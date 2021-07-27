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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (50 фото)

Автор:
27 июля 2021 13:57
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
4496
50
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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Метки: Юмор   комментарии   приколы   
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8  комментариев
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7k
Перст Указующий 6 часов назад
построение циркулем квадрата жизни
Ссылка www.youtube.com
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6k
Ковыль Перистый 4 часа назад
Сигареты в роддом... Блин, мне пришлось прятать в вещах трусы и книгу! Это были запрещённые вещи. Идиотизм...
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8k
arhshed 6 часов назад
Комментарий к фото
Я не прогуливал геометрию. Поэтому знаю, как можно с помощью линейки и циркуля начертить квадрат. Действительно квадрат, а не "ну вот как-то оно вроде перпендикулярно получается но чот нихрена не параллельно".
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35
Славик Ф. 6 часов назад
6 пальцев на ноге у девочки
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1k
DVPET 7 часов назад
Американка в 19 лет живет в Лондоне.... бред какой-то, да как же это так???
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50k
alertol 7 часов назад
Комментарий к фото
А ничего что при помощи циркуля можно начертить квадрат ?

Впрочем и зная вес (т.е с помощью весов) а также приложенные усилия, и сопротивление (воздуха/гравитации/итд) можно рассчитать скорость объекта ?
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2k
Тупняк 9 часов назад
Комментарий к фото
Шестёрки нету, цеплять не к чему!
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