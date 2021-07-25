Телогрейка: предмет верхней одежды, который согревал Советский Союз

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Ее носили бойцы Советской армии, знаменитые писатели, рабочие и колхозники. В данной подборке, фотографии обладателей простой, надежной и очень популярной в нашей стране телогрейки.
1.
Занятия по ликвидации малограмотности, организованное в Красном уголке Петроградского района. Аркадий Шишкин, 1920 год, г. Петроград, МАММ/МДФ.
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3.
Писатель Михаил Шолохов в станице Вешенская. Неизвестный автор, 1936 - 1938 год, Северо-Кавказский край, станица Вешенская, Государственный Литературный музей.
5.
Бригадир тракторной бригады из Михайловской МТС Иван Шацкий. Евгений Руммер, 1940-е, Краснодарский край, МАММ/МДФ.
6.
Студенты художественного казанского училища на сельхоз работах. Сперанский, 16 сентября 1942 года, Татарская АССР, с. Шигаев, из архива Ильи Прокофьевича Чиркова.
9.
Поэты Александр Твардовский и Михаил Исаковский. Николай Шестаков, 1946 - 1947 год, Московская обл., пос. Внуково, МАММ/МДФ.
11.
Новые модели телогреек из хлопчатобумажной ткани для работников сельской местности. Валентин Хухлаев, 1953 год, МАММ/МДФ.
12.
Кустанайская область. Соколовский карьер. Крановщица Л. Евсюкова. Всеволод Тарасевич, 1959 год, Казахская ССР, Кустанайская обл, МАММ/МДФ.
13.
На озере под поселком Краснодонский. Валентин Хухлаев, 6 сентября 1959 года, Казахская ССР, Кустанайская обл., совхоз «Краснодонский», из архива Валентина Хухлаева.
16.
«Возьмемся за руки, друзья». Сергей Сухарев, 1 - 10 мая 1978 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
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Метки: СССР история люди страна телогрейка фотографии
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Особый шик были климатички с цигейковым воротником...
Впрочем и сейчас, незаменимая вещь в некоторых случаях.
Вытряхивайте нафталин.
Сбрасывайте моль.
Снова будет все серым.