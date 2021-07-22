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Вы помните Кроша из популярного в СССР сериала? Куда пропал артист и как выглядит сейчас

Вы помните Кроша из популярного в СССР сериала? Куда пропал артист и как выглядит сейчас (6 фото)

Автор:
22 июля 2021 21:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
470
6
Лето. Дождь. И хочется как в детстве скоротать летние каникулы за просмотром сериала про Кроша.
А там... такие советские улицы без автомобильных пробок, такие советские квартиры без причуд, такие советские люди без пафоса и такой советский правильный герой - Сергей Крашенинников по прозвищу Крош.
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Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
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2  комментария
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Горожанин Час назад
Любой образ в кино - это работа художника и художников - режиссера и его команды. Образ потом живёт своей жизнью, но без подпитки извне - затухает. Это - как правило. Как не правило - образ сам артист. Это редкость. Случается эта редкость тогда, когда артист действительно артист и сильная личность.
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Лабуда 56 минут назад
Помню после фильма "Каникулы Кроша" начался коллекционный бум на нецке
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