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25 обычных с виду снимков, за которыми скрываются леденящие душу истории

25 обычных с виду снимков, за которыми скрываются леденящие душу истории (26 фото)

Автор:
16 июля 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Страшное   жуткие фотографии   исторические фото   не для слабонервных   серийный убийца   страшные истории   убийство   
1495
26

С первого взгляда эти фотографии могут показаться совершенно невинными и даже милыми, но за ними стоят настолько жуткие истории, что кровь стынет в жилах. Эта подборка доказывает, насколько важен контекст и что нельзя судить о книге (в данном случае о фотографии) по обложке.

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Метки: Страшное   жуткие фотографии   исторические фото   не для слабонервных   серийный убийца   страшные истории   убийство   
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3  комментария
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9k
Шурум-бурум 19 минут назад
толпа советских граждан еще не знает, как их кумир-алкаш кинет их и оставит без Родины!
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2k
VikaR 40 минут назад
Спасибо. Интересно
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