пытался убедить, что у Кемерова не все посты о негативе.
Согласна, не все, только 90%.
Вот публикуя многочисленные посты о России исключительно в негативном ключе, что ты хочешь сказать? Какую ответную реакцию вызвать у читателя?
Ведь есть же какой-то смысл в именно такой подаче материала?
К примеру, этот пост.
Возможно подорожание четырех видов продуктов, причем по хлебу и яблокам ещё не известно, про вино не знаю, кофе точно подорожает
Но ведь за последнее время, например, на яйца цены снизились на 20%, подешевели лимоны, апельсины, лук, чеснок. Я цены не отслеживаю, просто говорю про то, что я часто покупаю и заметила в последние пару недель.
Конечно, ничего хорошего нет, когда растут цены, наверное многие это замечают, но какой смысл в твоем посте?
«Да, люди, вы правы, всё дорожает, какой ужас, какой кошмар, доколе мы будем терпеть это правительство?»
Такой?
А пост просто информативный и только ты, как муха, видишь в нем негатив.
У нас яйца были в зависимости от категории 65-80, сейчас 48-65. Лимоны были 180, сейчас 100 за кг.
Вообще то это интересно только американцам и запутинцам. Жителей России больше беспокоят проблемы своей страны.
Идиотизм 80го уровня .
Во первых - большинство саженцев перспективных сортов импортные, удобрения, химикаты в массе тоже.
Плюс посадка, обрезка, охрана, сбор урожая тоже растут в цене. Ну и бензин.
Тогда какой смысл покупать свои по цене импортных .
А нас в этом году на даче в 270 км от Москвы ,яблок навалом ,ну и что ,падают ,гниют.
НА ранке 15р.кг .и никто не покупает
В Крыму долгое время эксплуатировали персиковые сады чуть ли не советской посадки и только относительно недавно стали пересаживать деревья и то не массово. По рассказам людей, которые там работали урожаи с таких садов шли, в основном, на переработку (джемы, компоты и т.д.) ну и продавали их вдоль садов туристам по конскому ценнику.