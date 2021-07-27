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Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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Метки: Юмор комментарии приколы
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Впрочем и зная вес (т.е с помощью весов) а также приложенные усилия, и сопротивление (воздуха/гравитации/итд) можно рассчитать скорость объекта ?