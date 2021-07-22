Вы помните Кроша из популярного в СССР сериала? Куда пропал артист и как выглядит сейчас

2.

"Охотник за браконьерами" (1975) kino-teatr.ru

У актера очень позитивная фамилия, отсылающая к детским мультикам - Фунтиков. Василий Фунтиков. И как-то про него почти ничего не слышно.

Странное время сейчас, если ты не участник различных шоу, то тебя вроде как и нет... Впрочем, с публичными людьми всегда так. А в шоу наш герой не участвует принципиально и высказывается на этот счет весьма резко:



"Меня часто и на разные ток-шоу на ТВ приглашают. Но позорить свое имя, родителей и фамилию Фунтиков ни за что не буду. Эти шоу смотрят одни дебилы". (из интервью для Яны Гордеевой. "ЭГ")



Василий Фунтиков родился в Москве, в 1962 году. Семья не имела отношения к кино, родители были служащими московских учреждений, но жили на Мосфильмовской улице. Именно там мальчика с копной золотых волос заметили и пригласили на пробы. Так мальчик оказался в картотеке Мосфильма начал сниматься.