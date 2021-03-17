В США пожилой учитель поселился в автомобиле

В какой-то момент он подошёл к пожилому мужчине и спросил, что происходит и почему тот живёт в машине.



На это 76-летний Хосе Вильярруэль рассказал, что всю жизнь работал учителем на замену. Но в 2020 году, когда началась пандемия, понял, что пора выходить на пенсию. В мае он подписал документы и стал ждать пенсию. А когда получил первый чек, то осознал, что денег совершенно не хватает на съём жилья. И с тех пор Хосе живёт в автомобиле: "Я уже привык к обстановке внутри автомобиля. Авто служит мне транспортным средством, служит столовой и служит спальней".



Стивен пожалел старика и дал ему 300 долларов, чтобы тот смог снять недорогое жильё на первое время. Молодой человек был преисполнен благодарностью к Хосе, потому что хоть он и был учителем на замену, но никогда не отказывал в помощи и дополнительно разъяснял непонятные темы в математике.



В этот же день ученик бросил призыв о помощи на краудфандинговой платформе. И буквально за 4 дня добрые люди помогли собрать для пенсионера 27 000 долларов (почти 2 млн рублей).



Также Стивен рассказал эту историю в соцсетях. О мужчине узнали во всём городе и многие бывшие ученики тоже захотели помочь старику. 15 марта мужчине исполнилось 77 лет, поэтому навестить его приехало множество людей и журналистов, которые привезли подарки, а также чек с кругленькой суммой пожертвований.