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В Башкирии. Мужики-разбойники

В Башкирии. Мужики-разбойники (2 фото)

Автор:
22 июля 2021 14:09
Метки: Автомобиль   дорога   такси   
1354
2
21 июля таксист, выехавший по вызову в деревню Урмансты, перестал выходить на связь

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Метки: Автомобиль   дорога   такси   
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16  комментариев
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1k
Иван Иванов 5 часов назад
Пользу обществу эти отбросы могут принести только на "каторжных" работах, чтобы там и сдохнуть.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 43 минуты назад
На моей свадьбе водителем был мужчина с парализованной правой рукой. Я не сразу заметил, что он одной рулит и переключает передачи. Вздрогнул: не довезёт. Стал расспрашивать, он рассказал: таксовал поздно вечером, сели двое, попросили свозить в какую-то жопу. Приехав в жопу, ударили с правой стороны длинным ножом, который прошил руку насквозь и слегка вошёл в грудь. Они решили, что он мёртв, и бросили в багажник, а он оттуда связался с дочкой, та вызвала ментов, а они уже определили его место. Спасли. Говорит, менты настигли машину уже в поле у реки - угонщики остановились, видимо, чтоб от тела избавиться. Привязали бы камень к шее и утопили бы. Вот так бывает. Рука у него уже не работала, но он прекрасно научился управлять только левой.
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7k
Женя Час назад
Дважды такси вызывали.
Сделав заказ вначале в деревню Куккуяново Дюртюлинского района и немного отъехав уже в Чекмагушевский район, водитель, заметив неладное в поведении своих пассажиров и веревку в руках одного из них, оставил клиентов на трассе и уехал. Тогда злоумышленники вызвали другое такси.
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1k
Павел Коваленко Час назад
твари
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3k
Иван 5 часов назад
Это про 90-тые? я прост с деревни.
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1k
просто программист 5 часов назад
Таксиста жаль, а этот биомусор просто расстрелять бы
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−56
Ви 5 часов назад
ипааать просто сливки общества, можно сразу сжечь.
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8k
Lev Asriev 5 часов назад
Как раз недавно видел статью в инете, о том, что Башкирия является лидером по кол-ву преступлений в России, почти по всем тяжелым статьям. Работая в таком месте таксистом, первое, что я бы сделал, это изолировал водительское место, как это делают в Китае и еще много где.
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