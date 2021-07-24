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Бюрократы везде одинаковые

Бюрократы везде одинаковые (2 фото)

Автор:
24 июля 2021 04:46
Метки: Бюрократ   Канадская   полиция   
1166
2
Канадская полиция совместно с министерством здравоохранения предотвратили готовящееся преступление, которое могло стать одним из самых масштабных в истории страны.

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Метки: Бюрократ   Канадская   полиция   
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7  комментариев
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261
bobobo 7 часов назад
Ну тупые!!! надо было шприц как дротик метать через границу.
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11k
Хью́берт 4 минуты назад
Дютифри надо было организовать, пришёл, укололся, а заодно и бухлишком дешёвым запасся.
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3k
Parabellum Час назад
Хотели как лучше, а получилось как всегда
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5k
Meri Poppins Ufa 5 часов назад
Это самый лучший фэнтези-прикол месяца. Поверить невозможно. Хотя реальность иногда такое выкинет...
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28k
ACU900 5 часов назад
Напомнило мне одину старую французкую кинокомедию. Там как раз высмеевается бюрократия. Похожая ситуация, до сих пор актуально...
Ссылка youtu.be
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