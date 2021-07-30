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Ночной кошмар парашютиста

Ночной кошмар парашютиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 08:49
Метки: видео   падение   парашют   парашютист   схождение   
671
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Двум парашютистам пришлось пережить наяву то, что видел, наверное в своих кошмарных снах каждый прыгавший с парашютом человек. Мужчина стал свидетелем непреднамеренного схождения парашютистов в воздухе и их не самого мягкого приземления.

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Метки: видео   падение   парашют   парашютист   схождение   
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5  комментариев
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77
Zlaja ptica 2 часа назад
Да ладно! Ещё нормально плюхнулись....
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13k
alexis 41 минуту назад
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38k
dima423 2 часа назад
да максимум ноги сломали)
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9k
Kostick 2 часа назад
до кучи не хватает у обоих раскрытых запасок) дабы уж опистюлились по полной
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не успел выключить звук - как помоями обдало.
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