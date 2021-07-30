Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар

FISHKINET
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных... 18 сумасшедших вещей, которые не ожидаешь встретить в аэропорту 18 сумасшедших вещей, которые не ожидаешь встретить в аэропорту Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у... Картины о России Картины о России Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Фото наших любимых актеров в молодости Фото наших любимых актеров в молодости Лучшая драка — та, которой не было Лучшая драка — та, которой не было 20+ любопытных фотографий обо всем на свете 20+ любопытных фотографий обо всем на свете 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом Группа чеченцев в Крыму избила местного жителя и устроила конфликт с Росгвардией Группа чеченцев в Крыму избила местного жителя и устроила конфликт... 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух Коулун - город беспредела, которому некуда было расти Коулун - город беспредела, которому некуда было расти Члены семьи не заметили впечатляющий трюк мужчины Члены семьи не заметили впечатляющий трюк мужчины Позитив у дороги: автомобилисты приняли участие в забавной акции Позитив у дороги: автомобилисты приняли участие в забавной акции «Есть касание»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС «Есть касание»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС Мужчина оказался не в том месте и не в то время Мужчина оказался не в том месте и не в то время "В Байкал не ссы - носи усы": бывший мэр Иркутска ответил солисту Little Big видеопародией "В Байкал не ссы - носи усы": бывший мэр Иркутска ответил солисту... Литовцам наглядно, в&nbsp;ручном режиме, продемонстрировали, что&nbsp;церемониться с&nbsp;ними не&nbsp;будут Литовцам наглядно, в ручном режиме, продемонстрировали,...
Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар

Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 03:36
Метки: СССР   взорвали   пожар   потушить   
478
2
1
Известная история, но интересно будет вспомнить ее с некоторыми подробностями.
Авария на газовом месторождении Урта-Булак в Узбекистане произошла 1 декабря 1963 года. При бурении случился огромный выброс природного газа, который, попав сначала в пласт с аномально высоким пластовым давлением и содержанием сероводорода, а затем на поверхность, воспламенился. Получился гигантский, 70 метров в высоту, факел.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   взорвали   пожар   потушить   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
a_komolow 2 часа назад
Познавательно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
阿鋒 19 минут назад
Интересно! Никогда вообще про такое не слышал. Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza Полчаса назад
лихо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
15-летняя звезда ток-шоу Суднишникова беременна вторым ребенком (6 фото) 15-летняя звезда ток-шоу Суднишникова беременна вторым ребенком (6 фото) Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой В Алуште туристы нашли бутылку с посланием В Алуште туристы нашли бутылку с посланием Как детишки в СССР украшали свои велосипеды Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1777650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом
13
85
10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
0
7
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
﻿
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#история#автомир#интересное#аварии#прикол#олимпиада#познавательно#шоу бизнес#авария дня
#интересно#автомобили#подборка#дтп#животные#спорт#ynews#новости#Украина#картинки
#Юмор#факты#кино#люди#авто аварии#СССР#Россия#фотографии#Toyota#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться