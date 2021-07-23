FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5052 поста • 681 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Эрнест Хэмингуэй и его большая рыба

Эрнест Хэмингуэй и его большая рыба (21 фото)

Автор:
23 июля 2021 09:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Старик и море   Эрнест Зэмингуэй   звезды   знаменитости   писатели   рабацкая добыча   рыба   рыбалка   
474
21
Эрнест Хэмингуэй очень любил рыбную ловлю. По крайней мере, в двух его книгах - "Старик и море" и "Иметь и не иметь" - сюжет в значительной степени закручен вокруг рыбной ловли. Впрочем, так можно сказать о жизни самого Хэмингуэя. В его архивах значительную часть занимают типичные рыбацкие фото старины Хэма с выловленной добычей. И там есть, чем гордиться!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Старик и море   Эрнест Зэмингуэй   звезды   знаменитости   писатели   рабацкая добыча   рыба   рыбалка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Александр 42 минуты назад
Хоть хемингвея сложно назвать адекватным человеком, но писал он классно - старик и море например, я взахлёб прочитал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
vitenok 17 минут назад
Вот и повод перечитать или впервые почитать Хэмингуэя. Не отказывайте себе в этом удовольствии. И мне кажется, читать надо бумажную книгу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены (9 фото + 1 видео) Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены (9 фото + 1... Рокер устроил кровавое шоу Рокер устроил кровавое шоу Актеры, которые умеют управлять самолетом Актеры, которые умеют управлять самолетом Как бы в наше время выглядели знаменитости, чья жизнь оборвалась слишком рано Как бы в наше время выглядели знаменитости, чья жизнь оборвалась слишком рано Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали! Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали! Угадай знаменитость по фотке Угадай знаменитость по фотке
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

347413



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"
1
48
Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"
Под стук вагонных колес
0
111
Под стук вагонных колес
﻿
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены (9 фото + 1 видео)
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#картинки#новости#приколы#природа#дтп#Москва
#Юмор#Россия#люди#СССР#кино#прикол#прикольные#интересное#знаменитости#в мире
#интересно#история#ynews#автомир#фотографии#подборка#познавательно#медицина#деньги#драка

На что жалуетесь?

Вернуться