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Короткие истории и случаи из жизни

Короткие истории и случаи из жизни (16 фото)

Автор:
25 июля 2021 22:51
Метки: знаменитости   интересно   истории   
319
16

Сегодня в подборке короткие истории и случаи из жизни известных и знаменитых людей

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: знаменитости   интересно   истории   
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8k
Sasa 3 часа назад
Очень интересно! Очень!
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40k
Войнов 2 часа назад
Мне кажется, с Тарковским все то же самое, что и с Бунюэлем - все восхищаются, охают, ахают только потому, что так принято. Так ты причисляешь себя к избранному кругу ценителей. Но никто ничего не понимает, просто делают вид.
Меня кроме "Иваново детство" и "Андрей Рублев" ничего не тронуло. Ну, может, "Солярис", и то потому что Лема люблю.
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