Кофейная гитара - горячая штучка!

Чтобы сделать гитару, Берл смешал в форме зерна с эпоксидной смолой, тщательно перемешал и вырезал корпус нужной толщины, после чего добавил к гитаре гриф и электронику. Он сделал медную накладку на головку грифа и покрыл ее лаком медного цвета, гармонирующего с зернами кофе.