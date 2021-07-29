Вадим Мацкевич.Лейтенант, спасший мир от ядерной войны

Вадим Мацкевич родился в 1920 году в Новочеркасске, являвшимся до революции столицей Войска Донского. Его отец, преподаватель русского языка и литературы, происходил из семьи священника, получившего за свою просветительскую деятельность дворянское звание. Ну а отцом матери был знаменитый казачий атаман Курдюмов — герой русско-турецкой и Русско-японской войн. Семья

и до, и после революции проживала в большом двухэтажном доме деда в Новочеркасске. За то, что отец Вадима безоговорочно принял революцию, его родственники по линии жены — все как на подбор бывшие до 1917 года есаулами и хорунжими — называли Мацкевича-младшего не иначе как «большевистский щенок». А вот мама и тетя Вадима любили наряжать мальчугана в белоснежную

матроску и в этом наряде выводить его на прогулки. Старики-казаки, завидя Вадика, очень походившего в этом наряде на Алексея Романова, вставали «во фрунт», неизменно приветствуя: «Здравие желаем, ваше императорское величество, наследник-цесаревич!» Вот так Вадим и рос, будучи в одном лице и «большевистским щенком», и «наследником-цесаревичем».

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Большое влияние на формирование интересов Вадима оказал профессор Белявский — заведующий кафедрой электромеханики Донского политехнического университета, живший по соседству. Самыми любимыми игрушками малыша стали выключатели, лампочки и провода,которыми его снабжал профессор. В шесть лет Вадик додумался, как заменить примус, бывший в те времена основным прибором на кухне. В конце концов у него получился настоящий электрокипятильник, и процедура накачивания примуса ушла в прошлое. Это сейчас нам такие вещи кажутся простыми. Но ведь тогда на дворе стоял 1926 год...

Дальше изобретения у малыша посыпались как из рога изобилия. Он создал механический кукольный театр, затем проекционный аппарат для демонстрации стеклянных диапозитивов и целый «театр теней» со стереоскопическим эффектом. Наконец, изучив устройство киноаппарата, маленький Кулибин собрал из множества разных деталей свой аппарат и приступил к демонстрации фильмов. Это было веселое время НЭПа, когда на толкучке можно было купить почти все. Правда, художественные ленты не продавались, а случалось приобрести только киножурналы к кинофильмам. На балконе своего дома Вадим ставил киноаппарат

и демонстрировал на экране-стене соседнего дома новости последних дней и месяцев. Успех был небывалый, народ собирался со всего квартала. Вскоре зрителям киножурналы надоели, и они стали требовать комедию. Вадим нашелся и здесь. Он стал крутить киножурнал о вручении послом Афганистана верительных грамот Калинину — в обратную сторону. Эффект превзошел все ожидания. Получалось, что посол вырывает грамоты из рук Калинина, сломя голову бежит по Кремлю, катится по лестницам, влетает в автомашину и «выметается» из Кремля. Хохот стоял неимоверный. Однако вскоре, как тогда говорили, «запахло керосином». Прослышав про такие проделки, местное ОГПУ повелело прекратить киносеансы. Правда, никаких репрессивных действий против десятилетнего мальчишки тогда еще предпринято не было.

Новый этап в творчестве Вадима Мацкевича наступил с открытием в Новочеркасске Станции юных техников. В ее стенах семиклассник создал компактный одноламповый радиоприемник, размещавшийся в плоском чемоданчике наподобие нынешнего атташе-кейса. На выставке в Ростове-на-Дону радиоприемник Мацкевича завоевал первое место. Грамоту «Ударник 2-го года 2-й пятилетки» Вадиму вручал секретарь Ростовского обкома комсомола Константин Ерофицкий в здании новочеркасской Станции юных техников. Поздравляя конструктора-изобретателя, секретарь спросил: «А что еще ты хотел бы сделать?» — «Хочу сделать робота. Такого, как в кинофильме «Робот инженера Риппля», или даже лучше», — прозвучало в ответ. Ерофицкий обещал помочь. Ведь надо было достать

дефицитные вещи: десять метров белой жести и двадцать штук импортных шарикоподшипников.

Буквально через неделю Ерофицкий привез двадцать метров белой жести и шведские шарикоподшипники. Работы шли целых два года и увенчались успехом. Робот «В2М», что означало имя, отчество и фамилию изобретателя (Вадим Викторович Мацкевич), имел рост 1,2 метра и управлялся по радио. Он выполнял восемь команд, задаваемых по кнопкам на выносном пульте (даже мог стрелять из

пистолета). При этом стоит напомнить, что никаких транзисторов, микросхем, а тем более компьютеров тогда не существовало. Вся система управления строилась на электрических импульсах. В 1937 году в Париже открылась Всемирная выставка. Она проходила под девизом «Искусство и техника в современной жизни». Советский павильон, увенчанный скульптурной группой «Рабочий и колхозница», включал в себя и робота, созданного Вадимом Мацкевичем. Фотографии робота и тексты к ним напечатали не только советские журналы «Огонек» и «Знание — сила», но и все ведущие мировые издания. В качестве награды молодой изобретатель получил велосипед «Москва», что по нашим временам сопоставимо с престижным автомобилем.

Наступил 1938 год. Костю Ерофицкого, так много сделавшего для молодого изобретателя, вместе с другими партийными, хозяйственными и комсомольскими деятелями арестовали и расстреляли. Десятиклассник Вадим Мацкевич решил отомстить. В короткий срок из десяти оставшихся метров белой жести была сконструирована радиоуправляемая танкетка, вооруженная мини-ракетами. В разобранном виде Вадим перевез ее в Ростов, собрал, написал на бортах золотыми буквами «Костя Ерофицкий», настроил систему радиоуправления и… направил на здание НКВД. Танкетка открыла огонь из пушки и шести ракет. Все окна в здании НКВД разбились вдребезги. На улицу выбежали солдаты и офицеры, прикладами и сапогами разгромили танкетку и скрутили Мацкевича. И вот здесь-то произошло самое невообразимое. По всем статьям десятикласснику «светил» расстрел, но... После нескольких дней избиений (даже лопнула перепонка в левом ухе) Вадима сумел вытащить из застенка начальник НКВД города Новочеркасска Борис Иванович Томасов. Что это ему стоило,никто не знает. По дороге домой, в машине, он проинструктировал «юного диверсанта»: «Сдавай экзамены и срочно уезжай в Москву. В Ростовский университет не поступай. У тебя куча дипломов и грамот, а еще помнят твоего робота. Тебя всюду возьмут. В анкетах смело пиши, что под следствием не был. У тебя все будет хорошо».

Через месяц Вадим Мацкевич, получив аттестат с отличием и золотую медаль, прибыл в столицу и поступил в Московский энергетический институт. Начало войны совпало со сдачей экзаменов за третий курс. Студентов сразу посадили в эшелон и отправили под Вязьму строить укрепления. Затем была учеба в разведшколе, служба в Академии связи и в Военно-воздушной академии. В 1944 году, когда наши войска продвинулись далеко на запад, на аэродроме в Яссах солдаты захватили два новейших немецких бомбардировщика «Мессершмитт-110», оборудованных приборами «невидимого боя» — радиолокаторами перехвата воздушных целей.

Искореженные Ме-110 переправили под Москву, в институт ВВС. Для испытаний мессеров создали особую команду, в которую был включен и Вадим Мацкевич. В двадцать первом полете на поврежденном трофее техник-инженер поранил ногу и с диагнозом «гангрена» угодил в госпиталь. Видимо, судьба его хранила для более важных дел. Свой 22-й, роковой полет экипаж совершал без него. Произошла

авария, и все товарищи Вадима погибли...