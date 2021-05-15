В заповеднике Ботсваны нашлись реальные Тимон и Пумба

Восьмилетняя самка бородавочника по имени Мисс Пигги и шестилетний мангуст Монго дружат уже несколько лет. Они практически неразлучны и почти все время проводят вместе. По словам сотрудников заповедника Мисс Пигги и Монго, они вместе спят, едят и играют. Кроме того, как и мультяшный Тимон, Монго обожает кататься верхом на Пигги и является в их паре главным заводилой, пишет Daily Mail.

Эти двое уже стали местными звездами из-за своего сходства с мультперсонажами. По словам персонала CARACAL, у них обоих была сложная судьба, и выжить в дикой природе они не смогут. А потому они навсегда поселились в закрытом вольере в заповеднике и приносят радость посетителям.