Вы помните Кроша из популярного в СССР сериала? Куда пропал артист и как выглядит сейчас

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6
Лето. Дождь. И хочется как в детстве скоротать летние каникулы за просмотром сериала про Кроша.
А там... такие советские улицы без автомобильных пробок, такие советские квартиры без причуд, такие советские люди без пафоса и такой советский правильный герой - Сергей Крашенинников по прозвищу Крош.
А там... такие советские улицы без автомобильных пробок, такие советские квартиры без причуд, такие советские люди без пафоса и такой советский правильный герой - Сергей Крашенинников по прозвищу Крош.
2.
"Охотник за браконьерами" (1975) kino-teatr.ru
У актера очень позитивная фамилия, отсылающая к детским мультикам - Фунтиков. Василий Фунтиков. И как-то про него почти ничего не слышно.
Странное время сейчас, если ты не участник различных шоу, то тебя вроде как и нет... Впрочем, с публичными людьми всегда так. А в шоу наш герой не участвует принципиально и высказывается на этот счет весьма резко:
"Меня часто и на разные ток-шоу на ТВ приглашают. Но позорить свое имя, родителей и фамилию Фунтиков ни за что не буду. Эти шоу смотрят одни дебилы". (из интервью для Яны Гордеевой. "ЭГ")
Василий Фунтиков родился в Москве, в 1962 году. Семья не имела отношения к кино, родители были служащими московских учреждений, но жили на Мосфильмовской улице. Именно там мальчика с копной золотых волос заметили и пригласили на пробы. Так мальчик оказался в картотеке Мосфильма начал сниматься.
У актера очень позитивная фамилия, отсылающая к детским мультикам - Фунтиков. Василий Фунтиков. И как-то про него почти ничего не слышно.
Странное время сейчас, если ты не участник различных шоу, то тебя вроде как и нет... Впрочем, с публичными людьми всегда так. А в шоу наш герой не участвует принципиально и высказывается на этот счет весьма резко:
"Меня часто и на разные ток-шоу на ТВ приглашают. Но позорить свое имя, родителей и фамилию Фунтиков ни за что не буду. Эти шоу смотрят одни дебилы". (из интервью для Яны Гордеевой. "ЭГ")
Василий Фунтиков родился в Москве, в 1962 году. Семья не имела отношения к кино, родители были служащими московских учреждений, но жили на Мосфильмовской улице. Именно там мальчика с копной золотых волос заметили и пригласили на пробы. Так мальчик оказался в картотеке Мосфильма начал сниматься.
×
3.
А уже в десятом классе Василий Фунтиков получил главную роль в четырехсерийном фильме снятом по повести Анатолия Рыбакова "Каникулы Кроша".
Пожалуй, не нужно здесь пересказывать фильм. Вы его и так прекрасно помните и принципиального героя, и сюжет с элементами детектива и психологией взросления, и какой-то завораживающий голос Гердта за кадром с японскими фигурками нэцкэ.
"Мальчик отрывается от рисунка и пристально вглядывается в даль… Что видят его глаза?.. Таинственные образы проносятся в детских мечтах, подобно песням птиц… Но что мы сделали для того, чтоб Королевство Фантазии стало рядом с нами? Навсегда..."
Позже артист снялся еще в двух фильмах по повестям Рыбакова.
В роли повзрослевшего, но такого же принципиального Сергея Крашенинникова. "Неизвестный солдат"(1984) и "Воскресенье, половина седьмого"(1988).
Пожалуй, не нужно здесь пересказывать фильм. Вы его и так прекрасно помните и принципиального героя, и сюжет с элементами детектива и психологией взросления, и какой-то завораживающий голос Гердта за кадром с японскими фигурками нэцкэ.
"Мальчик отрывается от рисунка и пристально вглядывается в даль… Что видят его глаза?.. Таинственные образы проносятся в детских мечтах, подобно песням птиц… Но что мы сделали для того, чтоб Королевство Фантазии стало рядом с нами? Навсегда..."
Позже артист снялся еще в двух фильмах по повестям Рыбакова.
В роли повзрослевшего, но такого же принципиального Сергея Крашенинникова. "Неизвестный солдат"(1984) и "Воскресенье, половина седьмого"(1988).
4.
"Воскресенье, половина седьмого"(1988).
А всего в архиве артиста 29 фильмов.
Он закончил Щукинское театральное училище, служил в Театре Пушкина, но в какой-то момент исчез из вида. Скажу честно, я посмотрела пару старых интервью и у меня сложилось неоднозначное впечатление после этих видео... Но - никто не без греха! Тем более, что в последних интервью артист и сам говорит, что у него были проблемы с алкоголем. Именно БЫЛИ. И прошли.
А всего в архиве артиста 29 фильмов.
Он закончил Щукинское театральное училище, служил в Театре Пушкина, но в какой-то момент исчез из вида. Скажу честно, я посмотрела пару старых интервью и у меня сложилось неоднозначное впечатление после этих видео... Но - никто не без греха! Тем более, что в последних интервью артист и сам говорит, что у него были проблемы с алкоголем. Именно БЫЛИ. И прошли.
5.
"В июле 2007 года, мне тогда 45 лет исполнилось, я дал маме клятву, что больше не пью. И с тех пор слово держу... Если сейчас кто-то скажет, что я пьяница, за такое вранье могу и ударить, хоть и не дерусь." (интервью Яны Гордеевой "ЭГ")
Артист прекрасно выглядит в свои годы. Снимается в сериалах.
Артист прекрасно выглядит в свои годы. Снимается в сериалах.
6.
Называет себя "маменьким сынком", каждую неделю ходит на кладбище, где похоронена мать. Дорожит близкими людьми. Родной брат актера Павел - дважды чемпион Европы по самбо, Заслуженный тренер России.
У артиста есть взрослая внебрачная дочь Дарья. Не женат, но по собственному признанию - не одинок. На вопрос, хотел бы он бы сняться в продолжении "Кроша", артист ответил:
"Я против ремейков. Уже наснимали современные версии «Карнавальной ночи», «Служебного романа», «…А зори здесь тихие». После тех великих картин это абсолютная чушь. Однажды поступил и мне звонок с предложением сняться в продолжении «Каникул Кроша». Но хорошо, что в результате денег на этот проект не нашли."(интервью Яны Гордеевой "ЭГ")
Да. Согласна. Хорошо что не нашли. Пусть Крош останется там, в восьмидесятых. На последних рубежах "века романтики". Помните диалог Игоря и Кроша?
— Век романтики кончился. Человек работает для заработка. (Игорь)
— Кроме денег, существуют ещё принципы! (Крош)
Существовали... И существуют. В замечательном сериале про Кроша. И можно всмотреться в него, как "рисующий мальчик".
У артиста есть взрослая внебрачная дочь Дарья. Не женат, но по собственному признанию - не одинок. На вопрос, хотел бы он бы сняться в продолжении "Кроша", артист ответил:
"Я против ремейков. Уже наснимали современные версии «Карнавальной ночи», «Служебного романа», «…А зори здесь тихие». После тех великих картин это абсолютная чушь. Однажды поступил и мне звонок с предложением сняться в продолжении «Каникул Кроша». Но хорошо, что в результате денег на этот проект не нашли."(интервью Яны Гордеевой "ЭГ")
Да. Согласна. Хорошо что не нашли. Пусть Крош останется там, в восьмидесятых. На последних рубежах "века романтики". Помните диалог Игоря и Кроша?
— Век романтики кончился. Человек работает для заработка. (Игорь)
— Кроме денег, существуют ещё принципы! (Крош)
Существовали... И существуют. В замечательном сериале про Кроша. И можно всмотреться в него, как "рисующий мальчик".
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Метки: СССР интересно кино фотографии
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