«Авиатор»

События фильма разворачиваются в 20-х годах прошлого века. В одной из сцен герой Леонардо Ди Каприо по телефону просит доставить ему печенье с шоколадной крошкой. Однако на тот момент такого лакомства еще не существовало, его придумала Его в 1937 году изобрела Рут Грейвс Уэйкфилд (1905-1977) из Уитмена штат Массачусетс, у которой закончился шоколад для выпечки сдобы. Рут не долго думая, взяла обычный шоколад и смешала его с тестом, и начала выпекать печенье. Вопреки ее ожиданиям, расплавившийся шоколад не стал равномерно растекаться по тесту, а собирался каплями в отдельных местах.