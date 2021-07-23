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Почему в октаве семь нот, хотя octo — «ВОСЕМЬ»?

Почему в октаве семь нот, хотя octo — «ВОСЕМЬ»? (3 фото)

Автор:
23 июля 2021 20:12
Метки: история   музыка   ноты   
886
3
Сначала люди просто наслаждались пением птиц, журчанием ручейка, шелестом травы и прочими звуками природы. А потом стали подражать им, сочиняя свою первую музыку. Интерес к нотной записи возник тогда, когда они поняли: устное народное творчество искажает первоначальную мелодию.

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Метки: история   музыка   ноты   
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12  комментариев
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5k
Мистер Фикс 11 часов назад
Реперы, как мне кажется, вообще о нотах не слышали
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1k
Алексей Ухов 4 часа назад
Когда-то давно приставал ко всем знакомым музыкантам с простым вопросом: а что общего между нотами разных октав? Что делает их одной нотой?
В максиме дошел до преподавателя теории музыки из консерватории. Ответа так и не получил.
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46k
Albert GER 7 часов назад
Автор открывает для себя удивительный мир музыки?
Ну что ж, похвально.
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14k
Corvus Corax 10 часов назад
Пифагор в VI веке до н. э. ... поэкспериментировал со струнами, изменяя их длину, и понял: чем длиннее струна, тем ниже звук, и наоборот. Причем сокращение длины струны вдвое давало тот же звук, но на октаву выше."
Еще октавы не придумали, но он ужо определил.. ну чо, силен... предиктор, йопта..
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102
Fisher1979 11 часов назад
Ты серьезно? Тут люди борятся за лутщий комментарии. О каких нотах может быть речь.
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Fisher1979 ss 10 часов назад
Я тебя поздравляю (ich gratuliere dir) (I congratulate you) ты нашол ошибку, но я могу тебя послать на... на трёх языках.
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9
Вжик ss 10 часов назад
Было бы интересно послушать. :)
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3k
Mimik 11 часов назад
И?
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