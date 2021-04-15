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Подслушано на форумах: "Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?"

Подслушано на форумах: "Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?" (15 фото)

Автор:
15 апреля 2021 16:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   дружба между мужчиной и женщиной   мнение   подслушано на форумах   скрины   форумы   
1435
15

Сложный вопрос, на который всё же есть правильный ответ. И он находится прямо в посте.

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Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   дружба между мужчиной и женщиной   мнение   подслушано на форумах   скрины   форумы   
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4  комментария
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2k
Spanki 57 минут назад
На этот вопрос уже оветил Бальзак, и помоему лучше всех, его цитата " "Настоящая дружба между мужчиной и женщиной может быть только в одном случае,- либо это бывшие любовники, либо будущие..."
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12k
Serg2001 18 минут назад
ну, если у женщины муж боксер...
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1k
Bogdan Krasota 20 минут назад
Если в них есть нечто что отбивает желание переспать.
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4k
Shtoppi 45 минут назад
<<"Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?">>
Конечно бывает)))
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