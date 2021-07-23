Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну

21.

“Их ватники были грязными и потертыми.… Это действительно были солдаты армий, которые сражались и разбили две трети сухопутных сил Германии на Восточном фронте, в то время как великолепно оснащенные англичане и американцы имели достаточно проблем с другой третью в Нормандии, Италии и вдоль линии Зигфрида. Это были коренастые, суровые крестьяне и рабочие. Они выглядели привыкшими к трудностям”, - описал победителей австралийский военный корреспондент Осмар Уайт.