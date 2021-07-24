Электронный захват, или чёрт их знает, этих русских…

В одной далёкой-далёкой галактике… тьфу, ты!... в одном далёком-далёком море-океане шли наши учения. В небе летели два советских самолёта-заправщика Ту-163 и вдруг внезапно к ним приблизились два истребителя стран НАТО. Повисли на хвосте и начали наглеть. Скорее всего, супостаты приняли наши танкеры за бомбардировщики Ту-16. Или, скорее всего, просто решили потрепать нашим парням нервы.