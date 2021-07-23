Эрнест Хэмингуэй и его большая рыба

Хемингуэй провел много времени на своей рыбацкой лодке «Пилар». Это отразилось и на его творчестве, особенно в таких романах, как «Острова в океане» и «Иметь и не иметь», где большая часть действия происходит на маленьком рыболовном судне.

Сам Хемингуэй разработал теории и методы рыбной ловли, например, решение проблемы акул при ловле тунца. Акулы часто нападали на уставшую рыбу во время длительной ее бортбы с рыбаком. Хемингуэй постоянно тащил тунца, сосредотачиваясь на том, чтобы как можно быстрее вытащить его на лодку, вместо того, чтобы дать ему утомиться, что было общепринятым в то время методом.

Он перепробовал все, от переноса вываживания на меньшую лодку до стрельбы по атакующим акулам из автомата Томпсона, когда пойманный тунец приближался к лодке. Он был первым зарегистрированным рыбаком, который доставил на лодку неповрежденного гигантского тунца.

Однажды он поймал марлина, который, по оценкам, весил более 300 килограммов, и вытащил его прежде чем до него добрались акулы. Он на собственном горьком опыте узнал, что, стреляя в акул, он проливал кровь в воду и тем самым привлекал еще больше акул, которые сжирали большую часть тела марлина. Эта история, вероятно, легла в основу романа «Старик и море».