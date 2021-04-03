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Мокрая сова стала звездой интернета

Мокрая сова стала звездой интернета (6 фото)

Автор:
03 апреля 2021 14:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   иглоногая сова   мило   мокрая сова   новая зеландия   помывка   птицы   
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Иглоногая новозеландская сова по кличке Руру попала под опеку сотрудников Центра позащите диких животных в Новой Зеландии. Благодаря одной из сотрудниц центра, разместившей фотографии Руру в твиттере, она прославилась в интернете и дажестала героиней мемов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   забавно   иглоногая сова   мило   мокрая сова   новая зеландия   помывка   птицы   
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2  комментария
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727
Сергей Дусаков 43 минуты назад
Совы это котики в мире птиц.
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3k
Lola Полчаса назад
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