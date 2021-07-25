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Обсуждают на женских форумах: "жена уехала на море без мужа"

Обсуждают на женских форумах: "жена уехала на море без мужа" (18 фото)

Автор:
25 июля 2021 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   логика   обсуждение   подборка   скрины   форум   
2436
18

У форумчан появилось две кардинальные точки зрения: одни утверждают, что ездить на море без жены/мужа нельзя, тогда как другие утверждаются, что ещё как "зя!". Почитать, конечно, интересно...

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Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   логика   обсуждение   подборка   скрины   форум   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
11k
Хью́берт 3 минуты назад
Поехал мужик на курорт. Там за женщинами так ухаживал, что ему выбили глаз.
Подходящего не нашлось - ему вставили бычий... И вот он едет домой и думает, что сказать жене?
На перроне его увидела жена и взмолилась:
- Ваня, не смотри на меня так, я всё сама расскажу!
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−120
mrHot 18 минут назад
На курорт свою жену
Провожаю я одну
Не волнуйся дорогая
Обновить хочу рога я
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4k
RomaXz Полчаса назад
Мы часто отдыхаем отдельно. Разное время отпуска, разные цели. Ничего плохого в этом не вижу .
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11k
net Полчаса назад
Почему вопрос измены стоит в отношениях так остро? Скорее всего потому, что большинство из нас женятся не на тех замечательных девушках на ком хочется, а на тех кому по пьяни вдули, ну и как-то затянуло)) поэтому любая капля синьки провоцирует на низменные физиологические потребности. Ну а отсюда вдогонку с неуверенностью в себе идёт недоверие к своему партнёру. Короче тупых шалав в жены не берите и будете жить спокойнее))
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5k
citrus1 41 минуту назад
Чупакабра нашла тему для срача
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8k
Vacony Час назад
филиал женских форумов ?
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