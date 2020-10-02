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12 человек, которые нашли странные вещи в неожиданных местах

12 человек, которые нашли странные вещи в неожиданных местах (13 фото)

Автор:
02 октября 2020 20:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Логическое   вещи   глаз   неожиданно   случай   странные   
1666
13
Случается, нам попадают на глаза предметы, которые на первый взгляд могут показаться непонятными, а иногда даже зловещими. Но к счастью, почти всегда мы можем найти логическое объяснение для всего странного и необъяснимого. В этом посте вы увидите снимки вещей, которые сыграли с людьми злую шутку.
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Метки: Логическое   вещи   глаз   неожиданно   случай   странные   
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8  комментариев
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17k
turyst Час назад
А где фотографии тех "12 человек, которые нашли странные вещи"?

Ведь судя по названию, пост должен быть о них.
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7k
Кыся 15 минут назад
Да после этого я б не то что несколько неприятных минут пережил, я б обогнал Усейна Болта, гепрада и МакЛарен. Ос боюсь панически, а про шершней и говорить нечего.
Да после этого я б не то что несколько неприятных минут пережил, я б обогнал Усейна Болта, гепрада и МакЛарен. Ос боюсь панически, а про шершней и говорить нечего.
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19k
Russo Turisto 17 минут назад
Розетку ставить будет

Розетку ставить будет
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3k
uutb 20 минут назад
Комментарий к фото
Ну, а что непонятно? Та,м еще и в морозилке "чекушка" припасена, ведь я на рыбалку собрался!
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146
Василий Теркин 44 минуты назад
Зачем вы находите эту ху*ню)
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61
Борис Час назад
Хрень какая то....
Твердый минус!
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Однажды утром нашел их
Однажды утром нашел их
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
с живцом то всё понятно
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