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В Карелии два пациента сбежали в тапках из психбольницы

В Карелии два пациента сбежали в тапках из психбольницы (1 фото)

Автор:
30 июля 2021 14:37
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в Росии   интересное   карелия   пациенты   побег   психбольница   фото   
1374
1

В посёлке Матросы Пряжинского района Карелии двое молодых людей сбежали из психиатрической больницы в одних тапках. Теперь их разыскивает полиция.

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Метки: жить в Росии   интересное   карелия   пациенты   побег   психбольница   фото   
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11  комментариев
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8k
GRuslan 2 часа назад
Захватят сейчас заложников и будут требовать один доллар и миллион вертолётов.
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359
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
на тиктокеров похожи..
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4k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
Они тщательно замаскировались
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12k
Сергей Час назад
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10k
Karelian Час назад
Что наши психи делают на фишках???
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нынче, встретит на улице или в магазине потного мужика в тапках, в трусах и в майке, не диковинка. Один из элементов оскотинивания. "А чё? Может, мне жарко?". Тьфу!
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5k
SR 2 часа назад
Сегодня что ни пост - то сенсация...
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Эдвард Билл и Даня Милохин?
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5k
Sanar 2 часа назад
Надоело косить от армии.
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
Пздц новость... Зимой это было бы да, удивительно, а летом то что??? Ну в тапках, могли бы и босиком сбежать.
И еще, можно было написать, за что в дурке лежат - реально опасные психи или просто от армии косят?
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38k
dima423 2 часа назад
какие то дани милохины)
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