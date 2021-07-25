Завели уголовное дело за благотворительность

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В Мордовии на мужчину, который бесплатно сделал дорогу к селу, завели уголовное дело. В Кадошкинском районе директор сельхозпредприятия решил сделать за чиновников то, что они обещали на протяжении 30 лет - наконец-то расчистил дорогу к райцентру.
Десятилетиями она зарастала деревьями и кустарниками, но однажды Игорь Рогожин, директор местного предприятия, пригнал сельхозтехнику и разровнял путь всего за 4 дня. Денег он ни с кого не взял, на выборы не собирался. Да, так бывает.
Жители от всего сердца благодарили Игоря и радовались тому, что теперь по "дороге жизни" может проехать и скорая помощь, и пожарная машина, и коммунальные службы, но не тут-то было. Доблестные чиновники из министерства лесного хозяйства, которые и пальцем не пошевелили ради жителей, оценили ущерб в 270 тыс. рублей и завели на мужчину уголовное дело о незаконной вырубке леса. По такой же статье проходят, например, иркутские лесорубы, которые нелегально продают древесину в Китай за миллиарды рублей.
На защиту Игоря встали 500 односельчан, они требуют прекратить этот фарс и даже уже пообещали высадить новые деревья.
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Метки: благотворительность дело завели уголовное
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Обидно...
Хотя, может быть, что на эту дорогу каждый год по много миллионов списывались и кто-то лишился дохода, вот и обиделся.
чувак принизил авторитет чиновников
уверен что в развитых странах такого вам тоже не дадут сделать