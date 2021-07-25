Обсуждают на женских форумах: "жена уехала на море без мужа"

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У форумчан появилось две кардинальные точки зрения: одни утверждают, что ездить на море без жены/мужа нельзя, тогда как другие утверждаются, что ещё как "зя!". Почитать, конечно, интересно...
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Как вы предпочитаете отдыхать?
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Новости партнёров
Подходящего не нашлось - ему вставили бычий... И вот он едет домой и думает, что сказать жене?
На перроне его увидела жена и взмолилась:
- Ваня, не смотри на меня так, я всё сама расскажу!
Провожаю я одну
Не волнуйся дорогая
Обновить хочу рога я
Совет простой: не отпускай её с подругами в клубы и на курорты, обязательно рога привезёт и накормит сказками, что ты разединственный)