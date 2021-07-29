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Вадим Мацкевич.Лейтенант, спасший мир от ядерной войны

Вадим Мацкевич.Лейтенант, спасший мир от ядерной войны (7 фото)

Автор:
29 июля 2021 11:35
Метки: изобретатели   истории   наука   электроника и авиация   
773
7
Cтранно и очень обидно,что молодые не знают историю жизни этого гения робототехники и кумира электронщиков всех времен и народов...
Попробую этим постом восполнить пробел и рассказать про этого талантливого,простого и доброго Человека.
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Метки: изобретатели   истории   наука   электроника и авиация   
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193k
Игорь 5 часов назад
Вот это да! Впервые читаю о нем. Настоящий гений!!!
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190
Автоген Калашников 2 часа назад
а мне грустно от того, что мерзотные уроды писали на него доносы, и вдвойне грустно, что эти доносы имели силу (
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19k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Вот ради таких постов я и просматриваю Фишки. Спасибо!
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8k
Vacony 4 часа назад
вот уж реально впервые слышу о таком... позор было не знать о таком...
Спасибо автор !
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940
Евгений 4 часа назад
Читаю об этом Гениальном человеке в третий раз и все равно как в первый! Человечище! Гений!
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Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
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