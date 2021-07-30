Ночной кошмар парашютиста

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Двум парашютистам пришлось пережить наяву то, что видел, наверное в своих кошмарных снах каждый прыгавший с парашютом человек. Мужчина стал свидетелем непреднамеренного схождения парашютистов в воздухе и их не самого мягкого приземления.
Место, время съемки и последствия падения неизвестны. Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: видео падение парашют парашютист схождение
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