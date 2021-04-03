Мокрая сова стала звездой интернета

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Иглоногая новозеландская сова по кличке Руру попала под опеку сотрудников Центра позащите диких животных в Новой Зеландии. Благодаря одной из сотрудниц центра, разместившей фотографии Руру в твиттере, она прославилась в интернете и дажестала героиней мемов!
В Центр защиты диких животных в новозеландском городе Палмерстон попала иглоногая сова. Сотрудникам пришлось вымыть ее антибактериальным шампунем и высушить феном. Сотрудница центра Натали Андерсон выложла в твиттер фото совы до и после помывки
"Это Руру. Нам пришлось вымыть ее антибактериальным шампунем. Вот почему совы не летают под дождем!" - написала сотрудница центра Натали Андерсон.
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Руру до и после купания покорила интернет, собрав более 60 тысяч лайков. Особенно публику заинтересовал жалкий вид мокрой совы: ринувшись изучать вопрос, заинтересованные подписчики выяснил, что совы, в отличие от большинства птиц, не имеют на перьях защитного покрытия, предохраняющего их от влаги, и поэтому не могут летать под дождем.
Как утверждают биологи, у совы на перьях отсутствует жировая пленка, которая защищает от влаги большинство птиц. Это делает их более беззащитными перед непогодой, зато обеспечивает бесшумныйполет, позволяя беззвучно подбираться к добыче. "Они [совы] отказались от жира на перьях, который защищает плтц от дождя, ради того, чтобы перья оставались мягкими и позволяли бесшумно летать, что бесценно для тихой охоты", - написала в 2016 году Ли Салвез в своей книге "Тайная жизнь сов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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