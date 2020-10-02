12 человек, которые нашли странные вещи в неожиданных местах

Случается, нам попадают на глаза предметы, которые на первый взгляд могут показаться непонятными, а иногда даже зловещими. Но к счастью, почти всегда мы можем найти логическое объяснение для всего странного и необъяснимого. В этом посте вы увидите снимки вещей, которые сыграли с людьми злую шутку.
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Когда моя мама позвонила и сказала, что за окном обезьяны, я ей конечно не поверила. Но как выяснилось, они просто сбежали из цирка-шапито
Прежде чем я поняла, что это шершни построили гнездо на маске, я пережила несколько неприятных минут
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Метки: Логическое вещи глаз неожиданно случай странные
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Ведь судя по названию, пост должен быть о них.
Твердый минус!