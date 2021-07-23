Почему в октаве семь нот, хотя octo — «ВОСЕМЬ»?

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3
Сначала люди просто наслаждались пением птиц, журчанием ручейка, шелестом травы и прочими звуками природы. А потом стали подражать им, сочиняя свою первую музыку. Интерес к нотной записи возник тогда, когда они поняли: устное народное творчество искажает первоначальную мелодию.
Когда именно появилась нотная грамота, до сих пор неизвестно. В учебниках музыкальной теории обычно пишут, что систему нотной грамоты из семи нот разработал Пифагор в VI веке до н. э. Согласно преданию, однажды он зашел в мастерскую кузнеца и вдохновился гармоничным перезвоном от ударов по наковальне. Прислушавшись к издаваемым звукам, математик определил, что более тяжелые молотки издавали более низкий звук. Затем поэкспериментировал со струнами, изменяя их длину, и понял: чем длиннее струна, тем ниже звук, и наоборот. Причем сокращение длины струны вдвое давало тот же звук, но на октаву выше.
Но интерес к записи нот существовал сразу в нескольких параллельно развивающихся древних цивилизациях. Способы в каждой были свои. В Египте в середине IV века до н. э. для этого использовали иероглифы, обозначающие светила: солнце, луну, звезды. Правда, там звукоряд состоял из пяти нот. А в Древнем Вавилоне и Сирии пользовались слоговой записью музыкальных звуков.
Но интерес к записи нот существовал сразу в нескольких параллельно развивающихся древних цивилизациях. Способы в каждой были свои. В Египте в середине IV века до н. э. для этого использовали иероглифы, обозначающие светила: солнце, луну, звезды. Правда, там звукоряд состоял из пяти нот. А в Древнем Вавилоне и Сирии пользовались слоговой записью музыкальных звуков.
Следующей важной вехой в развитии нотного письма стала эпоха Средневековья в Западной Европе. При папе римском Григории I происходило становление григорианского пения и систематизировались церковные лады. Здесь-то на сцену и вышел Гвидо д’Ареццо, считающийся родоначальником музыкальной грамоты и нотописи. Живший в XI веке, он придумал способ заучивать несложные мелодии по первым слогам акростиха молитвы к Иоанну Крестителю:
Несмотря на то что современная система нотного письма была оформлена лишь к XVI веку, эти семь нот — до, ре, ми, фа, соль, ля, си — и вошли в октаву.
Но семь только чистых нот, а еще есть пять альтерированных, то есть повышенных или пониженных на полтона. Получается всего 12. Действительно, если посчитать на фортепиано не только белые, но и черные клавиши от одной ноты «до» до другой, звуков окажется 12. Они расположены между собой через интервалы полутон или малую секунду. Но основных ступеней, на которые делится октава, все же семь. Поэтому и нот выделяют семь. А восьмая ступень служит для замыкания предыдущей октавы и начала новой.
Так что между нотами до и си октавы еще не будет. Она будет по достижении следующей до, то есть нот в октаве не семь, как принято думать, а восемь. Поэтому с названием этого термина, а точнее, с его переводом с латинского языка на русский все верно. Октава — это «расстояние» между ближайшими одноименными звуками, частота которых отличается в два раза.
И все это верно только в том случае, если мы говорим про семиступенные лады, такие как мажор или минор, а также лады народной музыки. Разумеется, звукоряд можно разбить и на более мелкие интервалы. Так, китайские национальные инструменты обычно используют звукоряд из пяти ступеней, то есть шести звуков. А на отдельных восточных гитарах появляются дополнительные насечки ладов, чтобы делить строй на 1/3 тона или ¼ тона.
Несмотря на то что современная система нотного письма была оформлена лишь к XVI веку, эти семь нот — до, ре, ми, фа, соль, ля, си — и вошли в октаву.
Но семь только чистых нот, а еще есть пять альтерированных, то есть повышенных или пониженных на полтона. Получается всего 12. Действительно, если посчитать на фортепиано не только белые, но и черные клавиши от одной ноты «до» до другой, звуков окажется 12. Они расположены между собой через интервалы полутон или малую секунду. Но основных ступеней, на которые делится октава, все же семь. Поэтому и нот выделяют семь. А восьмая ступень служит для замыкания предыдущей октавы и начала новой.
Так что между нотами до и си октавы еще не будет. Она будет по достижении следующей до, то есть нот в октаве не семь, как принято думать, а восемь. Поэтому с названием этого термина, а точнее, с его переводом с латинского языка на русский все верно. Октава — это «расстояние» между ближайшими одноименными звуками, частота которых отличается в два раза.
И все это верно только в том случае, если мы говорим про семиступенные лады, такие как мажор или минор, а также лады народной музыки. Разумеется, звукоряд можно разбить и на более мелкие интервалы. Так, китайские национальные инструменты обычно используют звукоряд из пяти ступеней, то есть шести звуков. А на отдельных восточных гитарах появляются дополнительные насечки ладов, чтобы делить строй на 1/3 тона или ¼ тона.
Вот только для ушей европейского обывателя, привыкшего за столько веков к равномерной полутоновой темперации, такая разница может быть и незаметна. Большее количество полутонов способны улавливать лишь некоторые люди. Например, Вольфганг Амадей Моцарт слышал погрешность звуковысоты до 1/8 тона. Абсолютным слухом часто обладают и скрипачи, а также исполнители других струнных инструментов.
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В максиме дошел до преподавателя теории музыки из консерватории. Ответа так и не получил.
Ну что ж, похвально.
Еще октавы не придумали, но он ужо определил.. ну чо, силен... предиктор, йопта..
[мат][мат][мат][мат][мат], [мат][мат] твою [мат][мат][мат] в [мат][мат][мат][мат]! И пошёл бы ты [мат][мат][мат][мат], чтобы [мат][мат][мат][мат][мат] перхоть [мат].