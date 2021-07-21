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Да, мы смешные. Такими и умрем

Да, мы смешные. Такими и умрем (1 фото)

Автор:
21 июля 2021 17:41
Метки: интересно   мнение   факты   
1868
1

Однажды молодая коллега спросила дерзко: «Алексей, а что это вы так одеваетесь?» – «Как именно?» – уточняю. «Ну раздолбайски. Вы же солидный человек, уже в возрасте». На мгновенье задумался. Ведь права, зараза. Раздолбайски. Мне 50 лет, а летом я в цветных шортах и майках с игривыми принтами. Когда холодно – драные джинсы, хипстерские куртки, веселые шарфики.

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Метки: интересно   мнение   факты   
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1k
ah3007 3 часа назад
Хуже когда тебе 18, а в душе 65
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5k
КремлеКот Минуту назад
"У нас до сих пор в пейджере играет Ветлицкая. К счастью, мы не успели стать советскими..."
А вот за это минус. За эту мразь Ветлицкую, за огульное охаивание советских людей.
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11k
поручик Ржевский 17 минут назад
Мальчик Костя 49 лет...
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5k
Мистер Фикс 19 минут назад
Одно из немногого, что мне нравится в США - там никто не обращает внимания, как ты выглядишь. И не шушукается у тебя за спиной, мол, тебе 40-50-60, а ты одет как тинейджер, что ты клоун, и давно пора себя загнать в футляр. Твой вкус, твое право
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65k
Варакин Алексей 38 минут назад
Клоуны ,за фирменный шарфик,страну продадим.... да нет,не за шарфик,а просто так -по приколу!!!!Все хотим к чечваркину...кофэ в Вену пить ездить...где то я это уже слышал?....
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5k
Дмитрий 50 минут назад
и что? нищее советское детство???... счастье не в деньгах!!! я помню как завтракал под песню из радио "капитан капитан улыбайтесь", под раздающееся с улицы шарканье метлы РУССКОГО дворника дяди Серёжи. Повязывал галстук, накидывал типовой школьный пиджак, такой же как у всех!, и выбегал в подъезд, где на первом этаже сквозь стекла витража било солнце в глаза, где была дубовая дверь с массивной чугунной ручкой, где на улице меня встречал друг с соседнего подъезда, и мы наперегонки бежали в школу с тяжеленными ранцами за спиной и самодельными мешочками со сменной обувью в руках..... Сейчас и дворники ленивые таджики, увидеть как они метлой машут сродни увидеть манну небесную, и друга нет , и хоть и дом тот-же но и этого витража тоже нет, теперь просто заваренная металлическим листом стена, и дубовой двери нет- теперь ржавая металлическая херота с домофоном. В наше нищее советское детство мы в десятки раз были богаче душой и сердцем, мы были человечнее, и всё просрали.....
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4k
Сергей 55 минут назад
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−154
с миру по нитке Час назад
у вас в мегаполисах разных клоунов встречал в метро особенно, с одной стороны вреда нет да и смотреть прикольно а с другой таки думаешь либо человек в детстве остался или отклонения какие психичиские
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1
Александр Час назад
Мне сегодня стукнуло 42. Пережил развод. Джинсы, футболка и (о да!) хвост из волос на голове :) (специально уточнил)
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341
Олег Час назад
Про "нищее советское детство" это сильно. Ну а "мы первое поколение свободы которому досталось много и сразу... свободы, шмоток, духов" это по моему за гранью. Если интересы автора ограничиваются свободой шмотками и духами а так же текилой с мокасинами то у страны нет будущего.
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3k
alex Час назад
"К счастью, мы не успели стать советскими"

Резануло..
Гагарин, Шукшин и Харламов были советскими, мало?!
Перечислять всех не хватит никаких пальцев, не люди, глыбы.

А пост о том, какие мы старые, но тем не менее клевые, яркие, неординарные, как мы умеем отрываться, смотри и завидуй, молодежь...........пустое.
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33
Foma Kiniaev 2 часа назад
Когда мне было лет пятнадцать, а это была середина восьмидесятых, ради смеха фантазировал, как я буду выглядеть лет в сорок. Вариантов немного - костюм, шляпа, галстук, в общем как мой или ваш папа. Теперь мне под полтинник, и на мне шорты, майки то с джими хендриксом, то с виктор цоем, кроссовки, бритый череп и борода, а в гараже помимо мерседеса есть хороший велосипед, который постоянно используется. Совсем не так видели мы своё будущее в 87 году, как оно обернулось. Хуже или лучше - пока не поймёшь. Если б союз не распался, мерседеса у меня бы, скорее всего, не было, но было бы чувство государственной заботы. Именно заботы обо всём. Это начиналось с самого утра, когда ты выходил на улицу, видел, что улицы поливаются, дом красится, кусты стригутся и газон поливается. И товары производятся не китаем, а вот прям на соседней улице. Как Шевчук спел в "Рождённый в СССР" - "Ты вчера был хозяин империи, а сейчас - сирота". Хозяин империи с голой жопой, или сирота на мерсе - что лучше? хз, хз.
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2k
Spanki 2 часа назад
Да носите что вам нравиться! Люди вообще то все разные, главное как вы себя чувствуете в таком прикиде. Хоть я не любитель выглядеть как павлин, но меня всегда радовали подобные персонажи когда их встречаешь на улице.
Проблема в том, что у многих людей привычка ходить только строем, и цветовое восприятие лишь 50ти оттенков серого, видимо передались с генами...
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62
Даниэль Док Рапопорт Spanki 9 минут назад
-тся, - ться, простите :)
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37
svarog19692007 2 часа назад
Ай молодца ! Точно сказал ! Аж на душе полегчало , я не один такой !
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3k
ржавый гвоздодер 2 часа назад
как ты прав...под каждым словом!
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10k
Лехахуторской 2 часа назад
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
Шорты, майка, кросы...
Велик, очки, наушники...
52
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
Мы поколение свободы, поэтому мы такие!
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822
Елена Захарова 2 часа назад
Вот правда, мне как-то стало наплевать кто и что обо мне подумает. Одеваюсь как хочу. Жизнь проходит и думать о том, что это вроде "не по возрасту" с точки зрения друхих людей - я не хочу. И не буду
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9k
kaboza 2 часа назад
мне 41, я моу и в пиджаке, и в трениках красных адик класик) и бондана, и лысый, мнех пох, я знаю чтоя я [мат]))) в соц сетях нету))) 2 раза [мат]
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1k
Александр 2 часа назад
Да пофигу, ходите в том, в чём вам удобно и комфортно.
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Енот Полиграфович 2 часа назад
Да пусть исходят, моралисты хреновы, мы поколение не знавшее трусов, наши подруги в общагах мылись с нами в душе, и не ломались когда хотели секса, мы поколение перестройки, это как шестилесчтники у них
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