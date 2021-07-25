Завели уголовное дело за благотворительность

Жители от всего сердца благодарили Игоря и радовались тому, что теперь по "дороге жизни" может проехать и скорая помощь, и пожарная машина, и коммунальные службы, но не тут-то было. Доблестные чиновники из министерства лесного хозяйства, которые и пальцем не пошевелили ради жителей, оценили ущерб в 270 тыс. рублей и завели на мужчину уголовное дело о незаконной вырубке леса. По такой же статье проходят, например, иркутские лесорубы, которые нелегально продают древесину в Китай за миллиарды рублей.

2021-07-25T05:08:09+03:00