Бюрократы везде одинаковые

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Канадская полиция совместно с министерством здравоохранения предотвратили готовящееся преступление, которое могло стать одним из самых масштабных в истории страны.
Преступление готовили власти американского штата Мичиган в сговоре с мэрией канадского города Виндзор (345 тысяч жителей вместе с пригородами), знаменитого тем, что когда-то он был главной канадской перевалочной станцией “Подземной железной дороги” — подпольной сети, помогавшей неграм-рабам из южных штатов США бежать на свободу в Канаду.
Виндзор расположен через реку с крупнейшим городом Мичигана Детройтом. Сегодня их соединяет трансграничный тоннель, который так и называется — Тоннель Детройт-Виндзор (во время “Подземной железной дороги” никакого тоннеля не было, беглых рабов переправляли в Канаду на лодках).
В Мичигане вакцин сегодня больше, чем желающих прививаться. При этом срок годности у полумиллиона доз истекает в начале августа. В Виндзоре вакцин, наоборот, не хватает на всех желающих.
Власти Мичигана и мэрия Виндзора нашли способ решить обе проблемы — или так им казалось. Нет, подарить вакцину Виндзору Мичиган не может — для этого нужно специальное разрешение канадского министерства здравоохранения, а получить его — достаточно долгая бюрократическая процедура. Вместо этого Мичиган и Виндзор решили использовать трансграничный тоннель, который сейчас пустует, так как пересечение границы между США и Канадой на автомобильном транспорте сейчас запрещено в связи с эпидемией, кроме особых случаев.
По совместному плану властей Мичигана и Виндзора желающие привиться канадцы подойдут к границе США, а с другой стороны границы американские врачи будут делать им прививки в плечо.
План был одобрен управляющей тоннелем компанией. В тоннеле даже успели нарисовать обозначающую границу белую линию. Но о плане узнала канадская полиция. И тут же запретила трансграничную вакцинацию, заявив, что она нарушит автомобильное сообщение (которого сегодня фактически не существует) и является серьёзной угрозой для безопасности.
В чём состоит угроза для безопасности, разъяснила вице-президент канадского министерства здравоохранения. По её словам, если держащая шприц рука кого-нибудь из американских врачей, делающих прививки канадцам, пересечёт отмечающую границу белую линию, это станет незаконным экспортом вакцины в Канаду, что является серьёзным преступлением.
В общем, несмотря на истекающие вакцины и непривитых канадцев, план пришлось отменить. Порядок превыше всего.
Виндзор расположен через реку с крупнейшим городом Мичигана Детройтом. Сегодня их соединяет трансграничный тоннель, который так и называется — Тоннель Детройт-Виндзор (во время “Подземной железной дороги” никакого тоннеля не было, беглых рабов переправляли в Канаду на лодках).
В Мичигане вакцин сегодня больше, чем желающих прививаться. При этом срок годности у полумиллиона доз истекает в начале августа. В Виндзоре вакцин, наоборот, не хватает на всех желающих.
Власти Мичигана и мэрия Виндзора нашли способ решить обе проблемы — или так им казалось. Нет, подарить вакцину Виндзору Мичиган не может — для этого нужно специальное разрешение канадского министерства здравоохранения, а получить его — достаточно долгая бюрократическая процедура. Вместо этого Мичиган и Виндзор решили использовать трансграничный тоннель, который сейчас пустует, так как пересечение границы между США и Канадой на автомобильном транспорте сейчас запрещено в связи с эпидемией, кроме особых случаев.
По совместному плану властей Мичигана и Виндзора желающие привиться канадцы подойдут к границе США, а с другой стороны границы американские врачи будут делать им прививки в плечо.
План был одобрен управляющей тоннелем компанией. В тоннеле даже успели нарисовать обозначающую границу белую линию. Но о плане узнала канадская полиция. И тут же запретила трансграничную вакцинацию, заявив, что она нарушит автомобильное сообщение (которого сегодня фактически не существует) и является серьёзной угрозой для безопасности.
В чём состоит угроза для безопасности, разъяснила вице-президент канадского министерства здравоохранения. По её словам, если держащая шприц рука кого-нибудь из американских врачей, делающих прививки канадцам, пересечёт отмечающую границу белую линию, это станет незаконным экспортом вакцины в Канаду, что является серьёзным преступлением.
В общем, несмотря на истекающие вакцины и непривитых канадцев, план пришлось отменить. Порядок превыше всего.
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