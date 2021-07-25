Избили до смерти чиновника

Следователи задержали подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.



«По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении ведомства.



Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой, которую он получил в ходе конфликта на одной из турбаз региона. По данным РЕН ТВ, министр заступился за свою жену, к которой приставал другой отдыхающий. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что господин Курдюков умер вечером 24 июля.