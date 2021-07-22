В Башкирии. Мужики-разбойники

В правоохранительные органы Башкирии 21 июля поступило сообщение, что его коллега заметил автомобиль пропавшего. Однако за рулем и в салоне сидели совершенно неизвестные люди. Заподозрив неладное, мужчина просигналил, чтобы они остановились, но те проигнорировали просьбу и даже прибавили скорость. Шофер поспешил позвонить в полицию и сообщил о том, что на авто знакомого едут посторонние.

Следователями совместно с сотрудниками полиции Дюртюлинского района был организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, а также план-перехват автомобиля. Вскоре такси было обнаружено вблизи деревни Миньязыбаш, в нем находились двое мужчин. Заметив полицейских, водитель авто попытался скрыться. Инспекторы начали преследование, и вскоре на одном из поворотов на окраине деревни сидевший за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением. Легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в столб.

По версии следствия, двое пьяных жителей села Кукуяново, 56 и 27 лет, решили напасть на таксиста, чтобы присвоить машину, деньги и другие ценные вещи. Они вызвали такси, по дороге попросили водителя остановиться. Затем оглушили его ударом по голове. Злоумышленники поместили таксиста на заднее сиденье и направились на «Ладе Гранте» в сторону деревни Миньязыбаш. Когда они добрались до села, таксист очнулся и начал оказывать сопротивление. В ответ на это 27-летний подозреваемый начал его душить, но перед смертью таксист успел нанести преступнику несколько ножевых ранений. Тело убитого водителя спрятали в канаве. В последующем, когда на похищенном автомобиле мужчины попытались скрыться, раненый подозреваемый не справился с управлением и въехал в забор. Их на месте ДТП задержали сотрудники ГИБДД.

По факту разбоя отдел МВД России по Дюртюлинскому району возбудил уголовное дело, которое вскоре будет передано в следственный отдел СКР. Действиям 27-летнего подозреваемого будет дана правовая оценка по статье «убийство, сопряженное с разбоем». Известно, что 27-летний подозреваемый ранее был судим за угрозу убийством и кражу, а 56-летний соучастник привлекался к уголовной ответственности за кражу.