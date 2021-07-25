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Завели уголовное дело за благотворительность

Завели уголовное дело за благотворительность (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 июля 2021 05:08
Метки: благотворительность   дело   завели   уголовное   
632
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В Мордовии на мужчину, который бесплатно сделал дорогу к селу, завели уголовное дело. В Кадошкинском районе директор сельхозпредприятия решил сделать за чиновников то, что они обещали на протяжении 30 лет - наконец-то расчистил дорогу к райцентру.

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Метки: благотворительность   дело   завели   уголовное   
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
Вы совсем тупорылые? Хоть раз в неделю используемая дорога НЕ ЗАРАСТАЕТ. Даже проселок, даже в просеке в лесу. "Местное предприятие" случайно не лесопилка в тупичке, где кругляк в Финку грузят? У? Хитрожопый бизнесмен тупо решил зимник летом использовать, за что логично получил ата-та. Для особенно тупых - под зимники отдельно землю не выделяют, и эта земля до сих пор числится как лесные угодья.
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11k
uutb Час назад
М-да.... Мужик хотел добро сделать, людям помочь, а тут вон оно как... В таких случаях говорят- "Благими намерениями вымощена дорога в ад"
Обидно...
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11k
Lynx 2 часа назад
всё, что ни делается, и всё, что не делается...
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4k
Двестиграмм 2 часа назад
видимо эту дорогу хотел сделать за несколько дней до выборов тот кто хотел стать депусратом а Рогожин его переплюнул, вот он и насылает))
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1k
kosterok 2 часа назад
Нельзя при нынешней власти такое творить. Это же люди могут вопрос задать, зачем нам такие чиновники получающие миллионы, если они 30 лет ничего не могли сделать, а работы было на 4 дня и пару сотен тысяч рублей.
Хотя, может быть, что на эту дорогу каждый год по много миллионов списывались и кто-то лишился дохода, вот и обиделся.
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3k
Иван 2 часа назад
Всё правильно сделали. Сегодня он дорогу сам делает, а завтра против Путина голосовать будет. Вот 90-тые так же начинались. И майдан на Украине.
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