25 обычных с виду снимков, за которыми скрываются леденящие душу истории

С первого взгляда эти фотографии могут показаться совершенно невинными и даже милыми, но за ними стоят настолько жуткие истории, что кровь стынет в жилах. Эта подборка доказывает, насколько важен контекст и что нельзя судить о книге (в данном случае о фотографии) по обложке.
Сослуживцы наслаждаются заслуженным выходным после тяжелых трудовых будней – доброе и позитивное фото… Если не знать, что это сотрудники Освенцима.
Еврейские дети прогуливаются, держась за руки, и не подозревают, что идут навстречу своей смерти в газовых камерах Освенцима.
Вроде бы обычное фото, с виду ничем не примечательное. А теперь взгляните на человека на заднем плане в левом углу фото. Теперь – на танки в правом углу. Этот человек – «Неизвестный бунтарь», который в одиночку сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Личность бунтаря не удалось установить, но существует версия, что им был 19-летний студент пекинского университета Ван Вэйлинь. Его судьба неизвестна – его могли казнить, посадить в тюрьму, либо же он бежал из страны.
Это кадр из телеигры 1970-х годов «Игра для знакомств». Мужчина слева – серийный убийца Родни Алькала. К моменту появления на шоу он уже изнасиловал несколько женщин и убил как минимум одну из них. Алькала выиграл, но девушка, с которой он должен был пойти на свидание в качестве приза, отказалась от него. Можно представить, как она потом была этому рада.
Вроде бы просто астронавты позируют в невесомости и радуются тому, что им выдалась такая возможность. На самом деле это экипаж шаттла «Колумбия», и они еще не знают, что их шаттл поврежден и все они погибнут через несколько дней во время возвращения на Землю.
Это невинное фото отца и дочери было сделано за несколько мгновений до теракта в Оме в 1998 году. Группировка под названием Подлинная Ирландская республиканская армия заложила бомбу в красную машину на этом снимке. В результате теракта погибло 29 человек, включая фотографа; отец и дочь, к счастью, выжили.
Милое фото отца и дочери, верно? На самом деле, на фото запечатлен Франклин Делано Флойд, а эта маленькая девочка – его падчерица, Сюзанна Мари Севакис, которую он похитил примерно в 1974 году, когда ей было меньше 10 лет. Годами он воспитывал ее как свою дочь, потом в 1988 году она родила ему сына, а в 1989 они поженились – тогда девушка носила псевдоним Тоня Хьюз. В 1990 году Сюзанна решилась уйти от Флойда и забрать с собой сына Майкла. В апреле того же года ее нашли избитой на обочине шоссе, после чего она скончалась в больнице. Майкла усыновила приемная семья, но в 1994 году его похитил Флойд, и с тех пор мальчика никто больше не видел.
Джон Леннон дал автограф своему убийце, Марку Чепмену, всего за несколько часов до смерти, после чего спросил его: «Что-нибудь еще?». У Чепмена даже был при себе пистолет.
Физик Гарольд Агню держит ядро атомной бомбы Толстяк, сброшенной на Нагасаки в 1945 году.
Джини – "дикий ребенок", которая провела все детство привязанной к стулу в изолированной комнате, и ее жестоко наказывали за каждый звук. К счастью, девочку нашли и спасли. Ученые попытались научить ее говорить, и отчасти им это даже удалось. Джини когда-то была умным и любознательным ребенком, но ее мозг попросту упустил то окно, когда мог научиться речи.
Изображение, знакомое каждому британцу: этот леденящий душу кадр с записи видеонаблюдения запечатлел момент, когда два 10-летних мальчика увели из торгового центра 2-летнего Джеймса Балджера, после чего зверски избили его и бросили умирать на железнодорожных путях.
Три девочки-подростка решили сделать селфи, стоя на рельсах рядом с проезжающим мимо поездом и настолько увлеклись, что не заметили, что второй поезд приближается к ним с другой стороны – в правом верхнем углу на фото запечатлен свет его фар. Все трое, сестры Уэбстер и их подруга, погибли.
Эта скрипка принадлежала Уоллесу Хартли, скрипачу и руководителю оркестра «Титаника». Именно на этом инструменте он играл, когда корабль затонул. Выжившие пассажиры рассказали, что видели Хартли и его оркестр на палубе корабля, когда корабль тонул – музыканты играли, чтобы успокоить пассажиров, которые пытались попасть на шлюпки. Хартли и остальные музыканты погибли, когда корабль затонул. В какой-то момент перед смертью Хартли успел убрать скрипку обратно в футляр, и его тело нашли в воде вместе с ней. На скрипке была гравировка, благодаря которой ее и опознали, и скрипку вернули невесте Хартли, которая хранила ее до самой смерти. Ее семья подтвердила подлинностью инструмента и продала его за 1,6 миллиона долларов организации, собирающей артефакты с «Титаника».
Серийный убийца Джон Эдвард Робинсон (в желтом свитере) держит на коленях малышку Тиффани Стази, чью мать он убил накануне. Позже он отдал малышку Тиффани своему брату, сказав, что ее усыновили. Его брат вместе с Тиффани узнали правду лишь 15 лет спустя. Пока удалось опознать только восемь жертв Робинсона, и с 2000 года он находится в камере смертников.
Через 13 часов после того, как была сделана эта фотография, 18 мая 1980 года, в результате извержения вулкана погибло 57 человек, включая мужчину на фото – американского вулканолога Дэвида А. Джонстона.
Говард Эшман и Алан Менкен, авторы музыки из «Русалочки», «Красавицы и чудовища» и «Аладдина», получают «Оскар» за «Русалочку». Вскоре после этого Эшман рассказал Менкену, с которым они работали вместе больше десяти лет и на тот момент писали музыку для «Красавицы и чудовища», что он умирает от СПИДа.
Это снимок выживших в авиакатастрофе рейса 571 Уругвайских ВВС в Андах. В итоге их спасли, но чтобы выжить, им пришлось прибегнуть к каннибализму. На фото они улыбаются, но стоит только взглянуть на человеческий позвоночник справа от них, как становится не по себе.
Первая леди Розалин Картер в 1978 году пожала руку серийному убийце Джону Уэйну Гейси, который в то время был активным политиком. К тому времени он уже убил более 20 молодых людей. На лацкане его пиджака закреплена буква «S», которую ему выдала Секретная служба, чтобы указать, что его проверила система безопасности. Фотография была даже подписана: «С наилучшими пожеланиями Джону Гейси, Розалин Картер».
Две тропы в снегу. Эту фотографию сделал Курт Дембергер после того, как его спутник, выдающийся альпинист Герман Буль, упал в пропасть на гималайской горе Чоголиса. Буль шел за Димбергером и на мгновение сошел с тропы, и глыба льда обвалилась под его ногами. Его тело так и не нашли.
Эта фотография Джона Пирпонта Моргана и Лии Граф, артистки Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли, в мгновение ока сделала из нее сенсацию, но всеобщее внимание угнетало ее, и Граф вернулась домой в Германию. Там спустя какое-то время ее арестовали, поскольку она была еврейкой, и отправили в Освенцим. О дальнейшей ее судьбе неизвестно, но считается, что Граф и ее семья погибли в концлагере.
Парень нырнул к своей девушке, которая находилась внутри их подводного номера в Танзании, и сделал ей предложение, показав записку и кольцо. Он умер до того, как успел доплыть до поверхности. Текст записки: «Я не могу так надолго задержать дыхание, чтобы перечислить все, что я люблю в тебе, но… Все, что я люблю в тебе, я люблю все больше с каждым днем!».
Хуана Барраза, бывшая Лучадора и серийная убийца. Ее мать продала ее за три бутылки пива незнакомому мужчине, когда ей было 12 лет – ее отчим нашел ее лишь пять лет спустя. Она втиралась в доверии старушкам, напоминавшим ей мать, притворяясь, что работает на правительство, и душила их.
Фотография серийного убийцы Кристофера Уайлдера во время модного показа журнала Seventeen в торговом центре в Лас-Вегасе, 1 апреля 1984 года. Уайлдер похитил и убил 17-летнюю Мишель Корфман, которую встретил на этом показе мод (на фото она на переднем плане).
Подросток пропал без вести во время прогулки по Большому острову Гавайи. Он прислал близким несколько фотографий пейзажа, пока гулял. Когда он не вернулся домой, его семья заметила, что на отправленных им фотографиях кто-то прячется в кустах.
Раньше было принято фотографироваться с умершими родственниками. Девушка в центре фото уже мертва – ее изображение получилось таким четким, потому что она единственная не двигалась.
Источник:
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