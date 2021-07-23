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Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ

Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ (34 фото)

Автор:
23 июля 2021 22:13
Сообщество : Аквариум
Метки: Роман Федорцов   блогеры   жуть   морские гады   рыба   рыбалка   
1677
34

Подборка снимков от мурманского моряка Романа Федорцова, который работает на коммерческом трале и порой ловит рыбу на глубине до тысячи метров. Часто Роману попадаются настолько диковинные и пугающие существа, что он публикует их снимки в своих аккаунтах в Twitter и Instagram – так мурманчанин стал настоящей интернет-сенсацией и набрал сотни тысяч подписчиков.

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Метки: Роман Федорцов   блогеры   жуть   морские гады   рыба   рыбалка   
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5k
Кузнец душ. Час назад
Может рыба Луна?
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148
Ernesto Tatti🇫🇮 20 минут назад
Зачем вы убили Кенни?
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ton Полчаса назад
«Рыба-солнце» на самом деле «Луна-рыба»
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8k
Vacony Полчаса назад
матерь божья... это же просто капец...
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5k
Кузнец душ. Час назад
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5k
Кузнец душ. Час назад
«О Боже мой, они убили Кенни!»
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31k
Korolev Час назад
Они убили Кенни!
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1k
Ёжиха 2 часа назад
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Давление.
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