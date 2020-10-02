12 человек, которые нашли странные вещи в неожиданных местах

Случается, нам попадают на глаза предметы, которые на первый взгляд могут показаться непонятными, а иногда даже зловещими. Но к счастью, почти всегда мы можем найти логическое объяснение для всего странного и необъяснимого. В этом посте вы увидите снимки вещей, которые сыграли с людьми злую шутку.

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Вылитое место преступления, а это всего лишь разлили сок 0 Источник:

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Когда моя мама позвонила и сказала, что за окном обезьяны, я ей конечно не поверила. Но как выяснилось, они просто сбежали из цирка-шапито 0 Источник:

Таксист-самурай 0 Источник:

Я увидела это в гостях 0 Источник:

Непонятно что, и совсем непонятно зачем 0 Источник:

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Так и заикаться можно начать 0 Источник:

Прежде чем я поняла, что это шершни построили гнездо на маске, я пережила несколько неприятных минут 0 Источник:

Это король дятлов 0 Источник:

Спорим, не каждый бы понял, что это перчатка 0 Источник:

Я больше не считаю перед сном овечек 0 Источник: