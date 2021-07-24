Электронный захват, или чёрт их знает, этих русских…

FISHKINET
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Большая фотоколлекция всякой всячины Большая фотоколлекция всякой всячины В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших»... Капитан Иван Тимофеевич Куницын Капитан Иван Тимофеевич Куницын Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого... Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером" Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером" Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный фильм о войне «Отец солдата» Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный... Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф».... Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь Сон - дело святое: фото котеек, после которых вам захочется подремать Сон - дело святое: фото котеек, после которых вам захочется подремать
Электронный захват, или чёрт их знает, этих русских…

Электронный захват, или чёрт их знает, этих русских… (8 фото)

Автор:
24 июля 2021 19:50
Метки: авиация   байки   интересно   
987
8

Эта история – одна из многих баек времён СССР, а если быть точнее, то периода Холодной Войны.
Это произошло, когда между великими странами возник «Карибский кризис». Тогда отношения между двумя сверхдержавами были далеки от идеала, а в воздухе витал запах ядерной войны. Помимо запаха, летали ещё и самолёты, которые периодически устраивали друг другу провокации.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: авиация   байки   интересно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
TirAn 3 часа назад
не было таких самолётов ту-163, был Ту-16
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Tim_G 16 минут назад
Ну тупые Омериканские летуны конечно первый раз в жизни увидели топливный шланг, не поняли что англ. радиообмен был рассчитан больше на их уши, чем на действия, и решили исчезнуть из зоны поражения "электронного захвата"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
newegg 2 часа назад
В ход пошли детсадовские байки.
Судя по фото, американцы не только от страха сменили несколько типов самолетов, но и их подвеску тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни Летчица из Красноярска назвала приметы, которым следуют пилоты России Летчица из Красноярска назвала приметы, которым следуют пилоты России "50 самолетов, изменивших авиацию": страницы истории крылатых машин "50 самолетов, изменивших авиацию": страницы истории крылатых машин Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3791130



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
3
189
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова
4
183
На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова
﻿
Набирающие популярность
Силы специальных операций за работой
3
83
Силы специальных операций за работой
В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем
0
37
В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем
«Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно!
«Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#подборка#дтп#Россия#полиция#фотографии#скандал#знаменитости#прикольные
#фото#люди#животные#СССР#автомобили#кино#ynews#аварии#комментарии#коронавирус
#интересно#картинки#факты#природа#автомир#приколы#познавательно#дети#авто аварии#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться