Немного интересного из кино индустрии

Подборка интересных фактов из мира кинематографа. Неизвестные факты из известных фильмов
«Темный рыцарь: Возрождение легенды»
На постере супергеройского боевика Кристофера Нолана о Бэтмене 2012 года, если присмотреться, можно разглядеть размытую букву S, а это логотип Супермена. Именно Супермен стал главным героем «Человека из стали» 2013 года — одного из следующих фильмов, над которым работал Нолан, на этот раз в качестве продюсера
«Тачки-2»
В мультфильме действие происходит на Земле, но вместо людей планету населяют автомобили. Взглянув на афишу к картине, мы можем заметить, что некоторые части континента и острова изображены в виде машин. К примеру, один остров — точь-в-точь главный герой Молния Маккуин, а полуостров повторяет силуэт грузовика Мэтра
«Брат»
Режиссер картины Алексей Балабанов считал, что переозвучить актера — все равно что снять фильм второй раз. Такой прием позволяет заново раскрыть характер персонажа и наделить его особой энергией. В криминальной драме «Брат» герой Виктора Сухорукова говорит голосом Алексея Полуяна, который, в свою очередь, снялся в другой нашумевшей киноленте Балабанова — «Груз 200»
«Король Лев — 3: Акуна Матата»
Студия Disney славится своей любовью прятать Микки Мауса в самых, казалось бы, неожиданных местах своей вселенной. Не отказались иллюстраторы от старой доброй традиции и в мультфильме «Король Лев 3: Акуна Матата», где особо бдительные поклонники смогли отыскать образ Микки Мауса среди звезд.
«Остров сокровищ»
Во время вручения черной метки Билли Бонсу с руки Слепого Пью на крупном плане исчезает перчатка, которую зрители явно видели на общем кадре
«Первый мститель: Противостояние»
Можно заметить, что единственные повреждения на щите Капитана Америки — это царапины от когтей Черной Пантеры. Это потому, что и щит, и когти сделаны из вибраниума
«Зверополис»
Капитан Буйволсон надевает очки во время чтения документов. Это отсылка к тому факту, что у буйволов и в самом деле плохое зрение
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
Мистер Уизли говорит Гарри, что до введения летающих служебных записок они использовали в министерстве сов. В приквеле «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» можно увидеть этих сов и эльфов, убирающих беспорядок за ними
«Гадкий я»
В мультфильме номер билета (072069С) на концерт девочек является отсылкой к дате первой высадки на Луну — 20 июля 1969 года. Этот билет показывают именно в момент похищения Луны
«007: Координаты „Скайфолл“»
В фильме мужчине показывают украденную картину. Это «Женщина с веером» Амедео Модильяни. Она и в самом деле была похищена в 2010 году и до сих пор остается ненайденной
«Бэтмен» (1989)
Джокер (Джек Николсон) положил глаз на одну из увиденных им картин. Ее же мы можем видеть в одной из сцен в «Джокере» (2019) с Хоакином Фениксом»
«Богемская рапсодия»
по сюжету во время репетиции Фредди говорит коллегам, что он ВИЧ-инфицирован, но хочет сосредоточить все свое внимание на музыке. Однако в реальной жизни он не знал о болезни во время выступления на Live Aid (1985 год). Точное время, когда Меркьюри узнал диагноз, неизвестно, но, скорее всего, это произошло в 1986–1987 году
«Титаник»
Когда Джек пробирается на палубу первого класса в поисках Роуз, он видит ребенка, играющего с волчком, и наблюдающего за ним отца. Эта сцена основана на известной фотографии, сделанной на борту «Титаника» священником Фрэнсисом Брауном. 6-летний мальчик — Роберт Дуглас Спедден. Кстати, он был среди тех, кто пережил крушение лайнера
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Импровизацией была знаменитая фраза «Шляпу сними», которую произнес в одном из эпизодов Владимир Этуш. Было видно, что Фрунзик Мкртчян в кадре немного растерялся и искренне спросил: «Что?» Сцена была сыграна так гармонично, что режиссер Леонид Гайдай решил ее не переснимать
«Загадочная история Бенджамина Баттона»
Надгробие миссис Мапл не содержит никакой информации. Это потому, что ранее в фильме Бенджамин говорит, что не может вспомнить, как в точности ее зовут или что-либо еще о ней
«Дэдпул - 2»
На главном герое можно заметить футболку с изображением кошек и надписью «Оливия и Мередит. Лучшие друзья навсегда». Эти две кошки принадлежат певице Тейлор Свифт, которая является ярой фанаткой франшизы
«Королева бензоколонки»
Съемки велись в городе Пирятин. На настоящую автозаправочную станцию съемочную группу не пустили, поэтому пришлось построить неподалеку бутафорскую АЗС. Но так как асфальт там был очень плохим, еще одну соорудили на студии Довженко — там и снимали сцены с катанием Надежды Румянцевой на роликах
«Форрест Гамп»
Девочку, которая не разрешает Форресту сесть рядом с ней в автобусе, сыграла Элизабет Хэнкс — дочь Тома Хэнкса
«Чего хотят женщины»
Первый фильм, в котором упоминается сайт eBay (напомним, онлайн-аукцион был основан в 1995 году). В соответствующей сцене семейный психоаналитик Дж. М. Перкинс думала о лампе, которую собиралась купить на eBay
«Форсаж»
Первая в фильме ночная уличная гонка — это драг-рейсинг — спринтерский заезд на четверть мили (402 метра), который в жизни занимает примерно 15 секунд. Тем не менее гонка занимает почти 2 минуты экранного времени
«Бриллиантовая рука»
Режиссер Леонид Гайдай поучаствовал в создании картины в качестве актера — именно ему принадлежит рука, которая преследует в кошмарах Гешу Козодоева. Также Гайдай озвучил эпизодическую роль лежащего на асфальте выпивохи, которого встречает по пути в булочную Горбунков
«Хатико»
Главного героя картины «Хатико» мастерски состарили не только с помощью грима. Чтобы его уши и хвост были слегка опущены, к ним прикрепили небольшие грузики
«Авиатор»
События фильма разворачиваются в 20-х годах прошлого века. В одной из сцен герой Леонардо Ди Каприо по телефону просит доставить ему печенье с шоколадной крошкой. Однако на тот момент такого лакомства еще не существовало, его придумала Его в 1937 году изобрела Рут Грейвс Уэйкфилд (1905-1977) из Уитмена штат Массачусетс, у которой закончился шоколад для выпечки сдобы. Рут не долго думая, взяла обычный шоколад и смешала его с тестом, и начала выпекать печенье. Вопреки ее ожиданиям, расплавившийся шоколад не стал равномерно растекаться по тесту, а собирался каплями в отдельных местах.
«Гарри Поттер и философский камень»
Изначально фильм должен был снимать Стивен Спилберг, но отказался от проекта, чтобы снять ленту «Искусственный разум». К тому же он был не готов принимать участие в создании фильма для детей. В итоге режиссером стал Крис Коламбус, у которого был немалый опыт работы с юными актерами
«Ванильное небо»
Стивен Спилберг сыграл камео. Его можно увидеть в сцене, где Дэвид отмечает свой день рождения. Дело в том, что во время съемок фильма Спилберг и Круз как раз готовились к совместному проекту «Особое мнение»
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Долгое время считалось, что известную фразу «Огласите весь список, пожалуйста» произносит сам Леонид Гайдай, — насколько велико сходство персонажа с легендарным режиссером. На самом же деле этого героя сыграл непрофессиональный актер, слесарь Олег Скворцов. А сама фраза пришла в кино из жизни Гайдая. На службе в Монголии Леонид Иович отвечал «Я!» на вопросы офицера «Кто в кавалерию?», «Кто во флот?», «Кто в разведку?». А военачальник ему и сказал: «Да подождите вы, Гайдай! Дайте огласить весь список»
«Майор Пэйн»
В одном из эпизодов майор кричит курсанту: «Я не твой чертов братец!» Любопытно, что актеры являются родственниками. Дэмиен Уэйанс (курсант) приходится Дэймону Уэйансу (Пэйну) племянником
«Солнцестояние»
В первом кадре фильма ужасов можно увидеть рисунок, который отображает большинство дальнейших событий фильма
«Человек-паук: Возвращение домой»
В фильме фото Брюса Беннера висит рядом с портретами других выдающихся ученых. Брюс Беннер — один из героев кинематографической вселенной Marvel, известный ученый, в ходе неудачного эксперимента превративший себя в зеленого монстра — Халка
«Казино „Рояль“» (2006)
В фильме одного из игроков в покер играет актриса Цай Чин. Она же появилась в роли несовершеннолетней девушки Бонда в киноленте «Живи только дважды» 1967 года
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
В самом начале фильма окно медицинского фургона разбито. Позднее, когда Шурик еще раз встретит водителя фургона Эдика, стекло окажется целым, но в следующих сценах снова будет разбитым
«Форрест Гамп»
Очевидно, режиссер картины Роберт Земекис верил в то, что у Кеннеди был роман с Мэрилин Монро. На это намекает фото, которое можно увидеть в уборной Белого дома. Подпись на снимке гласит: «Джону с любовью»
«Человек-паук»
В 3-й части франшизы можно увидеть фото Мэри Джейн, сделанное Питером Паркером в 1-м фильме
«День сурка»
Мэра города играет брат Билла Мюррея — Брайан Дойл-Мюррей
«Загадочная история Бенджамина Баттона»
Шайло Джоли-Питт появилась в роли дочери главного героя, которого сыграл ее родной отец Брэд Питт
Источник:
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Вообще-то это также похоже на образ львёнка Кимбы из аниме (с которого собственно короля льва и слизали как под копирку)