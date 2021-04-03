Мокрая сова стала звездой интернета

Как утверждают биологи, у совы на перьях отсутствует жировая пленка, которая защищает от влаги большинство птиц. Это делает их более беззащитными перед непогодой, зато обеспечивает бесшумныйполет, позволяя беззвучно подбираться к добыче. "Они [совы] отказались от жира на перьях, который защищает плтц от дождя, ради того, чтобы перья оставались мягкими и позволяли бесшумно летать, что бесценно для тихой охоты", - написала в 2016 году Ли Салвез в своей книге "Тайная жизнь сов".