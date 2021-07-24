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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
24 июля 2021 23:27
Метки: история   ретро   фото   
582
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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11k
uutb 8 часов назад
Комментарий к фото
В те времена, под водой особо и не двигались
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3k
Убийца Прохиндеев 4 минуты назад
Нина Соколова. Работа водолаза ассоциировалась с огромной физической силой (посмотрите фильм "Военный ныряльщик" с Де Ниро и Кьюба Гудингом). Но советские женщины даже это сумели, а ведь мужеподобной даже не выглядит.
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21k
Ваня 23 минуты назад
на 28-й стэн лорел и оливер харди, известные комики, а не кадры автопрома...
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−2
Darina 6 часов назад
Если бурлачки тянут баржу по реке Сура, то судя по работе фото это происходит по течению реки, и тянуть ее вроде как не надо. А если баржа уже зашла в Волгу (на фото устье Суры), то тогда они ее тянут не по Суре, а по Волге вверх.
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