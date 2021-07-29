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Что нашли археологи у памятника Минину и Пожарскому?

Что нашли археологи у памятника Минину и Пожарскому? (5 фото)

Автор:
29 июля 2021 16:02
Метки: Москва   археология   история   раскопки   
1159
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Булыжные мостовые первой четверти XIX века, а также порядка 30 артефактов XII — начала XIX столетия обнаружили столичные археологи на территории возле памятника Минину и Пожарскому. Раскопки начались в мае этого года. Они предваряют реставрацию монумента, которая стартует осенью.
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Метки: Москва   археология   история   раскопки   
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4  комментария
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Дмитрий Григорьев 8 часов назад
В конце 80-х наш класс водили на раскопки на Красную площадь. Попадались в основном всякие лошадиные кости. Один раз я нашел обломок какого-то белого кирпича и мне сказали, что это кусок изразцовой печи. Была ещё мысль спереть историческую брусчатку в качестве сувенира. Это была гранитная штуковина весом килограмм 10. Ее все равно меняли на новую. Но постеснялся.
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Alex 2 часа назад
странно , почему на памятнике изображены два дядьки в римских туниках,может изначально это был памятник совсем другим людям, а уже в наше время его нарекли Минин и Пожарский ?
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