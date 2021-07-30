Кофе, яблоки, вино — что еще подорожает?

О росте цен на свою продукцию также предупреждают российские виноделы. По данным исследования "Российское виноделие" рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги", в 2021-2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти (и вырастут) на 15-20%.



Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уточнил, что рост цен "дойдет до полки" в 2022 году, в рознице рост будет в пределах 10%.



Один из главных факторов роста цен на вино - подорожавший виноград. Рост цен на виноград, в свою очередь, связан с запретом на использование импортного винограда. В соответствии с законом 2019 года "О виноградарстве и виноделии" называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья. Закон появился в тот момент, когда Россия обеспечивала себя собственным виноградом только на 30%. В итоге виноград на внутреннем рынке подорожал в среднем на 25-49%.



К тому же дешевеющий рубль обусловливает рост расходов производителей вина на закупку за рубежом бочек, сельхозтехники и саженцев.