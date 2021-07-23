Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ

Подборка снимков от мурманского моряка Романа Федорцова, который работает на коммерческом трале и порой ловит рыбу на глубине до тысячи метров. Часто Роману попадаются настолько диковинные и пугающие существа, что он публикует их снимки в своих аккаунтах в Twitter и Instagram – так мурманчанин стал настоящей интернет-сенсацией и набрал сотни тысяч подписчиков.
В основном Роман ловит рыбу в Баренцевом море, но путешествует и в другие части мира, включая Атлантический океан у берегов Африки. Блогер честно признается, что порой понятия не имеет, что за существо попало ему в руки, и делится снимками из чистого интереса. При этом Роман не согласен с мнением огромного количества комментаторов, которые называют его улов уродливыми монстрами: он говорит, что все эти создания по-своему прекрасны и даже обычную рыбу можно сфотографировать так, чтобы она походила на морское чудище. Моряк также отмечает, что большая часть пойманной рыбы не выживает из-за разницы в давлении.
Источник:
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Сволочи, тут же отозвался Аллилуев, оторвавшись от фляжки.
Мы отомстим, добавил Ромашкин, протягивая дрожащую руку к фляжке.
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