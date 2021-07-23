Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ

В основном Роман ловит рыбу в Баренцевом море, но путешествует и в другие части мира, включая Атлантический океан у берегов Африки. Блогер честно признается, что порой понятия не имеет, что за существо попало ему в руки, и делится снимками из чистого интереса. При этом Роман не согласен с мнением огромного количества комментаторов, которые называют его улов уродливыми монстрами: он говорит, что все эти создания по-своему прекрасны и даже обычную рыбу можно сфотографировать так, чтобы она походила на морское чудище. Моряк также отмечает, что большая часть пойманной рыбы не выживает из-за разницы в давлении.