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В США пожилой учитель поселился в автомобиле

В США пожилой учитель поселился в автомобиле (4 фото)

Автор:
17 марта 2021 10:06
Сообщество : Истории
Метки: Автомобиль   Фонтана   благотворительность   жильё   калифорния   помощь   сша   учитель   
1917
4
Эта история произошла в городе Фонтана (штат Калифорния). 21-летний Стивен Нава несколько дней видел своего школьного учителя, постоянно находящегося в припаркованном автомобиле.
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Метки: Автомобиль   Фонтана   благотворительность   жильё   калифорния   помощь   сша   учитель   
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27  комментариев
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Просто старик не ниггер и не педераст.
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−31
Super Pooper 36 минут назад
А мы чем хуже? Смотрим на Ютубе "Мама и 16 летняя дочка живут на улице уже 2 года".
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93
ЯуЦуЧу 44 минуты назад
при учете что квартира стоит 4000$ в месяц то ему этих 2 миллионов рублей хватит на пол года от силы. А нас мог бы дом купить с землей. Ну или квартиру.
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9k
Михалыч 48 минут назад
Тут спрашивают - почему он к 77 годам живёт в машине? Да много вариантов. Частый вариант - медицинское банкротство. Различные косяки с налогами. У нас в Риге и Юрмале (где дорогая недвижка) сейчас легко можно остаться без неё благодаря конским налогам. Пример: Был у нас в СМИ, учительница на пенсии, живёт в Риге, в старом родительском доме на довольно большом (для города) участке земли, после повышения налогов, ей приходиться платить под 2000 евро в год за имущество (это почти вся её пенсия), а со следующего года обещают поднять ещё в 2! раза. Вопрос, как быстро она потеряет свою собственность? Если она не продаст вовремя (а старый человек не захочет продавать - он привык к своему дому) то наберёт долгов, включат счётчик, дом продадут местным приближённым барыгам за 1/5 от реальной стоимости на торгах, а старик или купит халупу какую (скорее уже не в Риге), или пойдёт в социальную общагу с разным сбродом и криминалом или на улицу...
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31k
Alex Час назад
До чего Байден страну довел. А вообще грустно все это..
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39k
Элек Мек Час назад
Надо было голосовать за Трампа....
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4k
Михаил Час назад
а почему сраные навальнята молчат? ведь если бы это происходило в России, то на всех каналах гремела бы новость. А тут в сша, надо понимать))
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5k
NeDron Михаил Полчаса назад
А Вы на улицу не выходите? Пенсионеров наших не видите? Или как в том анекдоте:
Стоят папа с сыном-идиотом на берегу моря. Папа сыну:
- Смотри какое прекрасное море! Какая чистая голубая (это не то, о чем педерасты сразу думают) вода! какой красивый горизонт!
- Игхде, папа?...
- Так вот же оно, сынок, прямо под ногами плещется!
- Игхде, папа!
Папа серчает, окунает сыночка несколько раз лицом в воду:
- Вот оно!!! Вот!...
Сынок вытирает лицо. Облизывает губы:
- Солененько... А море гхде, папа???
Ссылка youtu.be
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1k
ddp 2 часа назад
Судя по текущей тенденции мы лет через 20-30 придем ровно к тому-же. Я уже знаю людей, которым за 40 и они живут на съемной квартире и перспектив к покупке своей квартиры у них нет, в том числе потому что нет желания в чем-то себя ограничить сейчас с целью обеспечения своего будущего. И таких людей все больше. У них нет денег на первоначальный взнос по ипотеке потому, что жить нужно сегодня. Новый айфон, новый автомобиль, хорошая кофеварка и т.д. нужны уже сегодня и сейчас. И хорошо отдыхать, ни в чем себя не ограничивая, нужно сегодня. Этому учит реклама, этому учат "мудрые" блогеры и знаменитости.
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771
Анатолий ddp 2 часа назад
Правильно подметил все изменилось все хотят все и сразу. У них Брежнев в трейлере уже больше двадцати лет живет и работает))
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6
wr2x2 ddp 18 минут назад
чаще тенденция такова - что люди не хотят айфонов, а хотят квартиру. Но их доход не позволяет откладывать хоть сколько нибудь значительную сумму
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−18
православный русский 2 часа назад
ура, америка загнивает!!!
Путен лучший президент
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703
Шурман 2 часа назад
Странная фигня , он мог бы обратиться в социальную службу ему бы выделили комнату или сняли ли бы квартиру , тоже самое происходит в старой Европе , да и 77 лет человеку куда он девает пенсию ? . Второе к этой пенсии идут еще и социальные доплаты и еще человеку 77 лет и за всю жизнь он не смог купить собственное жилье уж простите .
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703
Шурман 2 часа назад
Вот к примеру в Европу мы уехали 21 год назад за это время моя мать смогла купить себе 2х комнатную квартиру по российским меркам 3х комнатная , я купил себе квартиру 100 квадратов , мать вышла на пенсию месяц назад и пенсия ее 1328 евро чистыми ей этого хватает , квартира за все годы уже выплачена . Чем этот человек занимался всю жизнь стоит только догадываться , к примеру у нас учителя получают примерно по 2500 чистыми на руки .
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93
ЯуЦуЧу Шурман 42 минуты назад
он в отличии от вас, ..опой не торговал, вот и не скопил... не купил
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703
Шурман ЯуЦуЧу 19 минут назад
Раз ты про жопу вспомнил значит для тебя это больная тема :))
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288
Дмитрий Ржевский 2 часа назад
Загнивающий Запад))
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53k
pynh 2 часа назад
А теперь давайте срать по поводу того что у нас квартиру не купить, проценты по ипотеке огромные, людей обдирают... Нытики, вы где?
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6k
Alexandr Barhudarov pynh 2 часа назад
уже минусят...
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1k
ddp pynh 2 часа назад
Чтобы покупка квартиры в ипотеку была "не в убыток" нужен первоначальный взнос примерно 50 процентов. Иначе выгоднее снимать. Новый айфон выходит каждый год и сам себя он не купит, собственно как и остальные ништяки. А уж про ежегодный отпуск заграницей в хорошем отеле и говорить нечего!
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53k
pynh ddp 53 минуты назад
Снимать и в результате у тебя не будет своего жилья, в итоге станешь жить рядом с этим дедом. Как по мне, лучше переплатить, но остаться с квартирой.
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1k
ddp pynh Минуту назад
Да кто-ж спорит. Вот только ипотека с маленьким первоначальным взносом выходит в высокий ежемесячный платеж, который могут себе позволить далеко не все. А с учётом рекламируемого потреблятства копить у большинства просто не получается, всегда есть на что потратить "лишние" деньги. И именно об этом я говорю. Лозунг капитализма "живи здесь и сейчас" не подразумевает наклпений и планирования жизни через 10 и более лет. Все, что есть, нужно потратить сегодня, край завтра!
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20k
hebpat 2 часа назад
у нас бы ор стоял, если бы учитель жил бы в автомобиле, а в СШП - это в порядке вещей
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
Что то много новостей про США. К чему все это ))))))))))
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3k
insaider 2 часа назад
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771
Анатолий insaider 2 часа назад
Вы не понимаете Это другин.
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3k
insaider Анатолий Час назад
Точно!

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