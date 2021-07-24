Электронный захват, или чёрт их знает, этих русских…

Эта история – одна из многих баек времён СССР, а если быть точнее, то периода Холодной Войны.
Это произошло, когда между великими странами возник «Карибский кризис». Тогда отношения между двумя сверхдержавами были далеки от идеала, а в воздухе витал запах ядерной войны. Помимо запаха, летали ещё и самолёты, которые периодически устраивали друг другу провокации.
В одной далёкой-далёкой галактике… тьфу, ты!... в одном далёком-далёком море-океане шли наши учения. В небе летели два советских самолёта-заправщика Ту-163 и вдруг внезапно к ним приблизились два истребителя стран НАТО. Повисли на хвосте и начали наглеть. Скорее всего, супостаты приняли наши танкеры за бомбардировщики Ту-16. Или, скорее всего, просто решили потрепать нашим парням нервы.
Самолёт-заправщик Ту-163
Пилот одного нашего Ту-163 включил радиосвязь в открытом режиме и на рязанско-английском языке начал передавать второму советскому самолёту:
- Кальмар-4, Кальмар-4, внимание, выпускай ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ!
После небольшой растерянности и осознания услышанного, до ведомого наконец-то дошёл хитрый план товарищей, и из нашего заправщика начал выползать длинный топливный шланг с конусом на конце. Радиоэфир пронзил доклад на ломанном костромско-английском языке:
- Я Кальмар-4, выпуск электронного захвата завершен. К выполнению задачи готов!
НАТО-вские соколы, естественно, слышали все эти переговоры по радио и недоумевали. Нервы их слегка вибрировали.
И вдруг раздался страшный приказ:
- Кальмар-4, внимание!… ХВАТАЙ ПРАВОГО!!!
Оба НАТО-вских истребителя мгновенно провалились вниз на полтора километра и ушли подальше от наших самолётов.
На всякий случай.
Чёрт их знает, этих русских…
Источник:
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Судя по фото, американцы не только от страха сменили несколько типов самолетов, но и их подвеску тоже.