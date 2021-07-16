25 обычных с виду снимков, за которыми скрываются леденящие душу истории

Милое фото отца и дочери, верно? На самом деле, на фото запечатлен Франклин Делано Флойд, а эта маленькая девочка – его падчерица, Сюзанна Мари Севакис, которую он похитил примерно в 1974 году, когда ей было меньше 10 лет. Годами он воспитывал ее как свою дочь, потом в 1988 году она родила ему сына, а в 1989 они поженились – тогда девушка носила псевдоним Тоня Хьюз. В 1990 году Сюзанна решилась уйти от Флойда и забрать с собой сына Майкла. В апреле того же года ее нашли избитой на обочине шоссе, после чего она скончалась в больнице. Майкла усыновила приемная семья, но в 1994 году его похитил Флойд, и с тех пор мальчика никто больше не видел.