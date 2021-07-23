Почему в октаве семь нот, хотя octo — «ВОСЕМЬ»?

Следующей важной вехой в развитии нотного письма стала эпоха Средневековья в Западной Европе. При папе римском Григории I происходило становление григорианского пения и систематизировались церковные лады. Здесь-то на сцену и вышел Гвидо д’Ареццо, считающийся родоначальником музыкальной грамоты и нотописи. Живший в XI веке, он придумал способ заучивать несложные мелодии по первым слогам акростиха молитвы к Иоанну Крестителю:



Несмотря на то что современная система нотного письма была оформлена лишь к XVI веку, эти семь нот — до, ре, ми, фа, соль, ля, си — и вошли в октаву.



Но семь только чистых нот, а еще есть пять альтерированных, то есть повышенных или пониженных на полтона. Получается всего 12. Действительно, если посчитать на фортепиано не только белые, но и черные клавиши от одной ноты «до» до другой, звуков окажется 12. Они расположены между собой через интервалы полутон или малую секунду. Но основных ступеней, на которые делится октава, все же семь. Поэтому и нот выделяют семь. А восьмая ступень служит для замыкания предыдущей октавы и начала новой.



Так что между нотами до и си октавы еще не будет. Она будет по достижении следующей до, то есть нот в октаве не семь, как принято думать, а восемь. Поэтому с названием этого термина, а точнее, с его переводом с латинского языка на русский все верно. Октава — это «расстояние» между ближайшими одноименными звуками, частота которых отличается в два раза.



И все это верно только в том случае, если мы говорим про семиступенные лады, такие как мажор или минор, а также лады народной музыки. Разумеется, звукоряд можно разбить и на более мелкие интервалы. Так, китайские национальные инструменты обычно используют звукоряд из пяти ступеней, то есть шести звуков. А на отдельных восточных гитарах появляются дополнительные насечки ладов, чтобы делить строй на 1/3 тона или ¼ тона.