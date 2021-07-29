Что нашли археологи у памятника Минину и Пожарскому?

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Булыжные мостовые первой четверти XIX века, а также порядка 30 артефактов XII — начала XIX столетия обнаружили столичные археологи на территории возле памятника Минину и Пожарскому. Раскопки начались в мае этого года. Они предваряют реставрацию монумента, которая стартует осенью.
Московские археологи завершили археологические исследования культурного слоя вблизи памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Они нашли предметы быта москвичей XVI — начала XIX века. Среди них — бронзовая ручка с орнаментом (предположительно от ложки) и свинцово-оловянная товарная пломба. Кроме того, были обнаружены фрагмент подковы и мундштук голландской курительной трубки. Интерес представляют фрагменты керамики, археологи относят их к XII–XIII векам. Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Среди артефактов оказались и строительные материалы XVI–XVII веков: кованые железные гвозди, осколки слюдяных окон, а также фасадные, печные полихромные (то есть разноцветные) изразцы и фрагменты поливной черепицы.
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Помимо предметов быта и строительного материала, археологи обнаружили и более масштабные находки. Речь идет о двух участках булыжных мостовых. Их относят к первой четверти XIX века. Участки отличаются друг от друга характером кладки. Это, а также тот факт, что они находились на разных уровнях культурного слоя, говорит о том, что мостовые были выложены в разные десятилетия.
Известно, что впервые булыжная мостовая на Красной площади появилась в 1800-х. Также участки мостовой укладывались в 1814–1815 годах во время масштабной реконструкции площади после пожара 1812 года.
Так, один из фрагментов старинной дороги сложен из валунного камня (кругляка) двух размеров: мелкого (7–12 сантиметров в диаметре) и крупного (25–30 сантиметров). При этом булыжники уложены непосредственно на грунт и образуют сетчатый рисунок. У второго фрагмента мостовой другой вид кладки. В качестве материала здесь использован не кругляк, а колотый камень. Он плотно уложен на высокую подушку из песка.
Во время археологических работ специалисты изучали не только культурный слой у монумента, но и части памятника, находящиеся под землей. В июне этого года археологи тщательно исследовали основание под гранитный постамент. Оно выполнено из прямоугольных белокаменных блоков и блоков из песчаника, сложенных на известковом растворе. Среди них специалисты нашли фрагменты таких архитектурных деталей, как база колонны, капитель (верхняя часть колонны) и полуколонна, датируемых XVI веком. Их использовали в качестве строительного материала вместе с белокаменными блоками. Такому необычному вторичному применению архитектурных элементов есть объяснение.
Так, один из фрагментов старинной дороги сложен из валунного камня (кругляка) двух размеров: мелкого (7–12 сантиметров в диаметре) и крупного (25–30 сантиметров). При этом булыжники уложены непосредственно на грунт и образуют сетчатый рисунок. У второго фрагмента мостовой другой вид кладки. В качестве материала здесь использован не кругляк, а колотый камень. Он плотно уложен на высокую подушку из песка.
Во время археологических работ специалисты изучали не только культурный слой у монумента, но и части памятника, находящиеся под землей. В июне этого года археологи тщательно исследовали основание под гранитный постамент. Оно выполнено из прямоугольных белокаменных блоков и блоков из песчаника, сложенных на известковом растворе. Среди них специалисты нашли фрагменты таких архитектурных деталей, как база колонны, капитель (верхняя часть колонны) и полуколонна, датируемых XVI веком. Их использовали в качестве строительного материала вместе с белокаменными блоками. Такому необычному вторичному применению архитектурных элементов есть объяснение.
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Метки: Москва археология история раскопки
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