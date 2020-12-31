Кофейная гитара - горячая штучка!

Гитарный мастер под ником Берл делает инструменты из самых неожиданных материалов - от пластика до цветных карандашей. Но последняя его гитара,пожалуй, самая оригинальная: он сделал ее из 5000 кофейных зерен.
Чтобы сделать гитару, Берл смешал в форме зерна с эпоксидной смолой, тщательно перемешал и вырезал корпус нужной толщины, после чего добавил к гитаре гриф и электронику. Он сделал медную накладку на головку грифа и покрыл ее лаком медного цвета, гармонирующего с зернами кофе.
Сам мастер считает потрясающим результат своей работы. Кофейная гитара не продается - Берл сделал ее для собственного удовольствия.
Берл признается, что занялся кофейной гитарой, чтобы поддержать кофейную компанию своего друга.
В коллекции мастера много необычных гитар. При этом он редко продает свои творения, делая их лишь ради удовольствия от творчества.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Прекрасные женщины Брюса Макли из 20000 шурупов
- Отец с сыном смастерили уникальную гитару из Lego
- Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали
- Кофейная живопись в 3D: просто чудо какое-то!
- Художница рисует мусором ради человечества
Метки: гитары кофе музыкальные инструменты необычно нестандартный инструмент ручная работа творчество
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...