Подслушано на форумах: "Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?"

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Сложный вопрос, на который всё же есть правильный ответ. И он находится прямо в посте.
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Как вы полагаете, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?
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Конечно бывает)))