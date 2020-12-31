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Кофейная гитара - горячая штучка!

Кофейная гитара - горячая штучка! (4 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2020 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: гитары   кофе   музыкальные инструменты   необычно   нестандартный инструмент   ручная работа   творчество   
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Гитарный мастер под ником Берл делает инструменты из самых неожиданных материалов - от пластика до цветных карандашей. Но последняя его гитара,пожалуй, самая оригинальная: он сделал ее из 5000 кофейных зерен.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гитары   кофе   музыкальные инструменты   необычно   нестандартный инструмент   ручная работа   творчество   
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