Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну

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Посмотрите в лица этих людей, они прошли жернова войны и подняли страну после разрухи.
Огромное спасибо за фотографии Ольге Ширниной.
Огромное спасибо за фотографии Ольге Ширниной.
1.
Советский лётчик-истребитель Великой Отечественной войны, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный лётчик СССР, доктор военных наук, профессор. Депутат Верховного Совета СССР 6-8 созывов. ,1945 Крым.
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4.
Александра Самусенко (1922 – 3 марта 1945) – командир танка Т-34 .По некоторым сведениям, единственная женщина-танкист в 1-й гвардейской танковой армии и единственная женщина, занимавшая должность заместителя командира танкового батальона.
9.
Снайперы третьего Белорусского фронта (л-р): младший сержант Мария Рожкова, старший сержант Роза Шанина, младшие сержанты Ольга Мокшина, Ева Новикова, Анна Кузнецова, Александра Екимова, старший сержант Евдокия Красноборова, младший сержант Антонина Прялкова, старший сержант Зинаида Шмелева и младший сержант Лидия Вдовина.
13.
Герой Советского Союза Евгения Руднева(24 декабря 1920-9 апреля 1944) – советский военный авиационный штурман, Герой Советского Союза, член Московского отделения Астрономо-геодезического общества СССР.
14.
Июнь 1945 года. Подготовка к Параду Победы. 46-й Таманский гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. Слева направо: Руфина Гашева, Ирина Себрова, Наталья Меклина, Марина Чечнева, Надежда Попова, Серафима Амосова, Евдокия Никулина, Евдокия Бершанская, Мария Смирнова, Евгения Жигуленко
17.
Советская женщина-снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии. Герой Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны до 1956 года была офицером Главного штаба Военно-морского флота СССР в звании майора береговой службы.
18.
Дзюба Петр Петрович. Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»). Наградной документ. Воинское звание: гв. капитан. Воинская часть: 85 гв. иап 4 УкрФ. Наименование награды: Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»). Дата документа: 01.11.1943.
21.
“Их ватники были грязными и потертыми.… Это действительно были солдаты армий, которые сражались и разбили две трети сухопутных сил Германии на Восточном фронте, в то время как великолепно оснащенные англичане и американцы имели достаточно проблем с другой третью в Нормандии, Италии и вдоль линии Зигфрида. Это были коренастые, суровые крестьяне и рабочие. Они выглядели привыкшими к трудностям”, - описал победителей австралийский военный корреспондент Осмар Уайт.
22.
Евдокия Бершанская, командир 46-го Таманского гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, инструктирует экипаж – Евдокия Носаль и Нина Ульяненко, 1942 г.
23.
В марте 1942 года в Вешняках, недалеко Москвы, была создана женская школа снайперской подготовки. В школу набирались женщины в возрасте от 18 до 26 лет, физически здоровые, с семилетним образованием. Директором школы была Нора Петровна Чегодаева, выпускница знаменитой Военной академии имени Фрунзе, добровольцем - коммунистом ,участвовавшая в Гражданской войне в Испании. К концу войны училище выпустило 1885 снайперов и инструкторов.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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