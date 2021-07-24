34.

Бывший конгрессмен Эндрю Джексон Бархфельд, а также ряд видных политиков и бизнесменов были в числе погибших. Архитектор театра Реджинальд Гир и владелец Гарри Крэндолл, позже покончили с собой: Гир в 1927, а Крэндолл в 1937 году.

В момент трагедии "Никербокер" показывал беззвучный комедийный фильм Get–Rich–Quick Wallingford. По некоторым оценкам в театре в тот вечер находилось от 300 до 1000 человек.

Массивная снежная буря длилась 28 часов, что привело к значительному накоплению снега и льда по всей территории города. По данным метерологических наблюдений толщина слоя достигала 80 см. Это был худший снегопад с 1899 года, и большая часть города была парализована им.

Крушение произошло внезапно, около 21:00. Свидетели сообщали, что не было никакого намека на опасность, например скрипа или громких звуков. Крыша театра рухнула на бетонный балкон, а тот, в свою очередь, обрушился на оркестровый сектор. После звонка очевидца, по тревоге были подняты экстренные службы и закрыты остальные театры. Прохожие бросались на помощь, хотя их усилия были дезорганизованы до прибытия более 600 солдат и морских пехотинцев.

Члены комиссии, расследовавшей инцидент, пришли к выводу, что обрушение является результатом ошибок при расчете конструкции арочных балок. Тем не менее, целый ряд судебных процессов оказались безуспешными, поскольку суды не смогли определить ответственное лицо или организацию.

Через год после случившегося, новый "Посольский театр" был построен в том же месте, который, в свою очередь, был снесен по проекту городского возобновления в 1960–е годы.

Буря, которая привела к краху, позже была названа штормом Никербокер