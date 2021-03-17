В США пожилой учитель поселился в автомобиле

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Эта история произошла в городе Фонтана (штат Калифорния). 21-летний Стивен Нава несколько дней видел своего школьного учителя, постоянно находящегося в припаркованном автомобиле.
В какой-то момент он подошёл к пожилому мужчине и спросил, что происходит и почему тот живёт в машине.
На это 76-летний Хосе Вильярруэль рассказал, что всю жизнь работал учителем на замену. Но в 2020 году, когда началась пандемия, понял, что пора выходить на пенсию. В мае он подписал документы и стал ждать пенсию. А когда получил первый чек, то осознал, что денег совершенно не хватает на съём жилья. И с тех пор Хосе живёт в автомобиле: "Я уже привык к обстановке внутри автомобиля. Авто служит мне транспортным средством, служит столовой и служит спальней".
Стивен пожалел старика и дал ему 300 долларов, чтобы тот смог снять недорогое жильё на первое время. Молодой человек был преисполнен благодарностью к Хосе, потому что хоть он и был учителем на замену, но никогда не отказывал в помощи и дополнительно разъяснял непонятные темы в математике.
В этот же день ученик бросил призыв о помощи на краудфандинговой платформе. И буквально за 4 дня добрые люди помогли собрать для пенсионера 27 000 долларов (почти 2 млн рублей).
Также Стивен рассказал эту историю в соцсетях. О мужчине узнали во всём городе и многие бывшие ученики тоже захотели помочь старику. 15 марта мужчине исполнилось 77 лет, поэтому навестить его приехало множество людей и журналистов, которые привезли подарки, а также чек с кругленькой суммой пожертвований.
На это 76-летний Хосе Вильярруэль рассказал, что всю жизнь работал учителем на замену. Но в 2020 году, когда началась пандемия, понял, что пора выходить на пенсию. В мае он подписал документы и стал ждать пенсию. А когда получил первый чек, то осознал, что денег совершенно не хватает на съём жилья. И с тех пор Хосе живёт в автомобиле: "Я уже привык к обстановке внутри автомобиля. Авто служит мне транспортным средством, служит столовой и служит спальней".
Стивен пожалел старика и дал ему 300 долларов, чтобы тот смог снять недорогое жильё на первое время. Молодой человек был преисполнен благодарностью к Хосе, потому что хоть он и был учителем на замену, но никогда не отказывал в помощи и дополнительно разъяснял непонятные темы в математике.
В этот же день ученик бросил призыв о помощи на краудфандинговой платформе. И буквально за 4 дня добрые люди помогли собрать для пенсионера 27 000 долларов (почти 2 млн рублей).
Также Стивен рассказал эту историю в соцсетях. О мужчине узнали во всём городе и многие бывшие ученики тоже захотели помочь старику. 15 марта мужчине исполнилось 77 лет, поэтому навестить его приехало множество людей и журналистов, которые привезли подарки, а также чек с кругленькой суммой пожертвований.
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@stvnna7
I can’t be anymore thankful for you guys helping me make this happen.. its starting to sink in a bit 🥺 :,) #fyp #foryoupage #thankyou #fontana♬ original sound - Adam
Вильярруэль расчувствовался подарку и сказал, что его первой мыслью было: "Я сплю?"
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- Вот оно!!! Вот!...
Сынок вытирает лицо. Облизывает губы:
- Солененько... А море гхде, папа???