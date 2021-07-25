Избили до смерти чиновника

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В одном из пансионатов в пригороде Благовещенска Александр Курдюков получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, несколько дней спустя он скончался. Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали
Следователи задержали подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
«По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении ведомства.
Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой, которую он получил в ходе конфликта на одной из турбаз региона. По данным РЕН ТВ, министр заступился за свою жену, к которой приставал другой отдыхающий. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что господин Курдюков умер вечером 24 июля.
«По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении ведомства.
Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой, которую он получил в ходе конфликта на одной из турбаз региона. По данным РЕН ТВ, министр заступился за свою жену, к которой приставал другой отдыхающий. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что господин Курдюков умер вечером 24 июля.
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Метки: власть губернатор убийство
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Так что Александр наш тутошний российский либеральный кретин.
- Дожили, кирпичи падают, уже человеку пройти негде!
Тут выясняется, что погибший - какой-то чиновник.
Народ судачит:
- Дожили, чиновников развелось, уже и кирпичу упасть негде!
)))
Человека, конечно, жаль.
//m.fishki.net/upload/users/2021/07/25/1842697/d212fc66c74e4566c90c8e9b7b245a3c.jpg
Считать умеет?
Скорее всего была драка. И один другого отправил в мир иной. А вот что стало причиной драки?
Типа не доказано. Жена не видела, как дрались, был конфликт, Ротом чиновник лежит на полу, а мастер этого пау...га сидит задумчиво за столом, пьёт чай, и говорит, не я.
В общем, из за шалавистой жены всё.
Мож и конфликта не было.
Это интернет...