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Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну

Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну (26 фото)

Автор:
23 июля 2021 22:03
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
270
26
Посмотрите в лица этих людей, они прошли жернова войны и подняли страну после разрухи.
Огромное спасибо за фотографии Ольге Ширниной.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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40k
Прораб 2 часа назад
Нечего мне добавить. Благодарность и восхищение предкам, вытянувшим непосильную ношу. Вечная память...
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Что угодно говорите, но такие фото воспринимаю только ЧБ
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12k
gavrosh 2 часа назад
Сколько их, а сколько безвестно пали?! Мир вам и покой простые люди, победители!
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