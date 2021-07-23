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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (37 фото)

Автор:
23 июля 2021 07:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
1558
37
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Смешные и не очень картинки и комментарии с просторов интернета.

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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49  комментариев
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2k
Denis 2 часа назад
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Мы просто сообразительные!
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207
Денис 10 минут назад
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55k
Андрей 14 минут назад
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На нижней левой вижу аэрограф, а не машинку.
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13k
Роберт Шекли 20 минут назад
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На самом деле это будет довольно трешевая сказка, триллер

...глумятся другие покрышки... Однажды ночью она шла домой, но вдруг на нее нападает маньяк. Оглушает ее. Хотя она не может двигаться, но находится в сознании. Вдруг в его руке она увидела блестящий предмет...
Утром ее изуродованное и полностью выпотрошенное тело в виде лебедя со множественными колотыми и резаными ранами находят на лужайке...
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17k
KOSTELLO 20 минут назад
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Бабский комментарий, как обычно, апофеоз тупорылости
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