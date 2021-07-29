Что нашли археологи у памятника Минину и Пожарскому?

Известно, что впервые булыжная мостовая на Красной площади появилась в 1800-х. Также участки мостовой укладывались в 1814–1815 годах во время масштабной реконструкции площади после пожара 1812 года.

Так, один из фрагментов старинной дороги сложен из валунного камня (кругляка) двух размеров: мелкого (7–12 сантиметров в диаметре) и крупного (25–30 сантиметров). При этом булыжники уложены непосредственно на грунт и образуют сетчатый рисунок. У второго фрагмента мостовой другой вид кладки. В качестве материала здесь использован не кругляк, а колотый камень. Он плотно уложен на высокую подушку из песка.

Во время археологических работ специалисты изучали не только культурный слой у монумента, но и части памятника, находящиеся под землей. В июне этого года археологи тщательно исследовали основание под гранитный постамент. Оно выполнено из прямоугольных белокаменных блоков и блоков из песчаника, сложенных на известковом растворе. Среди них специалисты нашли фрагменты таких архитектурных деталей, как база колонны, капитель (верхняя часть колонны) и полуколонна, датируемых XVI веком. Их использовали в качестве строительного материала вместе с белокаменными блоками. Такому необычному вторичному применению архитектурных элементов есть объяснение.