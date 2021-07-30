В Карелии два пациента сбежали в тапках из психбольницы

В посёлке Матросы Пряжинского района Карелии двое молодых людей сбежали из психиатрической больницы в одних тапках. Теперь их разыскивает полиция.
На сайте МВД по Республике Карелия появилась информация о том, что из психиатрической больницы Пряжинского района сбежали двое молодых людей - Никита Сергеев 1999 г.р. и Сергей Котов 2002 г.р. Без разрешения парни покинули лечебное учреждение в одних тапочках и скрылись.
На каждого из них есть ориентировка.
Сергеев Никита Дмитриевич 1999 года рождения. Житель города Сортавала.
Приметы: рост 171 см., худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку черного цвета, шорты, тапки резиновые черные
Котов Сергей Владимирович 2002 года рождения. Житель Петрозаводска.
Приметы: рост 178 см., худощавого телосложения, стрижка короткая, темный цвет волос, глаза карие. На предплечье руки след (ожоги) от выведенной татуировки. Был одет в водолазку темно-зеленого цвета, бриджи, тапки из джинсовой ткани.
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И еще, можно было написать, за что в дурке лежат - реально опасные психи или просто от армии косят?