Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар

478
2
1
Известная история, но интересно будет вспомнить ее с некоторыми подробностями.
Авария на газовом месторождении Урта-Булак в Узбекистане произошла 1 декабря 1963 года. При бурении случился огромный выброс природного газа, который, попав сначала в пласт с аномально высоким пластовым давлением и содержанием сероводорода, а затем на поверхность, воспламенился. Получился гигантский, 70 метров в высоту, факел.
Авария на газовом месторождении Урта-Булак в Узбекистане произошла 1 декабря 1963 года. При бурении случился огромный выброс природного газа, который, попав сначала в пласт с аномально высоким пластовым давлением и содержанием сероводорода, а затем на поверхность, воспламенился. Получился гигантский, 70 метров в высоту, факел.
Вот с этим пожаром впоследствии боролись целых ТРИ ГОДА!
Из-за богатых запасов природного газа факел не собирался затухать сам. А потушить его, как выяснилось вскоре, было невозможно. Из-за высокой температуры к факелу нельзя было приблизиться больше чем на 250 метров. Буровая вышка рухнула, защитная арматура в устье скважины была полностью разрушена. Поглотив эти технические сооружения, факел стал еще больше.
Борьба с вечным факелом растянулась на три года. Если точнее, на 1074 дня. Все известные способы тушения пожаров, в том числе применение артиллерии, не давали результата. Район вокруг Урта-Булака превратился в буквальном смысле в выжженную землю.
Из воспоминаний руководителя операции по тушению факела Камиля Ибрагимовича Мангушева:
"Все, что могло гореть вокруг, давно сгорело. Теперь это была действительно мёртвая раскаленная земля. Живому здесь места не осталось. По ночам стаи перелетных птиц и тучи насекомых, привлеченные светом, попадали в эту огненную пляску смерти и, падая, сгорали, часто даже не долетев до земли."
Из-за богатых запасов природного газа факел не собирался затухать сам. А потушить его, как выяснилось вскоре, было невозможно. Из-за высокой температуры к факелу нельзя было приблизиться больше чем на 250 метров. Буровая вышка рухнула, защитная арматура в устье скважины была полностью разрушена. Поглотив эти технические сооружения, факел стал еще больше.
Борьба с вечным факелом растянулась на три года. Если точнее, на 1074 дня. Все известные способы тушения пожаров, в том числе применение артиллерии, не давали результата. Район вокруг Урта-Булака превратился в буквальном смысле в выжженную землю.
Из воспоминаний руководителя операции по тушению факела Камиля Ибрагимовича Мангушева:
"Все, что могло гореть вокруг, давно сгорело. Теперь это была действительно мёртвая раскаленная земля. Живому здесь места не осталось. По ночам стаи перелетных птиц и тучи насекомых, привлеченные светом, попадали в эту огненную пляску смерти и, падая, сгорали, часто даже не долетев до земли."
Как известно, когда все проверенные способы не работают, приходится прибегать к рискованным. Посему было предложено попробовать потушить факел ядерным взрывом.
Разработку проекта поручили КБ-11, уже занимавшимся изучением использования ядерного оружия в мирных целях. Собственно, именно это конструкторское бюро в 1965 году провело первый советский промышленный термоядерный взрыв (проект «Чаган»).
Перед началом работ у Мангушева на руках было заключение таких именитых специалистов атомной отрасли, как президент академии наук Мстислав Келдыш, академик Михаил Миллионщиков и директор института физики Земли академик Михаил Садовский. Все они, изучив вопрос, пришли к выводу, что потушить газовый фонтан можно лишь подрывом термоядерного заряда, чтобы тот под землей перекрыл канал скважины.
Дату подземного взрыва — 30 сентября 1966 года — утвердил лично Брежнев.
В назначенный день на глубину 1500 метров под поверхностью земли по наклонной штольне был доставлен термоядерный заряд. Из-за близости факела и, как следствие, высокой температуры заряд приходилось постоянно охлаждать. И вот под землей прогремел взрыв.
Это был успех: пламя исчезло через 22 секунды после взрыва, сдвинувшего слои породы и перекрывшего ими газовую скважину.
Предлагаем твоему вниманию короткий 1,3-минутный советский фильм про взрыв с редкими архивными кадрами, увековечившими этот подвиг инженерной мысли.
Разработку проекта поручили КБ-11, уже занимавшимся изучением использования ядерного оружия в мирных целях. Собственно, именно это конструкторское бюро в 1965 году провело первый советский промышленный термоядерный взрыв (проект «Чаган»).
Перед началом работ у Мангушева на руках было заключение таких именитых специалистов атомной отрасли, как президент академии наук Мстислав Келдыш, академик Михаил Миллионщиков и директор института физики Земли академик Михаил Садовский. Все они, изучив вопрос, пришли к выводу, что потушить газовый фонтан можно лишь подрывом термоядерного заряда, чтобы тот под землей перекрыл канал скважины.
Дату подземного взрыва — 30 сентября 1966 года — утвердил лично Брежнев.
В назначенный день на глубину 1500 метров под поверхностью земли по наклонной штольне был доставлен термоядерный заряд. Из-за близости факела и, как следствие, высокой температуры заряд приходилось постоянно охлаждать. И вот под землей прогремел взрыв.
Это был успех: пламя исчезло через 22 секунды после взрыва, сдвинувшего слои породы и перекрывшего ими газовую скважину.
Предлагаем твоему вниманию короткий 1,3-минутный советский фильм про взрыв с редкими архивными кадрами, увековечившими этот подвиг инженерной мысли.
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы
- В Алуште туристы нашли бутылку с посланием
- Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой
- Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности
- Пожаров много - отпуск один: туристы из Турции делятся фото на фоне клубов дыма
32
Понравилось32
Новости партнёров