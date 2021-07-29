Лихие 90-е: свобода торговли

2.

Одни продавали овощи, выращенные на своих 6 сотках, вяленую рыбу, портвейн в розлив или старые книги. Другие везли из Европы мобильники, факсы и духи, из Китая – одежду, игрушки и ширпотреб, из Америки – джинсы и кроссовки, из Турции – куртки и шубы.



Россия как будто на время вернулась в XIX век: в городах появилось множество лоточников, и каждый из них мог не только продать свой товар, но и обменять его на соседский. Такая кооперация помогла многим выжить в условиях "шоковой терапии" и дикой инфляции.



Давайте вспомним, как это всё происходило: