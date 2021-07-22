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Немного интересного из кино индустрии

Немного интересного из кино индустрии (36 фото)

Автор:
22 июля 2021 22:00
Метки: интересно   история фильма   кино   факты   
1142
36

Подборка интересных фактов из мира кинематографа. Неизвестные факты из известных фильмов

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Метки: интересно   история фильма   кино   факты   
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50k
alertol 6 часов назад
- особо бдительные поклонники смогли отыскать образ Микки Мауса среди звезд

Вообще-то это также похоже на образ львёнка Кимбы из аниме (с которого собственно короля льва и слизали как под копирку)
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597
sos1960sos 7 часов назад
Смешались в кучу страны, стили. Вампукой нас вы удивили. Продраться сквозь такие дебри не каждому дано. Что вы сказать-то нам хотели? Колитесь уж на самом деле! Пока что пост - гумно...
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