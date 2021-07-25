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Телогрейка: предмет верхней одежды, который согревал Советский Союз

Телогрейка: предмет верхней одежды, который согревал Советский Союз (17 фото)

Автор:
25 июля 2021 20:47
Метки: СССР   история   люди   страна   телогрейка   фотографии   
570
17
Ее носили бойцы Советской армии, знаменитые писатели, рабочие и колхозники. В данной подборке, фотографии обладателей простой, надежной и очень популярной в нашей стране телогрейки.
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Метки: СССР   история   люди   страна   телогрейка   фотографии   
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12  комментариев
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3k
Allmaster 4 часа назад
В мое небогатое детство, в них ходили почти все.
Особый шик были климатички с цигейковым воротником...
Впрочем и сейчас, незаменимая вещь в некоторых случаях.
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3k
Шура ОсЕчкин 53 минуты назад
Недолго осталось.
Вытряхивайте нафталин.
Сбрасывайте моль.
Снова будет все серым.
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7k
Фobosgrunt Час назад
Повоевав с финскую, армия распрощались с буденновками в пользу ушанок, в которых поголовно воевали финны.
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8k
Sasa Час назад
Реально удобная вещь! Я всегда на даче переодевался в неё, пока окончательно вся ткань не пошла рваться от старости. Досталась от отца, который еще в юности ее носил, так он мне говорил. Перешел на армейский бушлат привезенный из армии, что тоже очень удобно.
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24k
Мойша 2 часа назад
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3k
kappaneed 2 часа назад
В 80-х, был бум у подростков на телогрейки, их носили модники-распи$дяи, особый шик, если телогрейка была дополнена длинным белым шарфом, ну и сапоги-дутыши))
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1k
Miron Lozovatsky 3 часа назад
Почему то в посте не отображена довольно значительная категория носителей описанной одежды...
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364
Мурчелло 3 часа назад
У мужика классное пальтишко.Я сам бы такой сейчас одел.Кстати ,не удивлюсь, если какая нибудь зарубежная фирма выпустит под своим лого за пару тройку тысяч баксов.И ведь будут одевать.
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9k
Татьяна Юсова 3 часа назад
В данной подборке, фотографии обладателей простого, надежного и очень популярного в нашей стране ватника.

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