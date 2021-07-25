FISHKINET
«Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно! «Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно! Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру 30 забавных примеров человеческой глупости и недальновидности 30 забавных примеров человеческой глупости и недальновидности Обсуждают на женских форумах: "жена уехала на море без мужа" Обсуждают на женских форумах: "жена уехала на море без мужа" Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Завели уголовное дело за благотворительность Завели уголовное дело за благотворительность Моника... Моника... 15 угрожающих фотографий, которые могут напугать до дрожи 15 угрожающих фотографий, которые могут напугать до дрожи Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на самом деле Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на... Как выглядят российские границы Как выглядят российские границы 20 пропитанных историей фотографий, глядя на которые хочется отправиться в прошлое 20 пропитанных историей фотографий, глядя на которые хочется... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера» 10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера» Как конкистадор стал вождем майя Как конкистадор стал вождем майя Ретро фотографии Ретро фотографии В Нижегородской области трактором оттаскивали горящий локомотив от цистерн с топливом В Нижегородской области трактором оттаскивали горящий локомотив от... 24 истории об ужасных начальниках 24 истории об ужасных начальниках Тест по геометрии за 7 класс Тест по геометрии за 7 класс
Избили до смерти чиновника

Избили до смерти чиновника (1 фото)

Автор:
25 июля 2021 16:42
Метки: власть   губернатор   убийство   
1342
1
В одном из пансионатов в пригороде Благовещенска Александр Курдюков получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, несколько дней спустя он скончался. Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: власть   губернатор   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
albedo 5 часов назад
При чем тут профессия.- чиновник или нет?! Мужик за жену заступился, а его забили до смерти!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ron 44 минуты назад
Упал с крыши кирпич, убил прохожего. Народ собрался, судачит:
- Дожили, кирпичи падают, уже человеку пройти негде!
Тут выясняется, что погибший - какой-то чиновник.
Народ судачит:
- Дожили, чиновников развелось, уже и кирпичу упасть негде!
)))

Человека, конечно, жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−191
с миру по нитке Час назад
на лице написано быдло .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
просто программист Час назад
Чиновник или нет - но человека забили насмерть. Почему люди так звереют? А если обстоятельства были такими, как написано - грустно вдвойне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 2 часа назад
Сомнительна причина конфликта. Вероятнее всего люди считающие себя выше других требовали к себе особого положения, их разубедили. Мужика теперь загнобят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 4 часа назад
приставить к награде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
⛔ Александр ⛔ 4 часа назад
Ссылка youtu.be

//m.fishki.net/upload/users/2021/07/25/1842697/d212fc66c74e4566c90c8e9b7b245a3c.jpg
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER 4 часа назад
Шо такое цифровой министр???
Считать умеет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Мурчелло Albert GER 4 часа назад
Умеет цифры рисовать.Как и все министры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Алан 5 часов назад
Да всё равно, кто умер. Чиновник или простой смертный. Все мы граждане своей страны и равно защищены Законом. Ну на бумаге, как мининум.
Скорее всего была драка. И один другого отправил в мир иной. А вот что стало причиной драки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Юрий 5 часов назад

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 5 часов назад
Депутатская неприкосновенность не помогла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
377
Мурчелло Иван 4 часа назад
А кто виноватв том,что ты урод?Причем хохол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Мурчелло LEPA 2 часа назад
Поражает талант некоторых организмов,везде приплетать "Тебя наверное в детстве хохлы изнасиловали,в извращённой форме? "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
vitenok 5 часов назад
Пишут, что конфликт был с мастером спорта по пауэрлифтингу, х.з. что это такое, какое то силовое троеборье в лосинах.
Типа не доказано. Жена не видела, как дрались, был конфликт, Ротом чиновник лежит на полу, а мастер этого пау...га сидит задумчиво за столом, пьёт чай, и говорит, не я.
В общем, из за шалавистой жены всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Мурчелло Albert GER 4 часа назад
Вот ипоработал на силу.Теперь будет работать на здоровье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Мурчелло Albert GER 2 часа назад
Просто чай пил.Да,вполне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна «Мамочка, я ее убила»: в детском лагере спор двух вожатых закончился убийством «Мамочка, я ее убила»: в детском лагере спор двух вожатых закончился убийством В Сочи расстреляли двух судебных приставов В Сочи расстреляли двух судебных приставов В Перми задержали людей, записывающих обращение к Путину с просьбой не разрушать стадион В Перми задержали людей, записывающих обращение к Путину с просьбой не разрушать стадион Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги
Roman Doberman

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3744



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
2
77
17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
0
122
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
﻿
Набирающие популярность
Как понять женщину? 5 книг-подсказок
0
15
Как понять женщину? 5 книг-подсказок
Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные
0
40
Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#фотографии#природа#полиция#Россия#творчество#Интересные
#интересно#факты#люди#животные#комментарии#кино#в мире#прикол#актриса
#Юмор#подборка#СССР#приколы#познавательно#прикольные#искусство#фильм#роль

На что жалуетесь?

Вернуться