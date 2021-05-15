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В заповеднике Ботсваны нашлись реальные Тимон и Пумба

В заповеднике Ботсваны нашлись реальные Тимон и Пумба (3 фото)

Автор:
15 мая 2021 09:44
Сообщество : Животные
Метки: бородавочник   животные   заповедник   мангуст   фото   
604
3

Бородавочник и мангуст все делают вместе и практически неразлучны.

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Метки: бородавочник   животные   заповедник   мангуст   фото   
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2  комментария
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4k
Дмитрий Григорьев 46 минут назад
....нашлись реальные Тимон и Пумба.
А вот и реальный Симба.
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88k
сапер Водичка 15 минут назад
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