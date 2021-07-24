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Как конкистадор стал вождем майя

Как конкистадор стал вождем майя (8 фото)

Автор:
24 июля 2021 23:46
Метки: интересно   история   факты   
362
8

Долгое время его считали предателем. Теперь считают героем. Он плюнул на цивилизацию, нашел счастье среди майя, с гордостью носил татуировки на лице и голыми руками дрался с аллигаторами. Теперь его считают основателем мексиканской нации, а его детей — самыми первыми метисами в истории.
Хотя по сути ему просто было комфортнее ходить в накидке, чем в кирасе, а трон касика был милее конкистадорского седла.

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Метки: интересно   история   факты   
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Дмитрий Григорьев 5 часов назад
Согласно одной из версий он происходил из марранов крещеных евреев.

Ах вот оно что....

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