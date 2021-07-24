Как конкистадор стал вождем майя

У францисканца Жеронимо де Агилара стратегия выживания была иной. Он беспрестанно молился Господу о спасении, и однажды тот смилостивился. В 1519 году конкистадор Эрнан Кортес начал свой ураганный поход на империю ацтеков. Спустя пару лет Кортес уже был фактическим правителем огромных мезоамериканских территорий. В 1523 году до него дошли слухи о двух испанцах, застрявших в безвестном майянском племени. По легенде он лично прибыл в Чактемаль со свитой, и монах Жеронимо бросился обнимать его, со слезами на глазах благодаря Господа за услышанные молитвы.



Вот только Гонзало вежливо отказался от возвращения в Испанию: «Брат Агилар, я женат, у меня трое детей, и здесь они смотрят на меня как на касика (господина) и капитана во время войны. У меня татуировки на лице и проколы в ушах. Что бы сказали обо мне испанцы, увидев меня таким? Иди и да благословит тебя Бог, ибо ты видел, насколько прекрасны мои дети».



Уговоры ни к чему не привели, в лоно «цивилизации» вернулся лишь Жеронимо де Агилар, ставший личным переводчиком Кортеса. Герреро же вскоре был вынужден столкнуться с иберийскими сородичами на поле боя. Конкистадоры, привыкшие к тому, что их войска идут сквозь Юкатан как нож сквозь масло, встретили неожиданно серьезное сопротивление в землях Чактемаля. Герреро лично возглавлял партизанские отряды майя в кампаниях против Кортеса и его помощников, таких как Педро де Альварадо и губернатор Панамы Педрариас. В инструкциях своим офицерам Альварадо особенно напирал на захват Гонзало в плен. Но живым тот не дался.