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Лихие 90-е: свобода торговли

Лихие 90-е: свобода торговли (50 фото)

Автор:
29 июля 2021 23:14
Метки: 90-е   период распада   торговля   
417
50
В 1992 году Ельцин разрешил россиянам свободно торговать.
Переход к рыночным отношениям стал периодом тяжких испытаний и даже голода для одних и временем отличных возможностей – для других. Но вплоть до середины 90-х торговали в России практически все.
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Метки: 90-е   период распада   торговля   
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11  комментариев
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26k
Лабуда 5 часов назад
Слава Богам Россия смогла выкарабкаться из такого дерьма!
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35k
kalinser 2 часа назад
А потом пришел Путин и все украл!
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−16
Андрей 4 часа назад
Скучно! Что там у Хохлов?
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139
阿鋒 Андрей 3 часа назад
а у них опять к этому все идёт :) перелогинься, убогий!
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
В ГУМе - это очередь за золотом. Стоят практически одни мужики молодые: там с открытия нужно было стометровку сделать до ювелирного отдела, причем на финише никто не тормозил, врезаясь со всего маху в хвост очереди. Все это - чтобы ухватить свое изделие по госцене (количество было ограничено), желательно печатку потяжелее, без камешков, чтобы выгодно сбыть потом по рыночной цене.
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2k
Билли Бонс 5 часов назад
Мдо... Слава Богу мы это пережили и ЭТО в Россию уже не вернется.
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