Эрнест Хэмингуэй и его большая рыба

474
21
Эрнест Хэмингуэй очень любил рыбную ловлю. По крайней мере, в двух его книгах - "Старик и море" и "Иметь и не иметь" - сюжет в значительной степени закручен вокруг рыбной ловли. Впрочем, так можно сказать о жизни самого Хэмингуэя. В его архивах значительную часть занимают типичные рыбацкие фото старины Хэма с выловленной добычей. И там есть, чем гордиться!
В четыре года Хемингуэй уже умел ловить рыбу, охотиться и разбивать лагерь. Он научился этому у своего отца, так как семья часто проводила время в своей хижине в Северном Мичигане. Этот ранний опыт сформировал его понимание мира природы, а впоследствии внес немалый вклад вклад в темы его сочинений
Хотя охота была его страстью, Хемингуэй был известен именно рыбной ловлей, и не зря. Ему удалось не только прожить жизнь успешного журналиста и писателя, но и стать знаменитым рыбаком. Он ловил форель в ручьях Мичигана, Германии и Испании, занимался спортивной рыбалкой в Мексиканском заливе.
Хотя охота была его страстью, Хемингуэй был известен именно рыбной ловлей, и не зря. Ему удалось не только прожить жизнь успешного журналиста и писателя, но и стать знаменитым рыбаком. Он ловил форель в ручьях Мичигана, Германии и Испании, занимался спортивной рыбалкой в Мексиканском заливе.
×
Хемингуэй провел много времени на своей рыбацкой лодке «Пилар». Это отразилось и на его творчестве, особенно в таких романах, как «Острова в океане» и «Иметь и не иметь», где большая часть действия происходит на маленьком рыболовном судне.
Сам Хемингуэй разработал теории и методы рыбной ловли, например, решение проблемы акул при ловле тунца. Акулы часто нападали на уставшую рыбу во время длительной ее бортбы с рыбаком. Хемингуэй постоянно тащил тунца, сосредотачиваясь на том, чтобы как можно быстрее вытащить его на лодку, вместо того, чтобы дать ему утомиться, что было общепринятым в то время методом.
Он перепробовал все, от переноса вываживания на меньшую лодку до стрельбы по атакующим акулам из автомата Томпсона, когда пойманный тунец приближался к лодке. Он был первым зарегистрированным рыбаком, который доставил на лодку неповрежденного гигантского тунца.
Однажды он поймал марлина, который, по оценкам, весил более 300 килограммов, и вытащил его прежде чем до него добрались акулы. Он на собственном горьком опыте узнал, что, стреляя в акул, он проливал кровь в воду и тем самым привлекал еще больше акул, которые сжирали большую часть тела марлина. Эта история, вероятно, легла в основу романа «Старик и море».
Сам Хемингуэй разработал теории и методы рыбной ловли, например, решение проблемы акул при ловле тунца. Акулы часто нападали на уставшую рыбу во время длительной ее бортбы с рыбаком. Хемингуэй постоянно тащил тунца, сосредотачиваясь на том, чтобы как можно быстрее вытащить его на лодку, вместо того, чтобы дать ему утомиться, что было общепринятым в то время методом.
Он перепробовал все, от переноса вываживания на меньшую лодку до стрельбы по атакующим акулам из автомата Томпсона, когда пойманный тунец приближался к лодке. Он был первым зарегистрированным рыбаком, который доставил на лодку неповрежденного гигантского тунца.
Однажды он поймал марлина, который, по оценкам, весил более 300 килограммов, и вытащил его прежде чем до него добрались акулы. Он на собственном горьком опыте узнал, что, стреляя в акул, он проливал кровь в воду и тем самым привлекал еще больше акул, которые сжирали большую часть тела марлина. Эта история, вероятно, легла в основу романа «Старик и море».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как бы в наше время выглядели знаменитости, чья жизнь оборвалась слишком рано
- От них не скроешься: самые скандальные фото папарацци
- Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали!
- Рокер устроил кровавое шоу
- Угадай знаменитость по фотке
21
Понравилось21
Новости партнёров