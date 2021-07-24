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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Кайзеровская подводная лодка U155. Когда ее проектировали, почему-то меньше всего думали о том, что она должна двигаться и в погруженном состоянии.
4.
Германия, Первая мировая, полевая радиостанция с двумя видами автономного электропитания. А может, и с тремя, еще и с гальваническими батареями внутри этой телеги.
5.
Автор этих двух снимков Ян Соберг, который потом стал одним из известнейших и востребованных фотографов Архангельска. Здесь он среди эстонцев, заготовлявших шпалы для строившейся железной дороги Вологда-Архангельск. Спиртное - премия за хорошую работ
7.
Вы только взгляните на эти обреченные лица больных, которые проходили сеансы физиотерапии 100 лет назад.
8.
1855-1860 гг. Одна из первых хирургических процедур с использованием эфира в качестве анестетика.
10.
Алиса Хайлер Рэмси-американская автомобилистка, известная тем, что стала первой женщиной в мире, пересекшей США от океана до океана, управляя автомобилем.7 августа 1909 года
13.
Нина Соколова водолаз - инженер-полковник Военно-морских сил СССР. В 1943 году она участвовала в строительстве бензопровода, проложенного по дну Ладожского озера и ставшего для осажденного Ленинграда "артерией жизни".
14.
1945 год. На фотографии запечатлён британский сержант-медик, который проводит дезинфекцию бывших узниц концлагеря Берген-Бельзен
16.
Подбитый Grumman F6F Hellcat неудачно сел на авианосец USS Enterprise. И офицер корабля запрыгивает в огонь чтобы вытащить раненого летчика.Оба выживут
В 1943 году на Тихокеанском фронте развернулись грандиозные битвы японских и американских авианосцев. Взлетая по 600 самолетов за раз, они били друг друга в воздухе, преодолевали огонь зениток, и подбитым летчикам негде было сесть - под ними Тихий океан. Самолеты любой ценой старались вернуться ближе к своему флоту, это шанс выжить.
18.
Пациенты Государственного центрального института курортологии на Новинском бульваре принимают воздушные ванны, Москва, 1951 год
19.
Вот такая заправка была расположена на приморской автотрассе близ посёлков Нижняя Хобза и Вардане, вторую же можно было встретить на Сухумском шоссе
22.
Москвичи рассматривают ассортимент советских телевизоров и радиоприемников представленных на временной выставке в Сокольниках, проходящей одновременно рядом с Американской национальной выставкой, Москва, 1959 год
Внизу, в левом углу снимка, находится экспериментальный телевизор "Спартак", разработанный в 1957 году, но так и не пошедший в серийное производство.
24.
Теплоход "Армения". 7 ноября 1941 года был потоплен немецкой авиацией вблизи южного берега Крыма. Число погибших составило, по разным оценкам, от 4 500 до 10 000 человек. Это в несколько раз больше знаменитого "Титаника"
25.
Японские подлодки типа D ("Koryu") Сверхмалые подводные лодки в частично затопленном доке на базе Курэ (англ.)русск., Япония, февраль 1946 года
30.
Уинстон Черчилль
В Великобритании премьер- министр Уинстон Черчилль привык к правостороннему движению и совершенно забыл, что на других континентах левый руль и машины ездят по другой полосе дороги. И совершенно зря, в итоге лидера англичан переходящего Манхеттен сбила простая полуторка, где таксист смотрел в другую сторону как и положено правилами.
32.
Как вы думаете, каковы ваши шансы уцелеть, если вы безоружный моряк, вас торпедировала вражеская подводная лодка и вы упали в бескрайний Тихий океан. Без лодки, товарищей и сотового телефона? 1 шанс на миллион.
Именно столько дала судьба китайскому слесарю Пи Лиму, чей сухогруз утонул, получив в борт японскую торпеду.
Но китаец свой шанс использовал - построил из обломков плот, соорудил крышу и даже набрал всякой еды и воды. Он провел в океане 5 месяцев,научился ловить рыбу и собирать воду, его все-таки нашли и спасли. Остается вопрос - почему Пи Лим не приютил других матросов?
Но китаец свой шанс использовал - построил из обломков плот, соорудил крышу и даже набрал всякой еды и воды. Он провел в океане 5 месяцев,научился ловить рыбу и собирать воду, его все-таки нашли и спасли. Остается вопрос - почему Пи Лим не приютил других матросов?
33.
Модели из США улыбаются нам, рекламируя промышленное оборудование по упаковке сульфата аммония на заводе
34.
29 января 1922 года после обильного снегопада, под тяжестью снега обрушилась кровля театра, вместительностью 1700 зрителей. В результате инцидента погибли 98 и получили ранения более 133 человек.
Бывший конгрессмен Эндрю Джексон Бархфельд, а также ряд видных политиков и бизнесменов были в числе погибших. Архитектор театра Реджинальд Гир и владелец Гарри Крэндолл, позже покончили с собой: Гир в 1927, а Крэндолл в 1937 году.
В момент трагедии "Никербокер" показывал беззвучный комедийный фильм Get–Rich–Quick Wallingford. По некоторым оценкам в театре в тот вечер находилось от 300 до 1000 человек.
Массивная снежная буря длилась 28 часов, что привело к значительному накоплению снега и льда по всей территории города. По данным метерологических наблюдений толщина слоя достигала 80 см. Это был худший снегопад с 1899 года, и большая часть города была парализована им.
Крушение произошло внезапно, около 21:00. Свидетели сообщали, что не было никакого намека на опасность, например скрипа или громких звуков. Крыша театра рухнула на бетонный балкон, а тот, в свою очередь, обрушился на оркестровый сектор. После звонка очевидца, по тревоге были подняты экстренные службы и закрыты остальные театры. Прохожие бросались на помощь, хотя их усилия были дезорганизованы до прибытия более 600 солдат и морских пехотинцев.
Члены комиссии, расследовавшей инцидент, пришли к выводу, что обрушение является результатом ошибок при расчете конструкции арочных балок. Тем не менее, целый ряд судебных процессов оказались безуспешными, поскольку суды не смогли определить ответственное лицо или организацию.
Через год после случившегося, новый "Посольский театр" был построен в том же месте, который, в свою очередь, был снесен по проекту городского возобновления в 1960–е годы.
Буря, которая привела к краху, позже была названа штормом Никербокер
В момент трагедии "Никербокер" показывал беззвучный комедийный фильм Get–Rich–Quick Wallingford. По некоторым оценкам в театре в тот вечер находилось от 300 до 1000 человек.
Массивная снежная буря длилась 28 часов, что привело к значительному накоплению снега и льда по всей территории города. По данным метерологических наблюдений толщина слоя достигала 80 см. Это был худший снегопад с 1899 года, и большая часть города была парализована им.
Крушение произошло внезапно, около 21:00. Свидетели сообщали, что не было никакого намека на опасность, например скрипа или громких звуков. Крыша театра рухнула на бетонный балкон, а тот, в свою очередь, обрушился на оркестровый сектор. После звонка очевидца, по тревоге были подняты экстренные службы и закрыты остальные театры. Прохожие бросались на помощь, хотя их усилия были дезорганизованы до прибытия более 600 солдат и морских пехотинцев.
Члены комиссии, расследовавшей инцидент, пришли к выводу, что обрушение является результатом ошибок при расчете конструкции арочных балок. Тем не менее, целый ряд судебных процессов оказались безуспешными, поскольку суды не смогли определить ответственное лицо или организацию.
Через год после случившегося, новый "Посольский театр" был построен в том же месте, который, в свою очередь, был снесен по проекту городского возобновления в 1960–е годы.
Буря, которая привела к краху, позже была названа штормом Никербокер
36.
Двигатель компании General Electric. 1928 год.
Один из двух огромных двигателей, построенных компанией General Electric для приведения в движение крупнейшего в мире электрического пассажирского корабля SS Virginia, который будет спущен на воду 18 августа 1928 года. VA. Вместе с двигателем изображены студенты-инженеры, которые помогали тестировать двигатель на заводе в Скенектади, штат Нью-Йорк.
39.
Австрийский изобретатель Алоис Гампер демонстрирует своё изобретение - машинописные перчатки для ведения бухгалтерского учёта, 16 февраля 1935 года.
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