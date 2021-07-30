Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар

Вот с этим пожаром впоследствии боролись целых ТРИ ГОДА!



Из-за богатых запасов природного газа факел не собирался затухать сам. А потушить его, как выяснилось вскоре, было невозможно. Из-за высокой температуры к факелу нельзя было приблизиться больше чем на 250 метров. Буровая вышка рухнула, защитная арматура в устье скважины была полностью разрушена. Поглотив эти технические сооружения, факел стал еще больше.



Борьба с вечным факелом растянулась на три года. Если точнее, на 1074 дня. Все известные способы тушения пожаров, в том числе применение артиллерии, не давали результата. Район вокруг Урта-Булака превратился в буквальном смысле в выжженную землю.



Из воспоминаний руководителя операции по тушению факела Камиля Ибрагимовича Мангушева:

"Все, что могло гореть вокруг, давно сгорело. Теперь это была действительно мёртвая раскаленная земля. Живому здесь места не осталось. По ночам стаи перелетных птиц и тучи насекомых, привлеченные светом, попадали в эту огненную пляску смерти и, падая, сгорали, часто даже не долетев до земли."